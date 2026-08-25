Khám sức khỏe sàng lọc trước thềm năm học mới, nhiều học sinh Hà Nội phát hiện tăng cận thị, sâu răng

Quy hoạch Tổng thể Thủ đô 100 năm định hướng cực Tây Nam Hà Nội thành đô thị giáo dục, đào tạo, y tế, nghỉ dưỡng GĐXH - UBND TP Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 331/KH-UBND triển khai Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm. Đáng chú ý, khu vực cực phía Tây Nam được xác định trở thành trung tâm đô thị chuyên ngành về giáo dục, đào tạo, y tế kết hợp nghỉ dưỡng sinh thái.

Trước yêu cầu của đồng chí Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Thu Hà, đến nay, toàn bộ hệ thống chính trị Thành phố đã chuyển sang trạng thái "hành động quyết liệt", khẩn trương triển khai hoạt động khám sức khỏe toàn dân, trong đó tập trung khám sức khỏe tổng quát cho trẻ em, học sinh dưới 18 tuổi, hoàn thành triệt để trước ngày 4/9.

Đây là nhiệm vụ cấp bách, là quyết sách mang tính chiến lược, giúp bảo đảm sức khỏe cho học sinh trước khi bước vào năm học mới.

Ghi nhận thực tế tại các địa phương trong những ngày qua cho thấy, sự vào cuộc đồng bộ, nhịp nhàng của chính quyền địa phương, ngành Y tế và ngành Giáo dục.

Hàng ngàn học sinh được khám sức khỏe tổng quát

Gắn bó với cặp kính cận từ năm lớp 7, Lê Phương Chi (học sinh lớp 12A3, Trường THPT Mỹ Đức A) ngỡ như đã quá quen thuộc với đôi mắt của mình. Thế nhưng, đợt khám sức khỏe định kỳ đầu năm học cuối cấp mới giúp nữ sinh nhận ra độ cận đã tăng và chiếc kính cũ không còn phù hợp. Nhờ được bác sĩ kịp thời tư vấn chỉnh kính và hướng dẫn cách chăm sóc mắt, em Phương Chi đã sẵn sàng bước vào năm học quan trọng.

Tại xã Mỹ Đức, khoảng hơn 13.000 học sinh khối Tiểu học, Trung học cơ sở, Trung học phổ thông (THPT) trên địa bàn cũng đã được khám sức khỏe tổng quát. Riêng trường Trung học phổ thông Mỹ Đức A, hơn 2.100 học sinh đã được khám sức khỏe.

Phương Chi cho biết: "Khám sức khỏe học đường thực sự rất ý nghĩa và cần thiết đối với học sinh. Qua hoạt động này, em đã may mắn được phát hiện kịp thời những thay đổi của cơ thể mà bình thường dễ bỏ qua. Giữ được thị lực tốt và sức khỏe dẻo dai là chìa khóa để em tự tin chinh phục mục tiêu năm lớp 12. Năm nay là năm cuối cấp nên em mong muốn có sức khỏe tốt, thị lực được đảm bảo để tập trung học tập và đạt kết quả tốt nhất trong năm học mới".

Tại xã Mỹ Đức, khoảng hơn 13.000 học sinh khối Tiểu học, Trung học cơ sở, Trung học phổ thông (THPT) trên địa bàn cũng đã được khám sức khỏe tổng quát. Riêng trường Trung học phổ thông Mỹ Đức A, hơn 2.100 học sinh đã được khám sức khỏe.

Hiệu trưởng Trường THPT Mỹ Đức A Đào Huy Nam cho biết, chương trình khám sức khỏe định kỳ cho học sinh tại trường có ý nghĩa rất quan trọng đối với nhà trường, bởi thể chất tốt là nền tảng để học sinh học tập hiệu quả và phát triển toàn diện.

Thực hiện chủ trương của Trung ương và thành phố, năm nay nhà trường phối hợp với Bệnh viện đa khoa Mỹ Đức tổ chức khám sức khỏe cho học sinh ngay từ đầu năm học. Đây không chỉ là hoạt động chăm sóc sức khỏe thường xuyên mà còn là cơ hội để nhà trường chủ động nắm bắt tình trạng sức khỏe của từng học sinh, kịp thời phát hiện những vấn đề cần lưu ý.

Hiệu trưởng Trường THPT Mỹ Đức A Đào Huy Nam cho biết, chương trình khám sức khỏe định kỳ cho học sinh tại trường có ý nghĩa rất quan trọng đối với nhà trường, bởi thể chất tốt là nền tảng để học sinh học tập hiệu quả và phát triển toàn diện.

Thông qua kết quả khám, phụ huynh và học sinh có thêm cơ sở để điều chỉnh chế độ học tập, nghỉ ngơi, dinh dưỡng và vận động phù hợp với thể trạng của từng em. Đặc biệt, với những trường hợp có vấn đề về sức khỏe, nhà trường sẽ phối hợp cùng gia đình có hướng theo dõi, chăm sóc và can thiệp kịp thời, giúp các em duy trì thể trạng tốt trong suốt quá trình học tập. Sau đợt khám, phòng y tế nhà trường sẽ phối hợp với giáo viên chủ nhiệm rà soát kết quả theo từng lớp, từng học sinh; trao đổi với phụ huynh đối với những trường hợp cần lưu ý để cùng theo dõi sức khỏe.

Chúng tôi xác định chăm sóc sức khỏe học sinh không chỉ dừng lại ở một lần khám, mà cần được thực hiện thường xuyên, liên tục với sự phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường, gia đình và ngành Y tế. Qua đó, mỗi học sinh có thể chất tốt nhất để học tập, rèn luyện và phát triển toàn diện...

Không chỉ riêng Mỹ Đức, tại Trường tiểu học Nguyễn Siêu (phường Yên Hòa) cũng đã hoàn thành việc khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí cho nhóm đối tượng từ 6 tuổi đến dưới 18 tuổi.

Theo đó, các cán bộ, nhân viên Trạm Y tế phường Yên Hòa và Bệnh viện Đa khoa Đức Giang đã khám thể lực, khám lâm sàng (nhi khoa, mắt, tai-mũi-họng, răng-hàm-mặt), khám cận lâm sàng cho các em. Trong đó, bác sĩ và nhân viên y tế tập trung, chủ động phát hiện, tư vấn, hướng dẫn theo dõi và chăm sóc phù hợp cho các vấn đề thường gặp của lứa tuổi học đường như bất thường về thể lực, béo phì, cận thị, sâu răng...

Không chỉ riêng Mỹ Đức, tại Trường tiểu học Nguyễn Siêu (phường Yên Hòa) cũng đã hoàn thành việc khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí cho nhóm đối tượng từ 6 tuổi đến dưới 18 tuổi.

Cùng thời điểm, xã Gia Lâm cũng triển khai khám sức khỏe định kỳ miễn phí cho trẻ em trong các cơ sở giáo dục mầm non và học sinh trong các cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn xã năm 2026, bảo đảm 100% trẻ em, học sinh thuộc đối tượng được khám trước khi khai giảng năm học mới.

Theo kế hoạch, toàn xã Gia Lâm có 21.931 trẻ em, học sinh thuộc diện rà soát, khám sức khỏe. Đối với học sinh phổ thông, xã ưu tiên tổ chức khám tại trường học nhằm tạo thuận lợi cho các em. Đối với trẻ dưới 6 tuổi sẽ tổ chức tại trạm y tế, trường mầm non hoặc kết hợp các hoạt động chăm sóc sức khỏe phù hợp.

Chủ động sàng lọc, tạo nền tảng vững chắc trước thềm năm học mới

BSCKI Nguyễn Văn Thanh, Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp, Bệnh viện đa khoa Mỹ Đức cho biết, thực hiện chỉ đạo của thành phố về công tác chăm sóc sức khỏe học sinh trước thềm năm học mới, Bệnh viện đa khoa Mỹ Đức đã xây dựng kế hoạch và tổ chức các đoàn khám, phấn đấu bảo đảm 100% học sinh được khám sức khỏe trước khi bước vào năm học mới. Về chuyên môn, bệnh viện bố trí các đoàn khám với đầy đủ các chuyên khoa cần thiết, bảo đảm nhân lực, trang thiết bị và quy trình khám theo quy định của Bộ Y tế.

Trọng tâm của chương trình là khám, sàng lọc và phát hiện sớm các vấn đề sức khỏe thường gặp ở lứa tuổi học đường, đặc biệt là các rối loạn về dinh dưỡng, tật khúc xạ, các bệnh về mắt và những vấn đề sức khỏe có thể ảnh hưởng đến quá trình học tập, phát triển của trẻ. Thông qua kết quả khám, các trường hợp có bất thường sẽ được tư vấn, hướng dẫn theo dõi và tiếp tục thăm khám chuyên sâu khi cần thiết.

Quan điểm xuyên suốt của lãnh đạo UBND thành phố là nâng cao kỷ cương, trách nhiệm người đứng đầu và gắn quản lý tiến độ theo từng ngày.

Đồng thời, bệnh viện cũng khuyến cáo cụ thể cho phụ huynh và học sinh về dinh dưỡng, vận động, vệ sinh cá nhân, bảo vệ thị lực và xây dựng thói quen sinh hoạt khoa học. Qua đó, không chỉ phát hiện bệnh từ sớm mà quan trọng hơn là nâng cao ý thức phòng bệnh, giảm thiểu nguy cơ mắc các bệnh học đường và giúp các em có nền tảng sức khỏe tốt để bước vào năm học mới.

Mỗi em học sinh bước vào năm học mới không chỉ với hành trang tri thức, mà còn với một cơ thể khỏe mạnh, tinh thần tốt và nền tảng vững chắc cho hành trình học tập, trưởng thành. Đây cũng là bước chuyển từ tư duy "có bệnh mới đi khám" sang chủ động phòng bệnh, phát hiện sớm nguy cơ và quản lý sức khỏe lâu dài. Khi vấn đề sức khỏe được nhận diện đúng lúc, can thiệp đúng cách sẽ là tiền đề để các em học sinh tự tin học tập, rèn luyện và phát triển toàn diện.

Theo thống kê, toàn thành phố hiện có 4.776 cơ sở giáo dục với hơn 2,2 triệu trẻ em mầm non và học sinh phổ thông.

Sở Y tế Hà Nội cho biết, đợt cao điểm khám sức khỏe cho trẻ em sẽ diễn ra từ ngày 18/8 đến 4/9/2026 tại tất cả các xã, phường với mục tiêu 100% học sinh được kiểm tra sức khỏe trước ngày khai giảng năm học mới; đồng thời, tích hợp dữ liệu vào Hồ sơ sức khỏe điện tử và Học bạ điện tử. Việc số hóa dữ liệu ngay tại thời điểm khám giúp hình thành hồ sơ theo dõi sức khỏe liên tục, khoa học theo suốt vòng đời của học sinh Thủ đô. Kinh phí thực hiện việc khám sức khỏe định kỳ này được ngân sách thành phố bảo đảm miễn phí hoàn toàn theo chính sách an sinh xã hội.

Để phục vụ khối lượng người khám lớn trong thời gian ngắn, ngành y tế Thủ đô đã huy động tối đa nguồn lực với hàng trăm bệnh viện đa khoa, chuyên khoa công lập, tư nhân; các phòng khám đa khoa thuộc trạm y tế và phòng khám đa khoa ngoài công lập... trên địa bàn. Ủy ban nhân dân các xã, phường sẽ chủ trì, chỉ đạo trạm y tế và ban giám hiệu các trường học xây dựng kế hoạch, bố trí địa điểm, khung giờ khám, kiểm soát nhiễm khuẩn... và tổ chức khám lần lượt cho các em.

Phó Giám đốc Sở Y tế Vũ Cao Cương cho biết, Sở yêu cầu các đơn vị phải quán triệt phương châm phù hợp năng lực thực tế của từng đơn vị và đặc điểm từng địa phương, bảo đảm "rõ đầu mối, rõ trách nhiệm, rõ địa bàn phụ trách".

Đối với học sinh chưa thể tham gia khám theo lịch, nhà trường phối hợp trạm y tế rà soát danh sách để tổ chức khám vét, không bỏ sót bất kỳ em nào không được khám sức khỏe miễn phí.

Trước đó, Hội nghị trực tuyến nhằm kiểm điểm tiến độ công tác tổ chức khám sức khỏe toàn dân năm 2026 diễn ra ngày 17/8, Phó Chủ tịch UBND thành phố Vũ Thu Hà đã nhấn mạnh, việc khám sức khỏe định kỳ và thiết lập hồ sơ điện tử gắn với mã định danh là nhiệm vụ an sinh đặc biệt, nhằm chuẩn hóa dữ liệu sức khỏe nhân dân trong hệ sinh thái chung của Thành phố và Trung ương. Do đó, bà Vũ Thu Hà yêu cầu toàn bộ hệ thống chính trị phải chuyển sang trạng thái "hành động quyết liệt", tháo gỡ mọi điểm nghẽn để hoàn thành mục tiêu vào tháng 11/2026. Quan điểm xuyên suốt của lãnh đạo UBND thành phố là nâng cao kỷ cương, trách nhiệm người đứng đầu và gắn quản lý tiến độ theo từng ngày. Sở Y tế, với vai trò là cơ quan thường trực, phải tổng hợp báo cáo tiến độ hàng ngày trước 18h00, chỉ rõ những địa bàn, nhóm đối tượng chậm tiến độ để tham mưu biện pháp xử lý kịp thời, hướng tới mục tiêu hoàn thành toàn bộ chỉ tiêu khám sức khỏe định kỳ cho toàn dân trên địa bàn trong tháng 11/2026. Cùng với khám sức khỏe học đường, ngành Giáo dục khẩn trương hoàn thành tổng vệ sinh môi trường, khử khuẩn trường lớp, sẵn sàng đón học sinh tựu trường trong không gian an toàn nhất. Sự chỉ đạo quyết liệt, bài bản từ UBND thành phố cùng tinh thần chủ động, trách nhiệm của các cấp cơ sở, bệnh viện và trường học không chỉ là sự chuẩn bị chu đáo nhất cho ngày hội toàn dân đưa trẻ đến trường, mà còn là bước tiến dài trong chiến lược xây dựng nền y tế Thủ đô hiện đại, nâng cao thể chất và chất lượng cuộc sống cho thế hệ tương lai.

100% bệnh viện công lập và trạm y tế ở Hà Nội sẽ kết nối khám chữa bệnh từ xa Telehealth GĐXH - Tối 21/8, UBND TP Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 4434/QĐ-UBND phê duyệt Đề án xây dựng và vận hành hệ thống khám, chữa bệnh từ xa (Telehealth), đánh dấu bước tiến chuyển đổi số quan trọng nhằm kết nối đồng bộ mạng lưới y tế Thủ đô và nâng cao chất lượng khám chữa bệnh ngay từ cơ sở.