Đi khám sức khỏe tổng quát, người phụ nữ phát hiện ung thư buồng trứng ẩn trong khối u quái 13 cm

Khối u buồng trứng 13 cm ở phụ nữ mãn kinh

Đầu tháng 9, bà Thu về Việt Nam du lịch, thăm người thân và kết hợp khám sức khỏe tổng quát tại Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM.

Siêu âm ổ bụng ghi nhận bà Thu có khối u buồng trứng kích thước 13 x 13 x 13,5 cm. Tử cung có nhiều nhân xơ và các khối polyp, nội mạc tử cung dày bất thường.

BS.CKI Ừng Quốc Thường, Trung tâm Sản Phụ khoa của bệnh viện nhận định khối u có kích thước lớn, xuất hiện ở phụ nữ đã mãn kinh nên cần đánh giá kỹ nguy cơ ác tính.

Người bệnh được chỉ định xét nghiệm sinh hóa bướu buồng trứng, cho kết quả nguy cơ ác tính thấp (Low risk) 21%. Kết hợp với kết quả MRI vùng chậu, hình ảnh buồng trứng trái gợi ý u quái trưởng thành.

Theo bác sĩ Thường, mặc dù kết quả xét nghiệm và hình ảnh học bước đầu không hướng nhiều đến ung thư nhưng không thể loại trừ hoàn toàn khả năng ác tính. Do đó, bác sĩ chỉ định phẫu thuật để loại bỏ khối u và đánh giá toàn diện.

Các bác sĩ hẫu thuật cắt buồng trứng và tử cung toàn phần cho người bệnh. Ảnh: BVCC

Phát hiện ung thư biểu mô tế bào vảy trên u quái trưởng thành

Sau gần 3 giờ phẫu thuật, toàn bộ tử cung, hai phần phụ và khối u buồng trứng được lấy ra nguyên vẹn. Êkíp đồng thời phát hiện nhiều khối mô sùi nghi ngờ khả năng ác tính cao nên quyết định phẫu thuật triệt để, gồm cắt mạc nối lớn và lấy phúc mạc rãnh đại tràng để đánh giá sau mổ.

Sau phẫu thuật, bác sĩ xẻ khối u kiểm tra, bên trong chứa mô mỡ, tóc và dịch, là những thành phần thường gặp của u quái. Mẫu mô từ khối u được êkíp giải phẫu bệnh xử lý, cắt thành các lát rất mỏng, nhuộm HE và quan sát dưới kính hiển vi.

Kết quả phát hiện ung thư biểu mô tế bào vảy sừng hóa phát sinh trên u quái trưởng thành, giai đoạn T1a. Khối u còn khu trú ở buồng trứng trái, vỏ bao còn nguyên vẹn, không có tế bào ác tính trong dịch ổ bụng, chưa ghi nhận xâm lấn. Mạc nối lớn và phúc mạc cũng chưa ghi nhận tế bào bất thường.

Bác sĩ Thường cho biết khoảng 0,17-2% trường hợp u quái dạng nang trưởng thành của buồng trứng có thể tiến triển thành ác tính. Trong số này, khoảng 80% là chuyển dạng thành ung thư biểu mô tế bào vảy như trường hợp của bà Thu.

"Có thể khối u ban đầu là u quái trưởng thành nhưng một vùng mô bên trong theo thời gian xảy ra những biến đổi bất thường, từ đó hình thành tế bào ung thư. Trường hợp này rất ít gặp", bác sĩ Thường giải thích.

Quá trình biến đổi này thường diễn tiến âm thầm, nguy cơ cao hơn ở phụ nữ lớn tuổi, sau mãn kinh hoặc khi khối u có kích thước lớn.

Dấu hiệu cảnh báo ung thư buồng trứng cần lưu ý

Bác sĩ Thường khuyến cáo một số dấu hiệu có thể cảnh báo ung thư phụ khoa gồm bụng lớn dần, đầy hơi, đau bụng, khó tiêu, táo bón, đau lưng, sụt cân không rõ nguyên nhân, mệt mỏi, tiểu không tự chủ hoặc tiểu nhiều lần. Một số dấu hiệu ít gặp hơn là ra máu tử cung bất thường và bụng trướng.

Để phát hiện sớm các bất thường ở cơ quan sinh sản, phụ nữ nên khám phụ khoa định kỳ, kết hợp siêu âm, xét nghiệm và chẩn đoán hình ảnh khi có chỉ định.

Đặc biệt, phụ nữ sau mãn kinh khi phát hiện khối u buồng trứng cần được bác sĩ đánh giá đầy đủ về đặc điểm khối u và nguy cơ ác tính để có hướng xử trí phù hợp.