Nam sinh Ninh Bình bị rơi xuống hố thoát nước khi đi học ở Hà Nội, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt

Liên quan đến sự việc nam sinh viên rơi xuống hố thoát nước tại phường Đông Ngạc, TP Hà Nội, theo tìm hiểu của phóng viên, nạn nhân là N.Đ.S (SN 2008), quê tỉnh Ninh Bình, hiện là sinh viên năm thứ nhất Trường Đại học Mỏ - Địa chất.

Sáng 18/9, trao đổi với phóng viên Gia đình và Xã hội, một đại diện UBND phường Thiên Trường, tỉnh Ninh Bình cho biết, N.Đ.S là công dân thuộc Tổ dân phố Mỹ Trung, phường Thiên Trường.

Gia đình S có hoàn cảnh đặc biệt. Bố em đã mất cách đây khoảng 3 năm. Hiện gia đình còn mẹ và bà nội.

Theo thông tin gia đình cung cấp, khoảng 7h ngày 17/9, N.Đ.S rời nơi trọ để đi học. Trong quá trình di chuyển bằng xe máy tại Hà Nội, em được xác định có liên quan đến sự việc bị sụp xuống khu vực hố thoát nước sâu rồi mất tích.

Ngay sau khi nhận được thông tin, gia đình đã phối hợp với các lực lượng chức năng tổ chức tìm kiếm nam sinh.

Hiện trường nơi xảy ra sự việc.

Trước đó, tối 17/9, lực lượng chức năng phường Đông Ngạc đã phong tỏa hiện trường, quây bạt khu vực hố thoát nước tại phố Viên và huy động lực lượng tìm kiếm xuyên đêm.

Theo thông tin tại hiện trường, khoảng 10h ngày 17/9, trong lúc khu vực Phố Viên ngập sâu do mưa lớn, người dân phát hiện một chiếc xe máy cũ mang biển kiểm soát tỉnh Ninh Bình bị nghiêng đổ cạnh miệng cống thoát nước nhưng không thấy người điều khiển.

Thời điểm này, miệng cống được cho là đang hút nước mạnh, tạo thành dòng xoáy lớn. Nhận thấy dấu hiệu bất thường, người dân đã báo cơ quan chức năng.

Sau khi xác định danh tính người liên quan, nhà trường phối hợp với lực lượng chức năng triển khai tìm kiếm. Đội thợ lặn được huy động xuống khu vực cống ngầm để rà soát, tìm kiếm nam sinh.

Đến trưa ngày 18/9, thi thể nam sinh N.Đ.S đã được tìm thấy ngay tại khu vực cửa thoát nước ra sông Nhuệ, cách miệng cống thoát nước – nơi bỏ lại chiếc xe máy vào sáng ngày 17/9 – khoảng 1km. Hiện cơ quan chức năng đang hoàn tất các thủ tục cần thiết để bàn giao thi thể nạn nhân cho gia đình lo hậu sự.