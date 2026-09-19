Tin sáng 19/9: Miền Bắc tạnh ráo đến cuối tháng 9; dự kiến bỏ điểm cộng IELTS khi xét tuyển đại học từ năm 2027

Từ nay đến cuối năm còn 8-10 đợt mưa lớn

Theo SKĐS, ông Nguyễn Văn Hưởng - Trưởng phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia cho biết, theo dự báo mới nhất thì khoảng thời gian từ nay đến cuối tháng 9/2026 ở khu vực Bắc Bộ thời tiết cơ bản là tạnh ráo, chưa có dấu hiệu của đợt mưa lớn diện rộng nào; không khí lạnh cũng chưa có dấu hiệu xuất hiện, thời tiết chủ đạo là ít mưa, trời nắng, nhiệt độ ngày cũng không quá cao, phổ biến dưới 34 độ, thời tiết tương đối thuận lợi cho các hoạt động du lịch khám phá nhất là với khu vực vùng núi phía Bắc.

Ông Vũ Xuân Thành, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Đê điều và Phòng chống thiên tai, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết, từ đầu năm 2026 đến ngày 14/9, cả nước đã xảy ra 20/22 loại hình thiên tai trên các vùng miền. Trong đó, khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ đã xuất hiện 6 đợt lũ. Từ đầu năm đến nay, thiên tai đã làm 63 người chết, mất tích; ước tính thiệt hại vật chất hơn 2.221 tỷ đồng, giảm 84,9% thiệt hại về kinh tế so với cùng kỳ năm 2025.

Tới hết năm, theo nhận định được đưa ra, trên Biển Đông còn khoảng 3-5 cơn bão, trong đó có khả năng 1-2 cơn ảnh hưởng đến đất liền Việt Nam. Cùng với đó, còn khoảng 8-10 đợt mưa lớn. Đỉnh lũ trên các sông nhỏ khu vực Bắc Bộ và các sông từ Quảng Trị đến Đắk Lắk có thể đạt báo động 2 đến trên báo động 3, tiềm ẩn nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập lụt.

Miền Bắc, miền Trung vừa trải qua đợt mưa lớn dài ngày. Ảnh: PV

Dự kiến bỏ điểm cộng IELTS khi xét tuyển đại học từ năm 2027

Theo VTC News, nội dung này nằm trong dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số quy định tuyển sinh và đào tạo đại học được Bộ GD&ĐT công bố chiều 17/9. Theo dự thảo, điểm thay đổi là các trường không sử dụng điểm cộng do mình tự quy định cho thành tích, chứng chỉ hoặc các tiêu chí bổ sung.

Theo Bộ GD&ĐT, việc không sử dụng điểm cộng riêng cho chứng chỉ nhằm hạn chế những bất bình đẳng có thể phát sinh trong tuyển sinh. “Trên thực tế điểm cộng có thể tạo bất bình đẳng”, GS Nguyễn Tiến Thảo, Vụ trưởng Vụ Giáo dục đại học, cho biết.

Dự kiến bỏ điểm cộng không đồng nghĩa IELTS không còn được sử dụng trong tuyển sinh đại học.

Theo Bộ GD&ĐT, thí sinh có chứng chỉ năng lực ngoại ngữ vẫn có thể được quy đổi chứng chỉ vào môn ngoại ngữ trong tổ hợp xét tuyển theo quy tắc công khai. Ngoài ra, chứng chỉ có thể được sử dụng để chứng minh yêu cầu đầu vào đối với những chương trình đào tạo bằng ngoại ngữ.

Bộ GD&ĐT dự kiến bỏ điểm cộng IELTS khi xét tuyển đại học từ năm 2027.

Hà Nội lập 4 đoàn kiểm tra đột xuất suất ăn bán trú

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Thu Hà vừa ký ban hành Quyết định thành lập 4 đoàn kiểm tra liên ngành công tác tổ chức bữa ăn bán trú năm học 2026 – 2027. Đồng thời ban hành Văn bản chỉ đạo khẩn trương triển khai Công điện 64/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Theo đó, thành phố không kiểm tra theo kiểu "đến hẹn lại lên" mà tổ chức 4 đoàn liên ngành do lãnh đạo 4 sở chủ chốt làm Trưởng đoàn gồm ông Vũ Cao Cương, Phó Giám đốc Sở Y tế; ông Tạ Văn Tường, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường; bà Nguyễn Kiều Oanh, Phó Giám đốc Sở Công Thương và bà Trần Lưu Hoa, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo.

Cùng tham gia chỉ đạo sát sao có lãnh đạo Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Hà Nội, Chi cục Quản lý thị trường, Phòng Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, Phòng Quản lý chất lượng nông nghiệp cùng các phòng chuyên môn ngành giáo dục.

Các đoàn công tác sẽ triển khai kiểm tra hoàn toàn đột xuất tại khắp các xã, phường liên tục từ ngày 20/9/2026 cho đến hết ngày 31/5/2027.

Hà Nội có 4 đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra đột xuất suốt năm học 2026 - 2027. Ảnh: Bảo Loan

Giang hồ mạng 'Đức Cộng' bị bắt về hành vi tổ chức sử dụng ma túy

Ngày 18/9, Công an tỉnh Ninh Bình thông tin, ngày 16/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã thi hành Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, Quyết định tạm giữ và Lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Minh Đức (SN 1981, trú tại số 35 Ngô Sỹ Liên, phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình) về hành vi “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.

Theo tài liệu điều tra, Nguyễn Minh Đức có 8 tiền án và 1 tiền sự, từng cầm đầu băng nhóm tội phạm “Đức Cộng”, bị bắt giữ và khởi tố về tội “Chống người thi hành công vụ”.

Trên không gian mạng, Nguyễn Minh Đức thường xuyên sử dụng 2 tài khoản Facebook “Gà Rừng”, “Đức Cộng Nam Định” và tài khoản TikTok “Đức Cộng Nam Định” để đăng tải thông tin, livestream nhằm tạo dựng hình ảnh “giang hồ mạng”, phục vụ hoạt động bán hàng và nhận tiền tương tác từ các nền tảng mạng xã hội. Nguyễn Minh Đức còn có nhiều mối quan hệ phức tạp với các đối tượng ma túy trên địa bàn.

Ngày 16/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Ninh Bình đã điều tra, làm rõ và tổ chức bắt giữ Nguyễn Minh Đức về hành vi “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”. Khám xét nơi ở của Đức, cơ quan Công an thu giữ bộ dụng cụ sử dụng ma túy cùng các vật chứng có liên quan.

Nguyễn Minh Đức (SN 1981), được biết đến với tên “Đức Cộng”, vừa bị Công an tỉnh Ninh Bình bắt giữ để điều tra về hành vi “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy” - (ảnh CANB).

Con gái bịa đặt chuyện phải bỏ thai khiến bố bị bắt vì gây rối

Theo Tiền phong, ngày 18/9, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, đã bắt khẩn cấp Nguyễn Khắc Hồng (50 tuổi, trú tại xã Tam Dương) để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng tại Bệnh viện Hữu nghị Lạc Việt, phường Vĩnh Phúc.

Theo cơ quan Công an, khoảng 15h45 ngày 17/9, một nhóm khoảng 10 người đến tầng 1, tòa nhà Quốc tế của bệnh viện. Nhóm người này quay video, livestream, to tiếng, chửi bới, gây mất trật tự, làm đình trệ hoạt động khám chữa bệnh. Sau khi tiếp nhận tin báo từ bệnh viện, lực lượng Công an phối hợp với lực lượng nghiệp vụ xác minh và yêu cầu những người liên quan về trụ sở làm việc.

Đối tượng Nguyễn Khắc Hồng tại cơ quan Công an.

Kết quả xác minh ban đầu cho thấy, vụ việc xuất phát từ thông tin N.T.N.A. (27 tuổi, con gái ông Nguyễn Khắc Hồng) nói với người thân rằng mình mang thai. Ngày 17/9, gia đình đưa A. đến một bệnh viện tuyến trung ương kiểm tra và kết quả xác định cô không mang thai. Tuy nhiên, A. nói dối với gia đình rằng trước đó một ngày, cô đến khám tại Bệnh viện Hữu nghị Lạc Việt và được bác sĩ thông báo thai bị dị tật, phải bỏ.

Tin lời con gái, Nguyễn Khắc Hồng cùng người nhà đến Bệnh viện Hữu nghị Lạc Việt và sử dụng tài khoản Facebook cá nhân để livestream. Công an xác định trong quá trình livestream, Hồng có lời nói chửi bới, gây mất trật tự và cung cấp thông tin sai sự thật liên quan đến bệnh viện.