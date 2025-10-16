Hàng xóm vay 100.000 đồng không trả, còn mắng 'có tí tiền cũng đòi'
Cả năm trời không thấy hàng xóm chủ động trả lại số tiền 100.000 đồng đã mượn, tôi nhắc khéo mà bị mắng thẳng mặt.
Cách đây 1 năm, hàng xóm sang hỏi vay tôi 100.000 đồng, nói có việc gấp cần xài mà tài khoản ngân hàng bị lỗi, không rút được tiền mặt hay chuyển khoản.
Người này hay sang nhà tôi vay mượn nhưng nợ rất dai, có khi chỉ mấy trăm nghìn nhưng từ năm này qua năm khác không chịu trả.
Tôi không muốn cho mượn nhưng họ nói có việc phải lo cho con nhỏ nên tôi bấm bụng đưa tiền ngay.
Quả đúng như dự đoán, từ khi mượn tiền xong, hàng xóm thấy tôi là quay đi chỗ khác.
Suốt 3 tháng không thấy họ trả tiền, gặp ngoài đường, tôi đùa: “Chị còn nợ em 100.000 đồng chưa trả, mai em tính lãi nha”.
Nghe tôi nói vậy, hàng xóm gật đầu hứa hẹn.
Mấy tháng trôi qua, gần đến Tết, tôi cần thu hồi các khoản công, nợ nên gửi tin nhắn nhắc hàng xóm.
Kỳ thực số tiền không to, nếu cứ nhắc thẳng mặt cũng không hay nên tôi mới gửi tin nhắn. Thế nhưng, tôi lại nhận được câu trả lời tỉnh bơ kiểu: “Vay khi nào?”, “Vay bao nhiêu, sao chị không nhớ?”.
Tôi chẳng biết chị vô tình hay cố ý nhưng tôi vẫn cẩn thận nhắc lại ngày vay, số tiền vay và mục đích vay mà chị đã nói lúc đó. Thậm chí, nếu muốn, tôi có thể xem lại camera và trích video gửi chị xem.
Thấy tôi khẳng định chắc nịch, chị lặng im không nhắn lại lời nào.
Mấy ngày sau, tôi quyết định đòi lần nữa. Lần này, hàng xóm tỏ ra bực bội, mắng thẳng mặt tôi với nhiều lời lẽ khó nghe.
“Có tí tiền cũng đòi, tưởng đâu phải tiền triệu hay tiền tỷ chứ. Vài cái đồng bạc đó chẳng đủ làm cho ai giàu lên hay nghèo đi đâu. Đừng lải nhải chuyện tôi nợ nữa. Có tôi sẽ trả chứ ăn cướp được của cô đồng nào mà lo”, người này nhắn.
Tôi đọc một tràng dài tin nhắn của hàng xóm mà tức nghẹn cổ họng. Đúng là tôi làm ơn mắc oán. Giúp người ta bao năm nay mà bị mắng té tát như vậy.
Ngày trước, họ nợ tôi 500.000 đồng mà 3 năm không chịu trả, tôi phải xóa nợ, coi như tặng cho con nhà người ta thêm tấm bánh, hộp quà. Vậy mà giờ họ có thể nói câu vô ơn như vậy.
Tôi nghĩ chuyện tiền bạc phải sòng phẳng, nói mượn thì 10.000 cũng phải trả, còn xin thì 200.000 hay 500.000 đồng tôi sẵn sàng cho ngay, nếu người ta thực sự khó khăn.
Còn đây rõ ràng hỏi vay tôi, chỉ 100.000 đồng thôi nhưng có đáng để họ cư xử như vậy?
Độc giả giấu tên
Bị thách cưới 35 triệu đồng, mẹ chồng 10 năm mỉa mai, cạnh khóe con dâuTâm sự - 22 giờ trước
Nàng dâu 10 năm sống trong sự khinh miệt của mẹ chồng chỉ vì trước đây từng thách cưới 35 triệu đồng.
Em chồng dẫn người yêu về ra mắt khiến tôi ăn không ngon, ngủ không yênTâm sự - 23 giờ trước
GĐXH - Suốt bữa ăn, tôi phải gồng mình để giữ bình tĩnh. Còn bố mẹ chồng và chồng tôi thì vẫn vui vẻ trò chuyện với chàng rể tương lai.
[TÂM SỰ] Mẹ đơn thân: Nghị lực bền bỉ như ‘cỏ dại’ và khát khao được yếu mềmTâm sự - 23 giờ trước
GĐXH - Đời mẹ đơn thân: Sống thay cho hai người, mạnh mẽ gồng gánh và khao khát được yếu mềm. Lắng nghe tâm sự để biết cách người mẹ đơn thân Mộc Văn đã mỉm cười với vết thương lòng như thế nào.
Gắp cho thông gia giàu miếng thịt gà, người phụ nữ ngượng chín mặt vì thái độTâm sự - 1 ngày trước
Nghe tin thông gia giàu có về thăm nhà, tôi mừng lắm. Sáng sớm, tôi đã dậy đi chợ, chuẩn bị mâm cơm tươm tất mời họ ở lại ăn bữa cơm cùng gia đình.
Vài tháng không ăn cơm chung, vợ chồng giật mình sau câu nói của cô giúp việcTâm sự - 1 ngày trước
Nhiều tháng nay, vợ chồng tôi "chiến tranh lạnh", không về ăn cơm chung mỗi tối như xưa. Một ngày, cô giúp việc xin nghỉ việc để về quê. Lí do cô đưa ra khiến chúng tôi giật mình.
Mẹ chồng cho cháu nội 200 nghìn, cháu ngoại 2 triệu, con dâu sốc khi biết lý doTâm sự - 2 ngày trước
Nghe mẹ chồng nói lý do chỉ mừng đầy tháng cháu nội 200 nghìn đồng còn cháu ngoại 2 triệu, nàng dâu bức xúc, muốn ra ở riêng.
Đi làm về vợ chỉ việc tắm rửa, ăn cơm vẫn 'sưng mặt' với chồng: Tôi không biết mình đã sai ở đâu?Tâm sự - 2 ngày trước
GĐXH - Từ khi lấy nhau và sống cùng mái nhà, tôi thật sự không hiểu là tôi đã sai ở đâu, làm sai điều gì mà cứ dăm bữa nửa tháng vợ tôi lại dở chứng, dở bệnh, mặt nặng mày nhẹ với tôi.
‘Tuyệt vọng’ mua nhà Hà Nội, tôi về quê xây nhà to như lâu đàiTâm sự - 2 ngày trước
Nhiều năm làm lụng, tôi thấy tiền mình tiết kiệm chưa bao giờ đủ để "chạy theo" giá nhà tăng hàng năm, vì vậy quyết định xây một căn nhà khang trang ở quê.
Lấy chồng có xe đẹp, nhà sang: Mỗi lần cãi nhau chồng hỏi 1 câu đầy cay đắngTâm sự - 3 ngày trước
GĐXH - Hóa ra, hạnh phúc không phải là có nhà, có xe - mà là được bình yên trong chính sự lựa chọn của mình.
Tôi muốn sang tên nhà, con trai bảo không cần, lúc nó nghèo thì không choTâm sự - 3 ngày trước
Ở tuổi U80, tôi muốn sang tên nhà cho con trai nhưng nó lạnh nhạt từ chối, bảo lúc nó khó khăn và cần nhất thì bố không cho, giờ cho cũng chẳng để làm gì.
‘Tuyệt vọng’ mua nhà Hà Nội, tôi về quê xây nhà to như lâu đàiTâm sự
Nhiều năm làm lụng, tôi thấy tiền mình tiết kiệm chưa bao giờ đủ để "chạy theo" giá nhà tăng hàng năm, vì vậy quyết định xây một căn nhà khang trang ở quê.