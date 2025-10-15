Em chồng dẫn người yêu về ra mắt khiến tôi ăn không ngon, ngủ không yên

Tôi năm nay 30 tuổi, kết hôn được gần 3 năm. Cuộc sống hôn nhân của tôi tương đối êm đềm bên người chồng hiền lành, biết quan tâm, yêu thương vợ con. Bố mẹ chồng tôi cũng dễ chịu, không quá khắt khe nên dù sống chung, mối quan hệ giữa tôi và nhà chồng vẫn khá tốt đẹp.

Tôi có một cô em chồng kém tôi 4 tuổi. Em xinh xắn, nhẹ nhàng nên được rất nhiều chàng trai theo đuổi. Từ ngày về làm dâu, tôi đã chứng kiến không biết bao nhiêu lần hàng xóm rồi bạn bè của bố mẹ chồng tôi đến "nhận" em làm con dâu tương lai.

Bao nhiêu mối giới thiệu, thậm chí cả những cuộc gặp gỡ tại nhà chồng tôi nhưng em vẫn từ chối, chưa nhận lời yêu ai. Nhiều lần em tâm sự, vì mới ra trường nên em muốn tập trung vào công việc và muốn có một tình yêu tự nhiên, không bị can thiệp bởi các mối quan hệ của người lớn. Điều này thì tôi đồng ý và ủng hộ em.

Ảnh minh họa.

Tuy nhiên, bố mẹ chồng tôi lại tỏ ra khá sốt ruột khi thấy con gái mãi không yêu đương gì. Cho đến gần đây, tôi thấy mẹ chồng vui mừng thông báo, con gái đã có người yêu, chuẩn bị dẫn về ra mắt cho gia đình chấm điểm. Nghe tin, tôi cũng mừng cho em vì công việc đã khá ổn, giờ tìm được người tâm đầu ý hợp để kết hôn là quá hoàn hảo.

Đúng như kế hoạch, cuối tuần vừa rồi, em chồng tôi dẫn bạn trai về nhà chơi. Trước đó, tôi và mẹ chồng đã đi chợ và chuẩn bị mâm cơm thịnh soạn để thiết đãi chàng rể tương lai. Thế nhưng, khoảnh khắc em chồng về nhà cùng người đàn ông đi bên cạnh lại khiến tôi run rẩy, suýt không đứng vững.

Tôi nhìn anh ta, anh ta cũng nhìn tôi. Cả hai nhìn nhau với sự bất ngờ không giấu được trong ánh mắt. Nhưng điều đó nhanh chóng bị cắt ngang sau câu giới thiệu của em chồng tôi: "Giới thiệu với bố mẹ, anh chị, đây là anh Khang – người yêu của con".

Sau câu chào hỏi, em chồng tôi cũng giới thiệu về bố mẹ và hai vợ chồng tôi cho người yêu. Khi biết, tôi là chị dâu tương lai, người đàn ông đó cũng gật đầu chào và gọi tôi là chị.

Giây phút ấy, tôi thấy trái tim mình như bị bóp nghẹt. Bởi gần 10 năm trước, chính anh ta là người đàn ông đã nói yêu tôi hơn cả mạng sống của mình rồi từng thề non hẹn biển sẽ cho tôi một gia đình hạnh phúc, nắm tay tôi đi đến cuối cuộc đời.

Vậy mà, cũng chính anh ta đã rời bỏ tôi, cắt đứt liên lạc khi biết tôi đang mang thai đứa con của anh ta. Khiến tôi rơi vào hoảng loạn không biết phải xử lý ra sao khi vẫn còn ngồi trên giảng đường đại học. Cuối cùng, vì tương lai, tôi đành nuốt nước mắt bỏ đi đứa bé. Đó cũng là điều khiến tôi luôn day dứt suốt bao nhiêu năm qua.

Tôi tưởng mình đã quên, đã thật sự bước qua được khoảng thời gian đen tối đó. Vậy mà giây phút gặp lại anh ta, tất cả những ký ức cũ tràn về, rõ mồn một như mới hôm qua.

Suốt bữa ăn, tôi phải gồng mình để giữ bình tĩnh. Còn bố mẹ chồng và chồng tôi thì vẫn vui vẻ trò chuyện với chàng rể tương lai. Nhìn mọi người vui vẻ, nỗi lo sợ của tôi càng dâng lên. Tôi sợ anh ta sẽ trở thành em rể của tôi thật. Rồi còn chuyện trong quá khứ của chúng tôi, liệu sau này có bị phát hiện hay không?

Tất cả những suy nghĩ ấy cứ quấn lấy tôi khiến cả đêm đó tôi mất ngủ. Không những lo cho mình, tôi còn lo cho cả em chồng. Với một kẻ "sở khanh" năm xưa đã từng bỏ rơi tôi để trốn tránh trách nhiệm, liệu giờ đây anh ta có thay đổi, có thành người chồng tốt của em chồng tôi trong tương lai hay không? Hay em cũng bị hắn lợi dụng mà thôi…

Mấy ngày nay, lòng tôi rối như tơ vò. Tôi có nên gặp anh ta để nói chuyện, đề nghị anh ta chia tay với em chồng mình hay không? Hay tôi nên nói chuyện với em chồng để em biết về quá khứ tệ bạc của anh ta, từ đó có sự lựa chọn đúng đắn?

Xin mọi người cho tôi lời khuyên nên làm thế nào trong hoàn cảnh này đây?