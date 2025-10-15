Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Tâm sự

Em chồng dẫn người yêu về ra mắt khiến tôi ăn không ngon, ngủ không yên

Thứ tư, 18:59 15/10/2025 | Tâm sự
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Suốt bữa ăn, tôi phải gồng mình để giữ bình tĩnh. Còn bố mẹ chồng và chồng tôi thì vẫn vui vẻ trò chuyện với chàng rể tương lai.

Tôi năm nay 30 tuổi, kết hôn được gần 3 năm. Cuộc sống hôn nhân của tôi tương đối êm đềm bên người chồng hiền lành, biết quan tâm, yêu thương vợ con. Bố mẹ chồng tôi cũng dễ chịu, không quá khắt khe nên dù sống chung, mối quan hệ giữa tôi và nhà chồng vẫn khá tốt đẹp.

Tôi có một cô em chồng kém tôi 4 tuổi. Em xinh xắn, nhẹ nhàng nên được rất nhiều chàng trai theo đuổi. Từ ngày về làm dâu, tôi đã chứng kiến không biết bao nhiêu lần hàng xóm rồi bạn bè của bố mẹ chồng tôi đến "nhận" em làm con dâu tương lai.

Bao nhiêu mối giới thiệu, thậm chí cả những cuộc gặp gỡ tại nhà chồng tôi nhưng em vẫn từ chối, chưa nhận lời yêu ai. Nhiều lần em tâm sự, vì mới ra trường nên em muốn tập trung vào công việc và muốn có một tình yêu tự nhiên, không bị can thiệp bởi các mối quan hệ của người lớn. Điều này thì tôi đồng ý và ủng hộ em.

Em chồng dẫn người yêu về ra mắt khiến tôi ăn không ngon, ngủ không yên - Ảnh 1.

Ảnh minh họa.

Tuy nhiên, bố mẹ chồng tôi lại tỏ ra khá sốt ruột khi thấy con gái mãi không yêu đương gì. Cho đến gần đây, tôi thấy mẹ chồng vui mừng thông báo, con gái đã có người yêu, chuẩn bị dẫn về ra mắt cho gia đình chấm điểm. Nghe tin, tôi cũng mừng cho em vì công việc đã khá ổn, giờ tìm được người tâm đầu ý hợp để kết hôn là quá hoàn hảo.

Đúng như kế hoạch, cuối tuần vừa rồi, em chồng tôi dẫn bạn trai về nhà chơi. Trước đó, tôi và mẹ chồng đã đi chợ và chuẩn bị mâm cơm thịnh soạn để thiết đãi chàng rể tương lai. Thế nhưng, khoảnh khắc em chồng về nhà cùng người đàn ông đi bên cạnh lại khiến tôi run rẩy, suýt không đứng vững.

Tôi nhìn anh ta, anh ta cũng nhìn tôi. Cả hai nhìn nhau với sự bất ngờ không giấu được trong ánh mắt. Nhưng điều đó nhanh chóng bị cắt ngang sau câu giới thiệu của em chồng tôi: "Giới thiệu với bố mẹ, anh chị, đây là anh Khang – người yêu của con".

Sau câu chào hỏi, em chồng tôi cũng giới thiệu về bố mẹ và hai vợ chồng tôi cho người yêu. Khi biết, tôi là chị dâu tương lai, người đàn ông đó cũng gật đầu chào và gọi tôi là chị.

Giây phút ấy, tôi thấy trái tim mình như bị bóp nghẹt. Bởi gần 10 năm trước, chính anh ta là người đàn ông đã nói yêu tôi hơn cả mạng sống của mình rồi từng thề non hẹn biển sẽ cho tôi một gia đình hạnh phúc, nắm tay tôi đi đến cuối cuộc đời.

Vậy mà, cũng chính anh ta đã rời bỏ tôi, cắt đứt liên lạc khi biết tôi đang mang thai đứa con của anh ta. Khiến tôi rơi vào hoảng loạn không biết phải xử lý ra sao khi vẫn còn ngồi trên giảng đường đại học. Cuối cùng, vì tương lai, tôi đành nuốt nước mắt bỏ đi đứa bé. Đó cũng là điều khiến tôi luôn day dứt suốt bao nhiêu năm qua.

Tôi tưởng mình đã quên, đã thật sự bước qua được khoảng thời gian đen tối đó. Vậy mà giây phút gặp lại anh ta, tất cả những ký ức cũ tràn về, rõ mồn một như mới hôm qua.

Suốt bữa ăn, tôi phải gồng mình để giữ bình tĩnh. Còn bố mẹ chồng và chồng tôi thì vẫn vui vẻ trò chuyện với chàng rể tương lai. Nhìn mọi người vui vẻ, nỗi lo sợ của tôi càng dâng lên. Tôi sợ anh ta sẽ trở thành em rể của tôi thật. Rồi còn chuyện trong quá khứ của chúng tôi, liệu sau này có bị phát hiện hay không?

Tất cả những suy nghĩ ấy cứ quấn lấy tôi khiến cả đêm đó tôi mất ngủ. Không những lo cho mình, tôi còn lo cho cả em chồng. Với một kẻ "sở khanh" năm xưa đã từng bỏ rơi tôi để trốn tránh trách nhiệm, liệu giờ đây anh ta có thay đổi, có thành người chồng tốt của em chồng tôi trong tương lai hay không? Hay em cũng bị hắn lợi dụng mà thôi…

Mấy ngày nay, lòng tôi rối như tơ vò. Tôi có nên gặp anh ta để nói chuyện, đề nghị anh ta chia tay với em chồng mình hay không? Hay tôi nên nói chuyện với em chồng để em biết về quá khứ tệ bạc của anh ta, từ đó có sự lựa chọn đúng đắn?

Xin mọi người cho tôi lời khuyên nên làm thế nào trong hoàn cảnh này đây?

Em chồng dẫn người yêu về ra mắt khiến tôi ăn không ngon, ngủ không yên - Ảnh 2.Tận mắt thấy chồng đi khách sạn nhưng tôi lại không thể lao vào đánh ghen khi biết 'tiểu tam' là ai

GĐXH – Khoảnh khắc ấy, người tôi run lên bần bật, đôi chân như bị đóng chặt xuống đường, không thể nhúc nhích. Tôi cứ đứng đó, nhìn chồng và nhân tình của anh ta tiến sâu vào bên trong.

D.C
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Mẹ chồng sốt sắng vay 10 triệu, tôi choáng váng khi biết bà dùng số tiền đó để làm gì

Mẹ chồng sốt sắng vay 10 triệu, tôi choáng váng khi biết bà dùng số tiền đó để làm gì

Mang bầu tháng cuối, tôi đau đớn phát hiện kế hoạch của chồng vào đúng ngày dự kiến sinh của con

Mang bầu tháng cuối, tôi đau đớn phát hiện kế hoạch của chồng vào đúng ngày dự kiến sinh của con

Giọt nước mắt hối hận cuối đời của người mẹ thiên vị

Giọt nước mắt hối hận cuối đời của người mẹ thiên vị

Vừa nhận tin vui có thai nhờ IVF, tôi tá hỏa với lời đề nghị oái oăm của bố mẹ chồng

Vừa nhận tin vui có thai nhờ IVF, tôi tá hỏa với lời đề nghị oái oăm của bố mẹ chồng

Dấu chấm hết cho cuộc hôn nhân 6 năm, sau hành động của chồng trong đêm mưa ngập

Dấu chấm hết cho cuộc hôn nhân 6 năm, sau hành động của chồng trong đêm mưa ngập

Cùng chuyên mục

Hàng xóm vay 100.000 đồng không trả, còn mắng 'có tí tiền cũng đòi'

Hàng xóm vay 100.000 đồng không trả, còn mắng 'có tí tiền cũng đòi'

Tâm sự - 1 ngày trước

Cả năm trời không thấy hàng xóm chủ động trả lại số tiền 100.000 đồng đã mượn, tôi nhắc khéo mà bị mắng thẳng mặt.

Bị thách cưới 35 triệu đồng, mẹ chồng 10 năm mỉa mai, cạnh khóe con dâu

Bị thách cưới 35 triệu đồng, mẹ chồng 10 năm mỉa mai, cạnh khóe con dâu

Tâm sự - 2 ngày trước

Nàng dâu 10 năm sống trong sự khinh miệt của mẹ chồng chỉ vì trước đây từng thách cưới 35 triệu đồng.

[TÂM SỰ] Mẹ đơn thân: Nghị lực bền bỉ như ‘cỏ dại’ và khát khao được yếu mềm

[TÂM SỰ] Mẹ đơn thân: Nghị lực bền bỉ như ‘cỏ dại’ và khát khao được yếu mềm

Tâm sự - 2 ngày trước

GĐXH - Đời mẹ đơn thân: Sống thay cho hai người, mạnh mẽ gồng gánh và khao khát được yếu mềm. Lắng nghe tâm sự để biết cách người mẹ đơn thân Mộc Văn đã mỉm cười với vết thương lòng như thế nào.

Gắp cho thông gia giàu miếng thịt gà, người phụ nữ ngượng chín mặt vì thái độ

Gắp cho thông gia giàu miếng thịt gà, người phụ nữ ngượng chín mặt vì thái độ

Tâm sự - 2 ngày trước

Nghe tin thông gia giàu có về thăm nhà, tôi mừng lắm. Sáng sớm, tôi đã dậy đi chợ, chuẩn bị mâm cơm tươm tất mời họ ở lại ăn bữa cơm cùng gia đình.

Vài tháng không ăn cơm chung, vợ chồng giật mình sau câu nói của cô giúp việc

Vài tháng không ăn cơm chung, vợ chồng giật mình sau câu nói của cô giúp việc

Tâm sự - 3 ngày trước

Nhiều tháng nay, vợ chồng tôi "chiến tranh lạnh", không về ăn cơm chung mỗi tối như xưa. Một ngày, cô giúp việc xin nghỉ việc để về quê. Lí do cô đưa ra khiến chúng tôi giật mình.

Mẹ chồng cho cháu nội 200 nghìn, cháu ngoại 2 triệu, con dâu sốc khi biết lý do

Mẹ chồng cho cháu nội 200 nghìn, cháu ngoại 2 triệu, con dâu sốc khi biết lý do

Tâm sự - 3 ngày trước

Nghe mẹ chồng nói lý do chỉ mừng đầy tháng cháu nội 200 nghìn đồng còn cháu ngoại 2 triệu, nàng dâu bức xúc, muốn ra ở riêng.

Đi làm về vợ chỉ việc tắm rửa, ăn cơm vẫn 'sưng mặt' với chồng: Tôi không biết mình đã sai ở đâu?

Đi làm về vợ chỉ việc tắm rửa, ăn cơm vẫn 'sưng mặt' với chồng: Tôi không biết mình đã sai ở đâu?

Tâm sự - 3 ngày trước

GĐXH - Từ khi lấy nhau và sống cùng mái nhà, tôi thật sự không hiểu là tôi đã sai ở đâu, làm sai điều gì mà cứ dăm bữa nửa tháng vợ tôi lại dở chứng, dở bệnh, mặt nặng mày nhẹ với tôi.

‘Tuyệt vọng’ mua nhà Hà Nội, tôi về quê xây nhà to như lâu đài

‘Tuyệt vọng’ mua nhà Hà Nội, tôi về quê xây nhà to như lâu đài

Tâm sự - 4 ngày trước

Nhiều năm làm lụng, tôi thấy tiền mình tiết kiệm chưa bao giờ đủ để "chạy theo" giá nhà tăng hàng năm, vì vậy quyết định xây một căn nhà khang trang ở quê.

Lấy chồng có xe đẹp, nhà sang: Mỗi lần cãi nhau chồng hỏi 1 câu đầy cay đắng

Lấy chồng có xe đẹp, nhà sang: Mỗi lần cãi nhau chồng hỏi 1 câu đầy cay đắng

Tâm sự - 4 ngày trước

GĐXH - Hóa ra, hạnh phúc không phải là có nhà, có xe - mà là được bình yên trong chính sự lựa chọn của mình.

Tôi muốn sang tên nhà, con trai bảo không cần, lúc nó nghèo thì không cho

Tôi muốn sang tên nhà, con trai bảo không cần, lúc nó nghèo thì không cho

Tâm sự - 4 ngày trước

Ở tuổi U80, tôi muốn sang tên nhà cho con trai nhưng nó lạnh nhạt từ chối, bảo lúc nó khó khăn và cần nhất thì bố không cho, giờ cho cũng chẳng để làm gì.

Xem nhiều

‘Tuyệt vọng’ mua nhà Hà Nội, tôi về quê xây nhà to như lâu đài

‘Tuyệt vọng’ mua nhà Hà Nội, tôi về quê xây nhà to như lâu đài

Tâm sự

Nhiều năm làm lụng, tôi thấy tiền mình tiết kiệm chưa bao giờ đủ để "chạy theo" giá nhà tăng hàng năm, vì vậy quyết định xây một căn nhà khang trang ở quê.

Lấy chồng có xe đẹp, nhà sang: Mỗi lần cãi nhau chồng hỏi 1 câu đầy cay đắng

Lấy chồng có xe đẹp, nhà sang: Mỗi lần cãi nhau chồng hỏi 1 câu đầy cay đắng

Tâm sự
Em chồng dẫn người yêu về ra mắt khiến tôi ăn không ngon, ngủ không yên

Em chồng dẫn người yêu về ra mắt khiến tôi ăn không ngon, ngủ không yên

Tâm sự
Đi làm về vợ chỉ việc tắm rửa, ăn cơm vẫn 'sưng mặt' với chồng: Tôi không biết mình đã sai ở đâu?

Đi làm về vợ chỉ việc tắm rửa, ăn cơm vẫn 'sưng mặt' với chồng: Tôi không biết mình đã sai ở đâu?

Tâm sự
Mẹ chồng sốt sắng vay 10 triệu, tôi choáng váng khi biết bà dùng số tiền đó để làm gì

Mẹ chồng sốt sắng vay 10 triệu, tôi choáng váng khi biết bà dùng số tiền đó để làm gì

Tâm sự

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top