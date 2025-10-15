[TÂM SỰ] Mẹ đơn thân: Nghị lực bền bỉ như ‘cỏ dại’ và khát khao được yếu mềm
GĐXH - Đời mẹ đơn thân: Sống thay cho hai người, mạnh mẽ gồng gánh và khao khát được yếu mềm. Lắng nghe tâm sự để biết cách người mẹ đơn thân Mộc Văn đã mỉm cười với vết thương lòng như thế nào.
Tâm sự của mẹ đơn thân: Sống thay cho hai người và khao khát yếu mềm
Hạnh phúc, đôi khi, không nằm ở việc có ai đó bên cạnh, mà là ở việc ta đủ mạnh mẽ để yêu thương và bao dung chính mình.
Người mẹ đơn thân Mộc Văn đã từng bước đi trên con đường mù sương, vừa bón cháo cho con vừa rơi nước mắt. Cô từng nói: "Có lúc tôi thấy mình như đang sống thay cho hai người – một người mẹ phải mạnh mẽ, và một người phụ nữ luôn khao khát được yếu mềm".
Nếu bạn đang tìm lại chính mình sau những vết nứt trong tim, hãy nghe câu chuyện này. Bạn không đơn độc, hãy để những trái tim đồng điệu tìm về bình yên.
Bị thách cưới 35 triệu đồng, mẹ chồng 10 năm mỉa mai, cạnh khóe con dâuTâm sự - 15 phút trước
Nàng dâu 10 năm sống trong sự khinh miệt của mẹ chồng chỉ vì trước đây từng thách cưới 35 triệu đồng.
Em chồng dẫn người yêu về ra mắt khiến tôi ăn không ngon, ngủ không yênTâm sự - 1 giờ trước
GĐXH - Suốt bữa ăn, tôi phải gồng mình để giữ bình tĩnh. Còn bố mẹ chồng và chồng tôi thì vẫn vui vẻ trò chuyện với chàng rể tương lai.
Gắp cho thông gia giàu miếng thịt gà, người phụ nữ ngượng chín mặt vì thái độTâm sự - 13 giờ trước
Nghe tin thông gia giàu có về thăm nhà, tôi mừng lắm. Sáng sớm, tôi đã dậy đi chợ, chuẩn bị mâm cơm tươm tất mời họ ở lại ăn bữa cơm cùng gia đình.
Vài tháng không ăn cơm chung, vợ chồng giật mình sau câu nói của cô giúp việcTâm sự - 23 giờ trước
Nhiều tháng nay, vợ chồng tôi "chiến tranh lạnh", không về ăn cơm chung mỗi tối như xưa. Một ngày, cô giúp việc xin nghỉ việc để về quê. Lí do cô đưa ra khiến chúng tôi giật mình.
Mẹ chồng cho cháu nội 200 nghìn, cháu ngoại 2 triệu, con dâu sốc khi biết lý doTâm sự - 1 ngày trước
Nghe mẹ chồng nói lý do chỉ mừng đầy tháng cháu nội 200 nghìn đồng còn cháu ngoại 2 triệu, nàng dâu bức xúc, muốn ra ở riêng.
Đi làm về vợ chỉ việc tắm rửa, ăn cơm vẫn 'sưng mặt' với chồng: Tôi không biết mình đã sai ở đâu?Tâm sự - 1 ngày trước
GĐXH - Từ khi lấy nhau và sống cùng mái nhà, tôi thật sự không hiểu là tôi đã sai ở đâu, làm sai điều gì mà cứ dăm bữa nửa tháng vợ tôi lại dở chứng, dở bệnh, mặt nặng mày nhẹ với tôi.
‘Tuyệt vọng’ mua nhà Hà Nội, tôi về quê xây nhà to như lâu đàiTâm sự - 2 ngày trước
Nhiều năm làm lụng, tôi thấy tiền mình tiết kiệm chưa bao giờ đủ để "chạy theo" giá nhà tăng hàng năm, vì vậy quyết định xây một căn nhà khang trang ở quê.
Lấy chồng có xe đẹp, nhà sang: Mỗi lần cãi nhau chồng hỏi 1 câu đầy cay đắngTâm sự - 2 ngày trước
GĐXH - Hóa ra, hạnh phúc không phải là có nhà, có xe - mà là được bình yên trong chính sự lựa chọn của mình.
Tôi muốn sang tên nhà, con trai bảo không cần, lúc nó nghèo thì không choTâm sự - 2 ngày trước
Ở tuổi U80, tôi muốn sang tên nhà cho con trai nhưng nó lạnh nhạt từ chối, bảo lúc nó khó khăn và cần nhất thì bố không cho, giờ cho cũng chẳng để làm gì.
Lương 15 triệu, tôi làm quái nhân keo kiệt, 4 năm tích được 350 triệu để mua nhàTâm sự - 3 ngày trước
Tôi chấp nhận bị mỉa mai, thành kẻ ki bo đến lập dị trong mắt người khác để tích cóp mua nhà; với mức lương 15 triệu đồng, tôi tiết kiệm được 350 triệu sau 4 năm.
Lấy chồng có xe đẹp, nhà sang: Mỗi lần cãi nhau chồng hỏi 1 câu đầy cay đắngTâm sự
GĐXH - Hóa ra, hạnh phúc không phải là có nhà, có xe - mà là được bình yên trong chính sự lựa chọn của mình.