[TÂM SỰ] Mẹ đơn thân: Nghị lực bền bỉ như ‘cỏ dại’ và khát khao được yếu mềm

Tâm sự của mẹ đơn thân: Sống thay cho hai người và khao khát yếu mềm

Hạnh phúc, đôi khi, không nằm ở việc có ai đó bên cạnh, mà là ở việc ta đủ mạnh mẽ để yêu thương và bao dung chính mình.

Người mẹ đơn thân Mộc Văn đã từng bước đi trên con đường mù sương, vừa bón cháo cho con vừa rơi nước mắt. Cô từng nói: "Có lúc tôi thấy mình như đang sống thay cho hai người – một người mẹ phải mạnh mẽ, và một người phụ nữ luôn khao khát được yếu mềm".

Nếu bạn đang tìm lại chính mình sau những vết nứt trong tim, hãy nghe câu chuyện này. Bạn không đơn độc, hãy để những trái tim đồng điệu tìm về bình yên.



