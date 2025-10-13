Lấy chồng có xe đẹp, nhà sang: Mỗi lần cãi nhau chồng hỏi 1 câu đầy cay đắng
GĐXH - Hóa ra, hạnh phúc không phải là có nhà, có xe - mà là được bình yên trong chính sự lựa chọn của mình.
Tôi sinh năm 1995, năm nay cũng 30 tuổi rồi. Năm 23 tuổi, khi vừa ra trường, tôi yêu một bạn cùng lớp, tính tình hiền lành, chịu khó nhưng lúc đó bạn mới đi làm, lương chỉ có chục triệu đồng.
Những lần hẹn hò chỉ là những buổi cà phê rẻ tiền, những lần đèo nhau quanh Hồ Tây ngắm Hà Nội về đêm. Bạn rất chiều tôi, tôi muốn mua quần áo, son phấn bạn đều mua cho tôi và hứa với tôi bạn sẽ phấn đấu để hai đứa có tương lai tốt hơn.
Nhưng rồi, áp lực từ gia đình tôi. Bố mẹ tôi bảo: "Con gái có lứa có thì thôi, chờ thằng ấy đến bao giờ khi mà lương chỉ lẹt đẹt 10-12 triệu? Trong khi ở quê, anh H. (hơn tôi 4 tuổi) gia đình khá giả, có nhà, có xe, công việc ổn định lại đang tha thiết theo đuổi con?".
Cuối cùng, tôi nghe lời bố mẹ chia tay người yêu cũ. Một đám cưới rình rang với anh H., một căn nhà khang trang, tưởng như là khởi đầu viên mãn cho hạnh phúc.
Thế nhưng sau 5 năm, mọi thứ phai nhạt. Chồng tôi dần lộ rõ bản tính gia trưởng, coi thường vợ. Mỗi lần cãi nhau, anh đều nói: "Ngày xưa em đâu có lấy anh vì yêu, chẳng qua vì anh có điều kiện hơn thằng đó". Câu nói ấy như mũi dao xoáy vào lòng tôi, khiến tôi thấy tủi thân, khóc, hối hận vì đã lấy anh.
Tháng 9 vừa rồi, trong buổi họp lớp đại học, tôi gặp lại người yêu cũ. Bạn vẫn hiền lành như ngày nào, nhưng giờ đã là trưởng nhóm tại một công ty lớn, thu nhập tốt, có chung cư và mới mua ô tô - tất cả những gì ngày xưa tôi từng mơ ước.
Bạn có chào tôi, hai người nói chuyện như hai người bạn cũ, nhưng trong lòng tôi là một cơn sóng. Không phải vì tiếc nuối vật chất, mà vì chợt nhận ra: Năm xưa, mình đã không chọn người biết cùng mình đi qua những ngày khó.
Đêm đó, tôi ngồi trên ban công, nhìn thành phố sáng đèn. Tôi nhắn tin cho người yêu cũ: "Cảm ơn anh vì vẫn nhớ đến em như một người bạn. Nếu được, em mong chúng ta vẫn giữ liên lạc, như những người từng đi qua tuổi trẻ cùng nhau". Anh ấy trả lời ngắn gọn: "Ừ, bạn cũ mà. Anh vẫn mong em hạnh phúc...".
Tin nhắn ấy làm mắt tôi thấy cay cay, giá như năm đó tôi quyết tâm theo đuổi hạnh phúc của mình...
Đi làm về vợ chỉ việc tắm rửa, ăn cơm vẫn 'sưng mặt' với chồng: Tôi không biết mình đã sai ở đâu?Tâm sự - 7 giờ trước
GĐXH - Từ khi lấy nhau và sống cùng mái nhà, tôi thật sự không hiểu là tôi đã sai ở đâu, làm sai điều gì mà cứ dăm bữa nửa tháng vợ tôi lại dở chứng, dở bệnh, mặt nặng mày nhẹ với tôi.
‘Tuyệt vọng’ mua nhà Hà Nội, tôi về quê xây nhà to như lâu đàiTâm sự - 8 giờ trước
Nhiều năm làm lụng, tôi thấy tiền mình tiết kiệm chưa bao giờ đủ để "chạy theo" giá nhà tăng hàng năm, vì vậy quyết định xây một căn nhà khang trang ở quê.
Tôi muốn sang tên nhà, con trai bảo không cần, lúc nó nghèo thì không choTâm sự - 21 giờ trước
Ở tuổi U80, tôi muốn sang tên nhà cho con trai nhưng nó lạnh nhạt từ chối, bảo lúc nó khó khăn và cần nhất thì bố không cho, giờ cho cũng chẳng để làm gì.
Lương 15 triệu, tôi làm quái nhân keo kiệt, 4 năm tích được 350 triệu để mua nhàTâm sự - 1 ngày trước
Tôi chấp nhận bị mỉa mai, thành kẻ ki bo đến lập dị trong mắt người khác để tích cóp mua nhà; với mức lương 15 triệu đồng, tôi tiết kiệm được 350 triệu sau 4 năm.
Mẹ chồng sốt sắng vay 10 triệu, tôi choáng váng khi biết bà dùng số tiền đó để làm gìTâm sự - 1 ngày trước
GĐXH - Tối đó, tôi định mở lời hỏi mẹ chồng nhưng sợ bà ngại. Tôi cũng không biết có nên nói với chồng chuyện này hay không.
Nàng dâu sinh năm 2000 và nỗi oan ức của người mẹ chồng 'quần quật'Tâm sự - 1 ngày trước
GĐXH - Mẹ tôi là người rất hay suy nghĩ, luôn nghĩ là sợ làm phật ý con dâu. Mặc dù bà đi làm công ty cả ngày nhưng đêm đến vẫn lên chăm cháu, bế cháu cho con dâu.
Nhà trọ 15m² tăng giá 6 triệu đồng, tôi ra ngoại thành thuê 50m² chỉ mất 4 triệuTâm sự - 1 ngày trước
Tôi từng nghĩ trả nhiều tiền để ở gần công ty vẫn khôn ngoan hơn là ham rẻ thuê trọ xa, và đã nghĩ lại khi được ở căn nhà rộng gấp 3 ở ngoại thành mà giá bằng 2/3.
Tôi phải chuyển nhà để 'lánh nạn' mùi hoa sữaTâm sự - 2 ngày trước
Mùi hoa sữa đậm đặc tấn công khiến tôi tối không ngủ được, sáng mệt rã rời, phải chấp nhận mất tiền cọc để trả nhà, đi tá túc bạn thân rồi tìm thuê chỗ mới.
Mang bầu tháng cuối, tôi đau đớn phát hiện kế hoạch của chồng vào đúng ngày dự kiến sinh của conTâm sự - 2 ngày trước
GĐXH – Đêm đó, tôi không ngủ được, nước mắt rơi ướt gối. Tôi thương con, thương bản thân mình khi không biết sắp tới cuộc hôn nhân này sẽ đi đâu về đâu.
Hối hận khi bán nhà 3 tỷ đồng ở ngoại thành rồi chen chúc ở nội đô Hà NộiTâm sự - 2 ngày trước
Chất lượng cuộc sống và sức khỏe của cả nhà tôi đều đi xuống sau 5 năm bán nhà ngoại thành Hà Nội để sống ở chung cư nội đô, muốn quay lại nhưng hiện không đủ lực.
Vừa nhận tin vui có thai nhờ IVF, tôi tá hỏa với lời đề nghị oái oăm của bố mẹ chồngTâm sự
GĐXH - Quả thực, lời đề nghị của bố mẹ chồng khiến tôi phải đau đầu suy nghĩ suốt mấy ngày nay. Trong khi đó, chồng tôi lại không đưa ra được chính kiến rõ ràng.