Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Tâm sự

Lấy chồng có xe đẹp, nhà sang: Mỗi lần cãi nhau chồng hỏi 1 câu đầy cay đắng

Thứ hai, 14:42 13/10/2025 | Tâm sự
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Hóa ra, hạnh phúc không phải là có nhà, có xe - mà là được bình yên trong chính sự lựa chọn của mình.

Nàng dâu sinh năm 2000 và nỗi oan ức của người mẹ chồng "quần quật"Nàng dâu sinh năm 2000 và nỗi oan ức của người mẹ chồng 'quần quật'

GĐXH - Mẹ tôi là người rất hay suy nghĩ, luôn nghĩ là sợ làm phật ý con dâu. Mặc dù bà đi làm công ty cả ngày nhưng đêm đến vẫn lên chăm cháu, bế cháu cho con dâu.

Tôi sinh năm 1995, năm nay cũng 30 tuổi rồi. Năm 23 tuổi, khi vừa ra trường, tôi yêu một bạn cùng lớp, tính tình hiền lành, chịu khó nhưng lúc đó bạn mới đi làm, lương chỉ có chục triệu đồng. 

Những lần hẹn hò chỉ là những buổi cà phê rẻ tiền, những lần đèo nhau quanh Hồ Tây ngắm Hà Nội về đêm. Bạn rất chiều tôi, tôi muốn mua quần áo, son phấn bạn đều mua cho tôi và hứa với tôi bạn sẽ phấn đấu để hai đứa có tương lai tốt hơn.

Nhưng rồi, áp lực từ gia đình tôi. Bố mẹ tôi bảo: "Con gái có lứa có thì thôi, chờ thằng ấy đến bao giờ khi mà lương chỉ lẹt đẹt 10-12 triệu? Trong khi ở quê, anh H. (hơn tôi 4 tuổi) gia đình khá giả, có nhà, có xe, công việc ổn định lại đang tha thiết theo đuổi con?".

Cuối cùng, tôi nghe lời bố mẹ chia tay người yêu cũ. Một đám cưới rình rang với anh H., một căn nhà khang trang, tưởng như là khởi đầu viên mãn cho hạnh phúc.

Lấy chồng có xe đẹp, nhà sang: Mỗi lần cãi nhau chồng hỏi 1 câu đầy cay đắng - Ảnh 2.

Ảnh minh họa

Thế nhưng sau 5 năm, mọi thứ phai nhạt. Chồng tôi dần lộ rõ bản tính gia trưởng, coi thường vợ. Mỗi lần cãi nhau, anh đều nói: "Ngày xưa em đâu có lấy anh vì yêu, chẳng qua vì anh có điều kiện hơn thằng đó". Câu nói ấy như mũi dao xoáy vào lòng tôi, khiến tôi thấy tủi thân, khóc, hối hận vì đã lấy anh.

Tháng 9 vừa rồi, trong buổi họp lớp đại học, tôi gặp lại người yêu cũ. Bạn vẫn hiền lành như ngày nào, nhưng giờ đã là trưởng nhóm tại một công ty lớn, thu nhập tốt, có chung cư và mới mua ô tô - tất cả những gì ngày xưa tôi từng mơ ước. 

Bạn có chào tôi, hai người nói chuyện như hai người bạn cũ, nhưng trong lòng tôi là một cơn sóng. Không phải vì tiếc nuối vật chất, mà vì chợt nhận ra: Năm xưa, mình đã không chọn người biết cùng mình đi qua những ngày khó.

Đêm đó, tôi ngồi trên ban công, nhìn thành phố sáng đèn. Tôi nhắn tin cho người yêu cũ: "Cảm ơn anh vì vẫn nhớ đến em như một người bạn. Nếu được, em mong chúng ta vẫn giữ liên lạc, như những người từng đi qua tuổi trẻ cùng nhau". Anh ấy trả lời ngắn gọn: "Ừ, bạn cũ mà. Anh vẫn mong em hạnh phúc...". 

Tin nhắn ấy làm mắt tôi thấy cay cay, giá như năm đó tôi quyết tâm theo đuổi hạnh phúc của mình...

B.Lan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tin liên quan

Nàng dâu sinh năm 2000 và nỗi oan ức của người mẹ chồng 'quần quật'

Nàng dâu sinh năm 2000 và nỗi oan ức của người mẹ chồng 'quần quật'

Vợ quyết định ly thân khi bố chồng nói 'con lấy được chồng đẹp, con khôn': Sự thật phía sau gây choáng

Vợ quyết định ly thân khi bố chồng nói 'con lấy được chồng đẹp, con khôn': Sự thật phía sau gây choáng

Chồng ngoại tình, ly hôn còn đòi chia nửa căn nhà chỉ góp 300 triệu đồng

Chồng ngoại tình, ly hôn còn đòi chia nửa căn nhà chỉ góp 300 triệu đồng

Sốc vì mẹ liệt kê học phí 16 năm, đòi con gái trả lại gốc hơn 600 triệu đồng

Sốc vì mẹ liệt kê học phí 16 năm, đòi con gái trả lại gốc hơn 600 triệu đồng

Mua nhà không góp 1 đồng, chồng chưa cưới ép tôi phải làm việc này

Mua nhà không góp 1 đồng, chồng chưa cưới ép tôi phải làm việc này

Cùng chuyên mục

Đi làm về vợ chỉ việc tắm rửa, ăn cơm vẫn 'sưng mặt' với chồng: Tôi không biết mình đã sai ở đâu?

Đi làm về vợ chỉ việc tắm rửa, ăn cơm vẫn 'sưng mặt' với chồng: Tôi không biết mình đã sai ở đâu?

Tâm sự - 7 giờ trước

GĐXH - Từ khi lấy nhau và sống cùng mái nhà, tôi thật sự không hiểu là tôi đã sai ở đâu, làm sai điều gì mà cứ dăm bữa nửa tháng vợ tôi lại dở chứng, dở bệnh, mặt nặng mày nhẹ với tôi.

‘Tuyệt vọng’ mua nhà Hà Nội, tôi về quê xây nhà to như lâu đài

‘Tuyệt vọng’ mua nhà Hà Nội, tôi về quê xây nhà to như lâu đài

Tâm sự - 8 giờ trước

Nhiều năm làm lụng, tôi thấy tiền mình tiết kiệm chưa bao giờ đủ để "chạy theo" giá nhà tăng hàng năm, vì vậy quyết định xây một căn nhà khang trang ở quê.

Tôi muốn sang tên nhà, con trai bảo không cần, lúc nó nghèo thì không cho

Tôi muốn sang tên nhà, con trai bảo không cần, lúc nó nghèo thì không cho

Tâm sự - 21 giờ trước

Ở tuổi U80, tôi muốn sang tên nhà cho con trai nhưng nó lạnh nhạt từ chối, bảo lúc nó khó khăn và cần nhất thì bố không cho, giờ cho cũng chẳng để làm gì.

Lương 15 triệu, tôi làm quái nhân keo kiệt, 4 năm tích được 350 triệu để mua nhà

Lương 15 triệu, tôi làm quái nhân keo kiệt, 4 năm tích được 350 triệu để mua nhà

Tâm sự - 1 ngày trước

Tôi chấp nhận bị mỉa mai, thành kẻ ki bo đến lập dị trong mắt người khác để tích cóp mua nhà; với mức lương 15 triệu đồng, tôi tiết kiệm được 350 triệu sau 4 năm.

Mẹ chồng sốt sắng vay 10 triệu, tôi choáng váng khi biết bà dùng số tiền đó để làm gì

Mẹ chồng sốt sắng vay 10 triệu, tôi choáng váng khi biết bà dùng số tiền đó để làm gì

Tâm sự - 1 ngày trước

GĐXH - Tối đó, tôi định mở lời hỏi mẹ chồng nhưng sợ bà ngại. Tôi cũng không biết có nên nói với chồng chuyện này hay không.

Nàng dâu sinh năm 2000 và nỗi oan ức của người mẹ chồng 'quần quật'

Nàng dâu sinh năm 2000 và nỗi oan ức của người mẹ chồng 'quần quật'

Tâm sự - 1 ngày trước

GĐXH - Mẹ tôi là người rất hay suy nghĩ, luôn nghĩ là sợ làm phật ý con dâu. Mặc dù bà đi làm công ty cả ngày nhưng đêm đến vẫn lên chăm cháu, bế cháu cho con dâu.

Nhà trọ 15m² tăng giá 6 triệu đồng, tôi ra ngoại thành thuê 50m² chỉ mất 4 triệu

Nhà trọ 15m² tăng giá 6 triệu đồng, tôi ra ngoại thành thuê 50m² chỉ mất 4 triệu

Tâm sự - 1 ngày trước

Tôi từng nghĩ trả nhiều tiền để ở gần công ty vẫn khôn ngoan hơn là ham rẻ thuê trọ xa, và đã nghĩ lại khi được ở căn nhà rộng gấp 3 ở ngoại thành mà giá bằng 2/3.

Tôi phải chuyển nhà để 'lánh nạn' mùi hoa sữa

Tôi phải chuyển nhà để 'lánh nạn' mùi hoa sữa

Tâm sự - 2 ngày trước

Mùi hoa sữa đậm đặc tấn công khiến tôi tối không ngủ được, sáng mệt rã rời, phải chấp nhận mất tiền cọc để trả nhà, đi tá túc bạn thân rồi tìm thuê chỗ mới.

Mang bầu tháng cuối, tôi đau đớn phát hiện kế hoạch của chồng vào đúng ngày dự kiến sinh của con

Mang bầu tháng cuối, tôi đau đớn phát hiện kế hoạch của chồng vào đúng ngày dự kiến sinh của con

Tâm sự - 2 ngày trước

GĐXH – Đêm đó, tôi không ngủ được, nước mắt rơi ướt gối. Tôi thương con, thương bản thân mình khi không biết sắp tới cuộc hôn nhân này sẽ đi đâu về đâu.

Hối hận khi bán nhà 3 tỷ đồng ở ngoại thành rồi chen chúc ở nội đô Hà Nội

Hối hận khi bán nhà 3 tỷ đồng ở ngoại thành rồi chen chúc ở nội đô Hà Nội

Tâm sự - 2 ngày trước

Chất lượng cuộc sống và sức khỏe của cả nhà tôi đều đi xuống sau 5 năm bán nhà ngoại thành Hà Nội để sống ở chung cư nội đô, muốn quay lại nhưng hiện không đủ lực.

Xem nhiều

Vừa nhận tin vui có thai nhờ IVF, tôi tá hỏa với lời đề nghị oái oăm của bố mẹ chồng

Vừa nhận tin vui có thai nhờ IVF, tôi tá hỏa với lời đề nghị oái oăm của bố mẹ chồng

Tâm sự

GĐXH - Quả thực, lời đề nghị của bố mẹ chồng khiến tôi phải đau đầu suy nghĩ suốt mấy ngày nay. Trong khi đó, chồng tôi lại không đưa ra được chính kiến rõ ràng.

Giọt nước mắt hối hận cuối đời của người mẹ thiên vị

Giọt nước mắt hối hận cuối đời của người mẹ thiên vị

Tâm sự
Sự "cao tay" của mẹ chồng khiến tôi dù ghét bỏ chồng cũng không muốn, không thể rời đi

Sự "cao tay" của mẹ chồng khiến tôi dù ghét bỏ chồng cũng không muốn, không thể rời đi

Tâm sự
Lấy chồng có xe đẹp, nhà sang: Mỗi lần cãi nhau chồng hỏi 1 câu đầy cay đắng

Lấy chồng có xe đẹp, nhà sang: Mỗi lần cãi nhau chồng hỏi 1 câu đầy cay đắng

Tâm sự
Bắt quả tang chồng vào khách sạn với bạn thân, tôi ngã ngửa khi biết sự thật phía sau

Bắt quả tang chồng vào khách sạn với bạn thân, tôi ngã ngửa khi biết sự thật phía sau

Tâm sự

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top