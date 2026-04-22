Hành tinh “chia làm 2 nửa” LHS 3844b có thể sinh sống được
một nửa hành tinh LHS 3844b luôn là ban ngày, nửa còn lại là bóng đêm vĩnh cửu.
Một nghiên cứu vừa công bố trên tạp chí khoa học Nature Communications cho thấy những ngoại hành tinh bị khóa thủy triều - một trong những loại thế giới cực đoan nhất vũ trụ - vẫn có những khu vực phù hợp cho sự sống.
Công trình được thực hiện bởi các tác giả từ Đại học Pennsylvania (Mỹ), Đại học Hokkaido (Nhật Bản), Cơ quan Khoa học và công nghệ biển - Trái Đất Nhật Bản, lấy hành tinh kỳ lạ LHS 3844b làm ví dụ điển hình.
Theo SciTech Daily, LHS 3844b là hành tinh đá lớn hơn Trái Đất một chút, quay quanh một ngôi sao lùn đỏ nhỏ có tên là LHS 3844, cách chúng ta khoảng 48,5 năm ánh sáng.
Không giống như Trái Đất, thế giới này không có bình minh hay hoàng hôn, vì nó bị khóa thủy triều với sao mẹ, tức luôn hướng chỉ một bán cầu về phía vật thể mẹ giống như cách Mặt Trăng bị khóa thủy triều với Trái Đất.
Vì vậy, LHS 3844b bị chia làm 2 nửa. Bán cầu ban ngày cực nóng, với nhiệt độ khoảng 1.000-2.000 độ K (là thang nhiệt độ được dùng trong thiên văn học, độ K=độ C+ 273,15).
Trong khi đó, bán cầu còn lại là màn đêm vĩnh cửu, nhiệt độ tiến sát mức 0 tuyệt đối (0 độ K).
Tác giả chính Daisuke Noto từ Đại học Pennsylvania cho biết bấy lâu loại hành tinh như LHS 3844b thường được coi là không thể sinh sống được.
Nhưng họ đã phá vỡ quan niệm đó bằng cách mô phỏng lớp phủ - tức lớp bên dưới vỏ hành tinh - của LHS 3844b.
Trong mô hình mô phỏng, nhiệt độ chênh lệch cực hạn khiến vật chất nóng từ phía ban ngày liên tục nổi lên và di chuyển ngang qua phần trên của lớp phủ.
Khi sang đến nửa đêm vĩnh cửu, luồng vật chất này sẽ bị nguội đi, chìm xuống đáy lớp phủ. Quá trình này sẽ tạo ra một số cột nhiệt trào lên theo chiều ngược lại ở các vị trí cố định, sưởi ấm cục bộ lớp vỏ phía mặt đêm.
Những khu vực được sưởi ấm cục bộ có thể duy trì nhiệt độ vừa đủ để duy trì nước lỏng và phù hợp để sự sống trú ẩn. Việc thiếu ánh sáng có thể không sao cả: Ngay trên Trái Đất vẫn có nhiều loài sinh vật hang động sống mà không cần ánh sáng.
Ngoài ra, "vùng hoàng hôn", tức khu vực tiếp giáp giữa hai bán cầu ngày - đêm, cũng có thể sở hữu điều kiện đủ ôn hòa cho sự sống.
Chân dung CEO đẹp trai, tài giỏi thay thế Tim Cook tại Apple: Người dùng iPhone suốt 20 năm chưa chắc biết tên ôngTiêu điểm - 1 giờ trước
GĐXH - John Ternus là vị CEO hoàn hảo nhất để lèo lái đế chế Apple thống trị kỷ nguyên AI khi Tim Cook đang lùi lại ở đỉnh cao vinh quang nhất của sự nghiệp.
Tìm thấy vàng dưới sông, người phụ nữ mang đi kiểm tra thì sốc nặngTiêu điểm - 1 ngày trước
Mang số vàng thu thập được dưới sông mang đi kiểm tra, người phụ nữ vô cùng vui mừng khi biết giá trị của chúng.
Chuyên gia đưa ra cảnh báo mới về "Ngày tận thế"Tiêu điểm - 2 ngày trước
Nhân loại đối mặt với nguy cơ tuyệt chủng trong thời gian có thể đo lường.
"Tàu ma" dưới đáy biển Na Uy xuất hiện điều đáng sợTiêu điểm - 2 ngày trước
Sau hàng thập kỷ biến thành "tàu ma" dưới đáy biển Na Uy, tàu ngầm K-278 Komsomolets của Liên Xô lại trở nên đáng sợ một lần nữa.
Lộ số tiền thanh toán của người đàn ông lưu trú khách sạn hạng sang tới 67 năm khiến nhiều người bất ngờTiêu điểm - 3 ngày trước
GĐXH - Bất kì ai nghe xong câu chuyện này đều cảm thấy vô thực bởi người đàn ông thật sự xem nơi đây là nhà và ngay cả khách sạn cũng chấp nhận sự lưu trú dài hạn của ông.
Người phụ nữ bắt gặp con chim khổng lồ cao gần 1 mét băng qua đườngTiêu điểm - 3 ngày trước
Người phụ nữ đang lái xe thì bất ngờ phát hiện con chim cao gần 1 mét thản nhiên đi lại trên đường, dường như không sợ người.
Kỳ lạ thứ thừa ra trong bụng con bò lại được định giá đắt hơn cả vàngTiêu điểm - 3 ngày trước
GĐXH - Ít ai ngờ rằng một sản phẩm phụ nhỏ bé trong ngành chăn nuôi bò lại có thể đắt hơn vàng.
Phát hiện chấn động ở Úc và Nam Phi: Lịch sử Trái Đất thay đổiTiêu điểm - 5 ngày trước
Vào thời điểm 3,5 tỉ năm trước, vỏ Trái Đất đã vỡ ra từ lâu.
Phát minh từ "vật liệu tỷ USD cứng hơn kim cương" có thể rung chuyển ngành hàng hải, hàng không toàn cầuTiêu điểm - 5 ngày trước
Từ "vật liệu kỳ diệu của thế kỷ 21", các nhà khoa học đã phát minh ra loại siêu vật liệu mới...
Ngư dân bắt được cá mú khổng lồ nặng hơn 100kg trên biểnTiêu điểm - 1 tuần trước
Sau khi bị bắt, con cá mú khổng lồ nặng hơn 100kg được đưa lên bờ với sự trợ giúp của 6 người.
Người phụ nữ bắt gặp con chim khổng lồ cao gần 1 mét băng qua đườngTiêu điểm
Người phụ nữ đang lái xe thì bất ngờ phát hiện con chim cao gần 1 mét thản nhiên đi lại trên đường, dường như không sợ người.