Hành tinh “chia làm 2 nửa” LHS 3844b có thể sinh sống được

Thứ tư, 07:26 22/04/2026 | Tiêu điểm

một nửa hành tinh LHS 3844b luôn là ban ngày, nửa còn lại là bóng đêm vĩnh cửu.

Một nghiên cứu vừa công bố trên tạp chí khoa học Nature Communications cho thấy những ngoại hành tinh bị khóa thủy triều - một trong những loại thế giới cực đoan nhất vũ trụ - vẫn có những khu vực phù hợp cho sự sống.

Công trình được thực hiện bởi các tác giả từ Đại học Pennsylvania (Mỹ), Đại học Hokkaido (Nhật Bản), Cơ quan Khoa học và công nghệ biển - Trái Đất Nhật Bản, lấy hành tinh kỳ lạ LHS 3844b làm ví dụ điển hình.

Hành tinh “chia làm 2 nửa” LHS 3844b có thể sinh sống được - Ảnh 1.

Hành tinh LHS 3844b có thể sở hữu một số khu vực phù hợp với sự sống - Ảnh đồ họa: SCITECH DAILY

Theo SciTech Daily, LHS 3844b là hành tinh đá lớn hơn Trái Đất một chút, quay quanh một ngôi sao lùn đỏ nhỏ có tên là LHS 3844, cách chúng ta khoảng 48,5 năm ánh sáng.

Không giống như Trái Đất, thế giới này không có bình minh hay hoàng hôn, vì nó bị khóa thủy triều với sao mẹ, tức luôn hướng chỉ một bán cầu về phía vật thể mẹ giống như cách Mặt Trăng bị khóa thủy triều với Trái Đất.

Vì vậy, LHS 3844b bị chia làm 2 nửa. Bán cầu ban ngày cực nóng, với nhiệt độ khoảng 1.000-2.000 độ K (là thang nhiệt độ được dùng trong thiên văn học, độ K=độ C+ 273,15).

Trong khi đó, bán cầu còn lại là màn đêm vĩnh cửu, nhiệt độ tiến sát mức 0 tuyệt đối (0 độ K).

Tác giả chính Daisuke Noto từ Đại học Pennsylvania cho biết bấy lâu loại hành tinh như LHS 3844b thường được coi là không thể sinh sống được.

Nhưng họ đã phá vỡ quan niệm đó bằng cách mô phỏng lớp phủ - tức lớp bên dưới vỏ hành tinh - của LHS 3844b.

Trong mô hình mô phỏng, nhiệt độ chênh lệch cực hạn khiến vật chất nóng từ phía ban ngày liên tục nổi lên và di chuyển ngang qua phần trên của lớp phủ.

Khi sang đến nửa đêm vĩnh cửu, luồng vật chất này sẽ bị nguội đi, chìm xuống đáy lớp phủ. Quá trình này sẽ tạo ra một số cột nhiệt trào lên theo chiều ngược lại ở các vị trí cố định, sưởi ấm cục bộ lớp vỏ phía mặt đêm.

Những khu vực được sưởi ấm cục bộ có thể duy trì nhiệt độ vừa đủ để duy trì nước lỏng và phù hợp để sự sống trú ẩn. Việc thiếu ánh sáng có thể không sao cả: Ngay trên Trái Đất vẫn có nhiều loài sinh vật hang động sống mà không cần ánh sáng.

Ngoài ra, "vùng hoàng hôn", tức khu vực tiếp giáp giữa hai bán cầu ngày - đêm, cũng có thể sở hữu điều kiện đủ ôn hòa cho sự sống.

Anh Thư
