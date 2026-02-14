Hãy làm món ăn giòn ngon, giúp bảo vệ dạ dày và làm sạch vị giác này để ngăn ngừa tăng cân trong dịp Tết

Thời gian trôi nhanh thật! Cảm giác như mới hôm qua thôi mà thời khắc đón năm mới Bính Ngọ 2026 đã sắp đến rồi. Bên cạnh việc dọn dẹp, chuẩn bị trang hoàng nhà cửa, mua sắm những vật dụng cần thiết để đón năm mới thì hẳn nhà nào cũng đã lên sẵn thực đơn cho dịp Tết này. Ngoài những món thịt, cá thì bạn cũng nên chuẩn bị những món rau củ thanh mát, giòn ngon giúp cân bằng vị giác, chống ngán. Hôm nay chúng tôi giới thiệu với bạn một công thức làm món ăn kèm cực ngon, có khả năng làm sạch vị giác, bảo vệ dạ dày và ngừa tăng cân trong dịp Tết Nguyên đán này.

Đây là công thức món ăn được làm rất đơn giản, bạn cũng có thể đã từng thấy ở các quán mì với chức năng là món ăn kèm đặc trưng. Trông hình thức đơn giản nhưng chắc chắn khi thưởng thức, bạn sẽ mê mẩn món ăn này. Hương vị của nó chua cay, và thực sự sẽ giúp giúp cân bằng vị giác, chống ngán ngấy siêu tốt.

Chi phí của món ăn này cũng cực rẻ, bạn có thể làm cả một hũ lớn mà chỉ tốn vài chục ngàn. Trong dịp Tết Nguyên đán, dù là bữa ăn gia đình hay tiếp đãi khách, thịt và cá đều là những món không thể thiếu. Nhưng khi bạn đặt món ăn này lên cùng mùi thơm thoang thoảng sẽ thu hút mọi người. Đến khi ăn, với vị giòn, ngon và vô cùng tươi mát sẽ chinh phục hoàn toàn vị giác của người thưởng thức. Và vào những ngày Tết đầy các món thịt, nem... thì đây sẽ là món ăn được ưa chuộng nhất. Giờ thì hãy cùng theo dõi công thức nhé!

Nguyên liệu làm món củ cải cắt sợi muối chua ngọt

1kg củ cải trắng, 100g đường trắng, 40g muối, 500ml nước đun sôi để nguội, 1 củ tỏi, 1 miếng gừng, 20 quả ớt xanh ngâm chua, 6 quả ớt hiểm (hoặc ớt sừng ngọt đỏ tuỳ khẩu vị), 50ml giấm trắng, 50ml giấm balsamic.

Cách làm món củ cải cắt sợi muối chua ngọt

Bước 1: Gọt vỏ và rửa sạch củ cải trắng. Sau đó cắt củ cải thành các dải dài. Bạn cũng có thể dùng cả vỏ củ cải để giúp món ăn giòn hơn nhưng hãy lưu ý rửa kỹ và thật sạch nhé! Tiếp theo bạn cho củ cài vào thố lớn. Sau đó thêm 2 muỗng canh đường trắng vào rồi trộn đều. Việc ướp củ cải trắng với đường sẽ giúp các sợi giòn hơn. Sau một lúc, các sợi củ cải sẽ trở nên mềm mại, rất đàn hồi và có thể uốn cong như dây chun mà không bị đứt. Ngoài ra, sẽ có rất nhiều nước củ cải tiết ra; nước này là nguồn gốc của vị cay hăng và phải được đổ bỏ.

Bước 2: Tỏi bạn đem bóc vỏ, rửa sạch và dùng khăn bếp thấm khô nước. Sau đó có thể cắt tỏi thành các lát cùng với gừng, ớt đỏ và ớt xanh ngâm chua. Tiếp theo bạn chuẩn bị một chiếc bát tô, cho các loại gia vị để làm nước ướp/ngâm vào cùng tỏi, gừng và ớt, khuấy đều. Sau khi muối và đường tan hết, bạn nếm thử để kiểm tra độ mặn-ngọt cân bằng. Phần nước ướp này nên mặn và ngọt gấp đôi so với bạn pha nước chấm.

Bước 3: Sau khi pha phần nước xong, bạn đổ vào thố đựng củ cải (đã được loại bỏ nước tiết ra), trộn đều. Sau khi trộn xong, bạn dùng một chiếc đĩa hoặc nắp vừa với thố rồi đậy ấn các lát củ cải xuống để chúng ngập trong nước ướp. Đậy kín và để trong tủ lạnh qua đêm để các hương vị ngấm đều.

Thành phẩm món củ cải cắt sợi muối chua ngọt

Những dải củ cải muối giòn tan và tươi mát đã sẵn sàng! Chúng giòn rụm, mềm mại với vị chua - cay - mặn - ngọt rất đưa vị, ai ăn cũng đều yêu thích. Sau khi ăn quá nhiều đồ ăn nhiều đồ chiên rán, thịt cá thì món ăn này đặc biệt mang lại cảm giác khoái. Nếu bạn không thể ăn hết củ cải ngay và muốn bảo quản chúng lâu hơn, hãy tìm một hộp đựng sạch sẽ, khô ráo và kín khí, cho củ cải và nước muối vào trong, rồi tiếp tục bảo quản trong tủ lạnh. Chúng sẽ giữ được độ giòn đến 2 tuần.

Chúc các bạn thành công và ngon miệng với món củ cải cắt sợi muối chua ngọt!