Mẹ 3 con Nhã Phương nổi cơ bụng sau sinh chỉ 14 ngày khiến ai cũng nhớ ngay tới thực đơn giảm cân kinh điển mà cô từng theo đuổi

Sau khi sinh con thứ 3 chưa lâu, Nhã Phương tiếp tục trở thành tâm điểm chú ý của cộng đồng mạng. Điều khiến nhiều chị em phải "thở dài ghen tị" không chỉ là gương mặt mộc vẫn trong veo, vóc dáng gọn gàng, mà còn là tốc độ về dáng đáng kinh ngạc.

Mới đây nhất, chỉ sau 14 ngày sinh, Nhã Phương đã cập nhật hình ảnh đời thường không chỉnh sửa, để lộ rõ vùng bụng phẳng lì, thậm chí nổi hẳn cơ bụng săn chắc. Cô thừa nhận đây là kết quả của việc "chỉ ăn và cho em ti".

Vòng eo săn chắc sau sinh của Nhã Phương khiến nhiều người ao ước. Trong nhiều năm, cô đã kiên trì một chế độ giảm cân giữ dáng để có được body săn chắc.

Livestream trong bữa ăn tối, Trường Giang tiết lộ bà xã Nhã Phương không ăn cơm suốt ba năm, cho thấy bà mẹ hai con hạn chế tối đa tiêu thụ tinh bột tinh chế để kiểm soát cân nặng, ổn định đường huyết. Khi cô bưng bát cơm, Trường Giang cười đùa nói rằng: "Như vậy là sau ba năm trời vợ tôi đã xuống núi". Trước "tố cáo" của chồng, diễn viên Nhã Phương không phản bác, cô cười nói vui vẻ và có phần "trách" chồng nói quá về thói quen ăn uống của bản thân. Ngoài việc kiêng ăn cơm nhiều năm, nhiều lần livestream trước đây còn để lộ nữ diễn viên có thói quen ăn trái cây nhả bã, chỉ nuốt lấy phần nước.

Trong một lần xuất hiện khi live stream của một người bạn tiết lộ Nhã Phương trong nhiều năm chỉ nhai mà không nuốt.

Trường Giang cũng xác nhận cô chỉ nhai, bỏ mà không nuốt.

Đây không phải là lần đầu tiên cô khiến người hâm mộ càng thêm thán phục về việc giữ gìn hình thể. Nếu nói về nghệ sĩ có cách ép cân nhanh nhất trong 1 tuần thì chắc chắn sẽ không thể thiếu cái tên Nhã Phương. Chia sẻ bí quyết, Nhã Phương từng xác nhận mình giảm 4kg chỉ trong 4 ngày nhờ áp dụng phương pháp giảm cân kiểu Mỹ có tên General Motor (GM).

Mỗi ngày cô phải lập ra một chế độ dinh dưỡng cụ thể cho mình như ăn nhiều rau quả, tăng lượng protein, đảm bảo uống đủ 8-12 ly nước/ngày và hạn chế đường, tinh bột. Điều cần nhấn mạnh, thực đơn này thực chất không phải chế độ ăn sau sinh lần 3 của Nhã Phương, mà là một trong những thực đơn cô từng áp dụng từ thời son rỗi. Tuy nhiên, nó vẫn được xem là "chìa khóa nền tảng" giúp Nhã Phương duy trì tỷ lệ mỡ thấp, cơ bụng rõ, để rồi khi sinh nở, cơ thể có khả năng phục hồi nhanh hơn người bình thường.

Cụ thể, thực đơn 7 ngày giúp Nhã Phương giảm từ 4-7kg được xây dựng như sau:

Ngày 1: Thanh lọc bằng trái cây

Bữa sáng: 1 bát dâu tây

Bữa phụ: 1 quả lê

Bữa trưa: 1 quả táo

Bữa phụ: 1 bát dưa hấu

Bữa tối: 1 quả cam

Bữa phụ: 1 bát dưa hấu

Ngày đầu tiên gần như chỉ nạp trái cây giàu nước và vitamin, giúp cơ thể thải độc, giảm tích nước nhanh.

Ngày 2: Rau củ hấp nhẹ nhàng

Bữa sáng: 1 củ khoai lang luộc

Bữa phụ: 1 chén cà rốt hấp

Bữa trưa: 1 bát bông cải xanh luộc

Bữa phụ: 1 chén cà chua bi

Bữa tối: 5 cây măng tây hấp, 1 chén rau xà lách rocket

Bữa phụ: 1/3 quả dưa chuột

Ngày này giúp bổ sung chất xơ, giữ cảm giác no nhưng năng lượng nạp vào vẫn rất thấp.

Ngày 3: Salad và trái cây xen kẽ

Bữa sáng: 1 quả táo

Bữa phụ: 1 chén cà chua bi

Bữa trưa: Salad cải bó xôi, dưa chuột và cà chua

Bữa phụ: 1 quả cam

Bữa tối: Salad cải xoăn, bơ và dâu tây

Bữa phụ: 1/2 bát dâu tây

Sự kết hợp giữa rau lá xanh và trái cây giúp da không bị xấu khi giảm cân nhanh.

Ngày 4: Chuối và sữa không đường

Bữa sáng: 2 quả chuối lớn và 1 ly sữa không đường

Bữa trưa: 2 quả chuối lớn và 1 ly sữa không đường

Bữa tối: 2 quả chuối lớn và 1 ly sữa không đường

Ngày này cung cấp kali, giúp hạn chế chuột rút và mệt mỏi khi ăn kiêng.

Ngày 5: Bắt đầu bổ sung đạm

Bữa sáng: 3 quả cà chua

Bữa trưa: Khoảng 284g thịt bò bít tết và 1 quả cà chua

Bữa tối: Khoảng 284g cá rô phi hấp và 2 quả cà chua

Đạm xuất hiện trở lại để tránh mất cơ.

Ngày 6: Đạm nạc và chất béo tốt

Bữa sáng: 1 bát dưa hấu

Bữa trưa: Khoảng 284g ức gà nướng măng tây, ăn kèm cà chua bi

Bữa tối: Khoảng 284g cá hồi nướng và salad cải xoăn cùng dầu ôliu

Đây là ngày giúp cơ thể "lấy lại sức" sau nhiều ngày cắt giảm calo.

Ngày 7: Quay về chế độ cân bằng

Bữa sáng: 1 bát cơm gạo lứt và rau củ luộc

Bữa trưa: 1 chén cơm gạo lứt, bông cải xanh luộc, 1 ly nước ép trái cây

Bữa tối: 1 bát cơm gạo lứt và salad rau củ

Ngày cuối cùng giúp cơ thể thích nghi trước khi quay về ăn uống bình thường.