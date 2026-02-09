Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp

Mẹ 3 con Nhã Phương nổi cơ bụng sau sinh chỉ 14 ngày khiến ai cũng nhớ ngay tới thực đơn giảm cân kinh điển mà cô từng theo đuổi

Thứ hai, 19:01 09/02/2026 | Ăn
Phương Nghi (t/h)
Phương Nghi (t/h)
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Từ nay đến Tết, chị em làm theo chắc chắn dáng đẹp thêm vài phần.

Sau khi sinh con thứ 3 chưa lâu, Nhã Phương tiếp tục trở thành tâm điểm chú ý của cộng đồng mạng. Điều khiến nhiều chị em phải "thở dài ghen tị" không chỉ là gương mặt mộc vẫn trong veo, vóc dáng gọn gàng, mà còn là tốc độ về dáng đáng kinh ngạc.

Nhã Phương và thực đơn giảm cân thần tốc sau sinh: Bí quyết lấy lại vóc dáng trong 14 Ngày - Ảnh 1.

Mới đây nhất, chỉ sau 14 ngày sinh, Nhã Phương đã cập nhật hình ảnh đời thường không chỉnh sửa, để lộ rõ vùng bụng phẳng lì, thậm chí nổi hẳn cơ bụng săn chắc. Cô thừa nhận đây là kết quả của việc "chỉ ăn và cho em ti".

Nhã Phương và thực đơn giảm cân thần tốc sau sinh: Bí quyết lấy lại vóc dáng trong 14 Ngày - Ảnh 2.

Vòng eo săn chắc sau sinh của Nhã Phương khiến nhiều người ao ước. Trong nhiều năm, cô đã kiên trì một chế độ giảm cân giữ dáng để có được body săn chắc.

Nhã Phương và thực đơn giảm cân thần tốc sau sinh: Bí quyết lấy lại vóc dáng trong 14 Ngày - Ảnh 3.

Livestream trong bữa ăn tối, Trường Giang tiết lộ bà xã Nhã Phương không ăn cơm suốt ba năm, cho thấy bà mẹ hai con hạn chế tối đa tiêu thụ tinh bột tinh chế để kiểm soát cân nặng, ổn định đường huyết. Khi cô bưng bát cơm, Trường Giang cười đùa nói rằng: "Như vậy là sau ba năm trời vợ tôi đã xuống núi". Trước "tố cáo" của chồng, diễn viên Nhã Phương không phản bác, cô cười nói vui vẻ và có phần "trách" chồng nói quá về thói quen ăn uống của bản thân. Ngoài việc kiêng ăn cơm nhiều năm, nhiều lần livestream trước đây còn để lộ nữ diễn viên có thói quen ăn trái cây nhả bã, chỉ nuốt lấy phần nước.

Nhã Phương và thực đơn giảm cân thần tốc sau sinh: Bí quyết lấy lại vóc dáng trong 14 Ngày - Ảnh 4.

Trong một lần xuất hiện khi live stream của một người bạn tiết lộ Nhã Phương trong nhiều năm chỉ nhai mà không nuốt.

Nhã Phương và thực đơn giảm cân thần tốc sau sinh: Bí quyết lấy lại vóc dáng trong 14 Ngày - Ảnh 5.

Trường Giang cũng xác nhận cô chỉ nhai, bỏ mà không nuốt.

Nhã Phương và thực đơn giảm cân thần tốc sau sinh: Bí quyết lấy lại vóc dáng trong 14 Ngày - Ảnh 6.

Đây không phải là lần đầu tiên cô khiến người hâm mộ càng thêm thán phục về việc giữ gìn hình thể. Nếu nói về nghệ sĩ có cách ép cân nhanh nhất trong 1 tuần thì chắc chắn sẽ không thể thiếu cái tên Nhã Phương. Chia sẻ bí quyết, Nhã Phương từng xác nhận mình giảm 4kg chỉ trong 4 ngày nhờ áp dụng phương pháp giảm cân kiểu Mỹ có tên General Motor (GM).

Nhã Phương và thực đơn giảm cân thần tốc sau sinh: Bí quyết lấy lại vóc dáng trong 14 Ngày - Ảnh 7.
Nhã Phương và thực đơn giảm cân thần tốc sau sinh: Bí quyết lấy lại vóc dáng trong 14 Ngày - Ảnh 8.

Mỗi ngày cô phải lập ra một chế độ dinh dưỡng cụ thể cho mình như ăn nhiều rau quả, tăng lượng protein, đảm bảo uống đủ 8-12 ly nước/ngày và hạn chế đường, tinh bột. Điều cần nhấn mạnh, thực đơn này thực chất không phải chế độ ăn sau sinh lần 3 của Nhã Phương, mà là một trong những thực đơn cô từng áp dụng từ thời son rỗi. Tuy nhiên, nó vẫn được xem là "chìa khóa nền tảng" giúp Nhã Phương duy trì tỷ lệ mỡ thấp, cơ bụng rõ, để rồi khi sinh nở, cơ thể có khả năng phục hồi nhanh hơn người bình thường.

Cụ thể, thực đơn 7 ngày giúp Nhã Phương giảm từ 4-7kg được xây dựng như sau:

Ngày 1: Thanh lọc bằng trái cây

Nhã Phương và thực đơn giảm cân thần tốc sau sinh: Bí quyết lấy lại vóc dáng trong 14 Ngày - Ảnh 9.

Bữa sáng: 1 bát dâu tây

Bữa phụ: 1 quả lê

Bữa trưa: 1 quả táo

Bữa phụ: 1 bát dưa hấu

Bữa tối: 1 quả cam

Bữa phụ: 1 bát dưa hấu

Ngày đầu tiên gần như chỉ nạp trái cây giàu nước và vitamin, giúp cơ thể thải độc, giảm tích nước nhanh.

Ngày 2: Rau củ hấp nhẹ nhàng

Nhã Phương và thực đơn giảm cân thần tốc sau sinh: Bí quyết lấy lại vóc dáng trong 14 Ngày - Ảnh 10.

Bữa sáng: 1 củ khoai lang luộc

Bữa phụ: 1 chén cà rốt hấp

Bữa trưa: 1 bát bông cải xanh luộc

Bữa phụ: 1 chén cà chua bi

Bữa tối: 5 cây măng tây hấp, 1 chén rau xà lách rocket

Bữa phụ: 1/3 quả dưa chuột

Ngày này giúp bổ sung chất xơ, giữ cảm giác no nhưng năng lượng nạp vào vẫn rất thấp.

Ngày 3: Salad và trái cây xen kẽ

Nhã Phương và thực đơn giảm cân thần tốc sau sinh: Bí quyết lấy lại vóc dáng trong 14 Ngày - Ảnh 11.

Bữa sáng: 1 quả táo

Bữa phụ: 1 chén cà chua bi

Bữa trưa: Salad cải bó xôi, dưa chuột và cà chua

Bữa phụ: 1 quả cam

Bữa tối: Salad cải xoăn, bơ và dâu tây

Bữa phụ: 1/2 bát dâu tây

Sự kết hợp giữa rau lá xanh và trái cây giúp da không bị xấu khi giảm cân nhanh.

Ngày 4: Chuối và sữa không đường

Nhã Phương và thực đơn giảm cân thần tốc sau sinh: Bí quyết lấy lại vóc dáng trong 14 Ngày - Ảnh 12.

Bữa sáng: 2 quả chuối lớn và 1 ly sữa không đường

Bữa trưa: 2 quả chuối lớn và 1 ly sữa không đường

Bữa tối: 2 quả chuối lớn và 1 ly sữa không đường

Ngày này cung cấp kali, giúp hạn chế chuột rút và mệt mỏi khi ăn kiêng.

Ngày 5: Bắt đầu bổ sung đạm

Nhã Phương và thực đơn giảm cân thần tốc sau sinh: Bí quyết lấy lại vóc dáng trong 14 Ngày - Ảnh 13.

Bữa sáng: 3 quả cà chua

Bữa trưa: Khoảng 284g thịt bò bít tết và 1 quả cà chua

Bữa tối: Khoảng 284g cá rô phi hấp và 2 quả cà chua

Đạm xuất hiện trở lại để tránh mất cơ.

Ngày 6: Đạm nạc và chất béo tốt

Nhã Phương và thực đơn giảm cân thần tốc sau sinh: Bí quyết lấy lại vóc dáng trong 14 Ngày - Ảnh 14.

Bữa sáng: 1 bát dưa hấu

Bữa trưa: Khoảng 284g ức gà nướng măng tây, ăn kèm cà chua bi

Bữa tối: Khoảng 284g cá hồi nướng và salad cải xoăn cùng dầu ôliu

Đây là ngày giúp cơ thể "lấy lại sức" sau nhiều ngày cắt giảm calo.

Ngày 7: Quay về chế độ cân bằng

Bữa sáng: 1 bát cơm gạo lứt và rau củ luộc

Bữa trưa: 1 chén cơm gạo lứt, bông cải xanh luộc, 1 ly nước ép trái cây

Bữa tối: 1 bát cơm gạo lứt và salad rau củ

Ngày cuối cùng giúp cơ thể thích nghi trước khi quay về ăn uống bình thường.

Cần nhấn mạnh rằng, cơ bụng rõ sau sinh của Nhã Phương không phải kết quả của việc ép cân cấp tốc ngay sau khi sinh, mà là thành quả tích lũy từ việc ăn uống khoa học và tập luyện đều đặn trước đó, thậm chí cả trong thai kỳ với các bài tập phù hợp.

Lưu ý, đây không phải chế độ ăn để Nhã Phương giảm cân sau sinh nhưng một nền tảng cơ tốt, mỡ thấp trước đó sẽ giúp cơ thể phục hồi nhanh hơn rất nhiều sau sinh.

Nhã Phương và thực đơn giảm cân thần tốc sau sinh: Bí quyết lấy lại vóc dáng trong 14 Ngày - Ảnh 15.Mỹ Tâm càng ngày càng trẻ nhờ kết thân 1 kiểu ăn, chăm uống 1 loại nước giải nhiệt, giàu collagen của người Việt

GĐXH - Nhiều năm trở lại đây, "Họa mi tóc nâu" đã làm điều này để ngày càng trẻ ra.

Nhã Phương và thực đơn giảm cân thần tốc sau sinh: Bí quyết lấy lại vóc dáng trong 14 Ngày - Ảnh 16.Việt Nam có loại rau bình dân nhiều người hay nhầm là hoa, hỗ trợ giải độc gan và phòng ngừa ung thư, chế biến thành nhiều món ngon

GĐXH - Bác sĩ Joseph Salhab mô tả atiso là "một trong những thực phẩm tốt nhất cho gan" nhờ chứa lượng lớn chất chống oxy hóa.

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tin liên quan

Mâm cúng ông Công ông Táo năm Ất Tỵ 2025: Nhiều gia đình chuẩn bị rất đủ món nhưng vẫn thiếu những lễ vật quan trọng này

Mâm cúng ông Công ông Táo năm Ất Tỵ 2025: Nhiều gia đình chuẩn bị rất đủ món nhưng vẫn thiếu những lễ vật quan trọng này

Cách nấu xôi gấc dẻo và ngon cúng đêm giao thừa mang may mắn, thịnh vượng

Cách nấu xôi gấc dẻo và ngon cúng đêm giao thừa mang may mắn, thịnh vượng

Bật mí các loại bánh kẹo ngon ngày Tết mà bạn nên biết

Bật mí các loại bánh kẹo ngon ngày Tết mà bạn nên biết

Mỹ Tâm càng ngày càng trẻ nhờ kết thân 1 kiểu ăn, chăm uống 1 loại nước giải nhiệt, giàu collagen của người Việt

Mỹ Tâm càng ngày càng trẻ nhờ kết thân 1 kiểu ăn, chăm uống 1 loại nước giải nhiệt, giàu collagen của người Việt

Loại quả Việt bề ngoài xanh lét, sần sùi lại là 'vàng xanh' cả thế giới săn lùng, hỗ trợ kiểm soát đường huyết hiệu quả

Loại quả Việt bề ngoài xanh lét, sần sùi lại là 'vàng xanh' cả thế giới săn lùng, hỗ trợ kiểm soát đường huyết hiệu quả

Cùng chuyên mục

Mâm cơm ngày Tết đừng bỏ qua món ăn này để cầu may mắn, thịnh vượng trong năm mới

Mâm cơm ngày Tết đừng bỏ qua món ăn này để cầu may mắn, thịnh vượng trong năm mới

Ăn - 8 giờ trước

Một món ăn mang ý nghĩa tốt lành, dễ làm và đẹp mắt. Bạn hãy làm món ăn này cho mâm cúng Tất niên, chuẩn bị đón giao thừa nào!

Mâm cúng ông Công ông Táo của 'nàng dâu hào môn' Đỗ Hà có món ăn cực đặc biệt, vừa đẹp mắt, vừa dễ làm

Mâm cúng ông Công ông Táo của 'nàng dâu hào môn' Đỗ Hà có món ăn cực đặc biệt, vừa đẹp mắt, vừa dễ làm

Ăn - 12 giờ trước

GĐXH - Mâm cúng ông Công ông Táo của Đỗ Hà không "phủ phê" cao lương mỹ vị, mà chinh phục người nhìn bởi sự gọn gàng, tinh tươm và đủ đầy.

Những món ăn "đại kỵ" trong ngày Tết đen đủi cả năm

Những món ăn "đại kỵ" trong ngày Tết đen đủi cả năm

Ăn - 18 giờ trước

GĐXH - Trong dịp Tết Nguyên đán, ngoài việc kiêng kỵ trong hành động, trang phục… thực phẩm cũng cần được chú ý.

Phở Tư Lùn Ấu Triệu bị xử phạt

Phở Tư Lùn Ấu Triệu bị xử phạt

Ăn - 19 giờ trước

Quán phở Tư Lùn trên phố Ấu Triệu bị UBND phường Hoàn Kiếm xử phạt 4 triệu đồng do "bày bán, chứa đựng thực phẩm trên thiết bị, dụng cụ không đảm bảo vệ sinh".

Mâm cúng ông Công ông Táo năm Ất Tỵ 2025: Nhiều gia đình chuẩn bị rất đủ món nhưng vẫn thiếu những lễ vật quan trọng này

Mâm cúng ông Công ông Táo năm Ất Tỵ 2025: Nhiều gia đình chuẩn bị rất đủ món nhưng vẫn thiếu những lễ vật quan trọng này

Ăn - 1 ngày trước

GĐXH - Ngày 23 tháng Chạp từ lâu đã được xem là dấu mốc mở đầu cho chuỗi ngày chuẩn bị Tết của người Việt. Khi nghi lễ tiễn ông Công ông Táo được hoàn tất, không khí Tết dường như cũng bắt đầu rõ rệt hơn trong từng căn bếp, từng mái nhà.

Cách nấu xôi gấc dẻo và ngon cúng đêm giao thừa mang may mắn, thịnh vượng

Cách nấu xôi gấc dẻo và ngon cúng đêm giao thừa mang may mắn, thịnh vượng

Ăn - 1 ngày trước

GĐXH - Giao thừa, thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới, có ý nghĩa đặc biệt. Đây là dịp mỗi nhà dâng lên mâm cỗ cúng tổ tiên, trong đó xôi gấc với sắc đỏ rực rỡ trở thành món ăn tượng trưng cho sự may mắn và tình cảm gắn kết.

Bật mí các loại bánh kẹo ngon ngày Tết mà bạn nên biết

Bật mí các loại bánh kẹo ngon ngày Tết mà bạn nên biết

Ăn - 1 ngày trước

GĐXH - Tết đến là dịp nhà nhà đua nhau mua bánh kẹo mứt để đón Tết cầu mong một năm mới sung túc, bình an.Vậy hãy để bài viết sau bật mí cho bạn các loại bánh kẹo ngon ngày Tết.

Mỹ Tâm càng ngày càng trẻ nhờ kết thân 1 kiểu ăn, chăm uống 1 loại nước giải nhiệt, giàu collagen của người Việt

Mỹ Tâm càng ngày càng trẻ nhờ kết thân 1 kiểu ăn, chăm uống 1 loại nước giải nhiệt, giàu collagen của người Việt

Ăn - 2 ngày trước

GĐXH - Nhiều năm trở lại đây, "Họa mi tóc nâu" đã làm điều này để ngày càng trẻ ra.

Loại quả Việt bề ngoài xanh lét, sần sùi lại là 'vàng xanh' cả thế giới săn lùng, hỗ trợ kiểm soát đường huyết hiệu quả

Loại quả Việt bề ngoài xanh lét, sần sùi lại là 'vàng xanh' cả thế giới săn lùng, hỗ trợ kiểm soát đường huyết hiệu quả

Ăn - 2 ngày trước

GĐXH - Nhờ tác dụng ổn định đường huyết, thực phẩm này góp phần phòng ngừa bệnh tiểu đường type 2.

Cách bảo quản thịt lợn không cần tủ lạnh cho ngày Tết 2026

Cách bảo quản thịt lợn không cần tủ lạnh cho ngày Tết 2026

Ăn - 2 ngày trước

GĐXH - Bài viết này chia sẻ cách bảo quản thịt lợn không cần tủ lạnh cho Tết 2026. Hãy áp dụng ngay để có những bữa ăn đầy đủ và an toàn cho gia đình bạn.

Xem nhiều

Cách bảo quản bánh chưng - bánh tét thơm ngon suốt Tết, không lo hư hỏng

Cách bảo quản bánh chưng - bánh tét thơm ngon suốt Tết, không lo hư hỏng

Ăn

GĐXH - Bánh chưng, bánh tét là những món ngon không thể thiếu vào ngày Tết Việt Nam. Nhưng nếu không biết cách bảo quản đúng bánh sẽ dễ bị thiu và lên mốc.

Loại rau được ví như "thần dược", hỗ trợ thanh lọc cơ thể và giải độc gan hiệu quả

Loại rau được ví như "thần dược", hỗ trợ thanh lọc cơ thể và giải độc gan hiệu quả

Ăn
Món ngon từ ngải cứu giúp bồi bổ cơ thể mùa lạnh

Món ngon từ ngải cứu giúp bồi bổ cơ thể mùa lạnh

Ăn
Việt Nam có loại rau bình dân nhiều người hay nhầm là hoa, hỗ trợ giải độc gan và phòng ngừa ung thư, chế biến thành nhiều món ngon

Việt Nam có loại rau bình dân nhiều người hay nhầm là hoa, hỗ trợ giải độc gan và phòng ngừa ung thư, chế biến thành nhiều món ngon

Ăn
Đồ uống thanh mát ngày Tết giải độc, giảm đầy bụng do ăn nhiều dầu mỡ

Đồ uống thanh mát ngày Tết giải độc, giảm đầy bụng do ăn nhiều dầu mỡ

Ăn

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top