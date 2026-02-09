Mẹ 3 con Nhã Phương nổi cơ bụng sau sinh chỉ 14 ngày khiến ai cũng nhớ ngay tới thực đơn giảm cân kinh điển mà cô từng theo đuổi
GĐXH - Từ nay đến Tết, chị em làm theo chắc chắn dáng đẹp thêm vài phần.
Sau khi sinh con thứ 3 chưa lâu, Nhã Phương tiếp tục trở thành tâm điểm chú ý của cộng đồng mạng. Điều khiến nhiều chị em phải "thở dài ghen tị" không chỉ là gương mặt mộc vẫn trong veo, vóc dáng gọn gàng, mà còn là tốc độ về dáng đáng kinh ngạc.
Đây không phải là lần đầu tiên cô khiến người hâm mộ càng thêm thán phục về việc giữ gìn hình thể. Nếu nói về nghệ sĩ có cách ép cân nhanh nhất trong 1 tuần thì chắc chắn sẽ không thể thiếu cái tên Nhã Phương. Chia sẻ bí quyết, Nhã Phương từng xác nhận mình giảm 4kg chỉ trong 4 ngày nhờ áp dụng phương pháp giảm cân kiểu Mỹ có tên General Motor (GM).
Mỗi ngày cô phải lập ra một chế độ dinh dưỡng cụ thể cho mình như ăn nhiều rau quả, tăng lượng protein, đảm bảo uống đủ 8-12 ly nước/ngày và hạn chế đường, tinh bột. Điều cần nhấn mạnh, thực đơn này thực chất không phải chế độ ăn sau sinh lần 3 của Nhã Phương, mà là một trong những thực đơn cô từng áp dụng từ thời son rỗi. Tuy nhiên, nó vẫn được xem là "chìa khóa nền tảng" giúp Nhã Phương duy trì tỷ lệ mỡ thấp, cơ bụng rõ, để rồi khi sinh nở, cơ thể có khả năng phục hồi nhanh hơn người bình thường.
Cụ thể, thực đơn 7 ngày giúp Nhã Phương giảm từ 4-7kg được xây dựng như sau:
Ngày 1: Thanh lọc bằng trái cây
Bữa sáng: 1 bát dâu tây
Bữa phụ: 1 quả lê
Bữa trưa: 1 quả táo
Bữa phụ: 1 bát dưa hấu
Bữa tối: 1 quả cam
Bữa phụ: 1 bát dưa hấu
Ngày đầu tiên gần như chỉ nạp trái cây giàu nước và vitamin, giúp cơ thể thải độc, giảm tích nước nhanh.
Ngày 2: Rau củ hấp nhẹ nhàng
Bữa sáng: 1 củ khoai lang luộc
Bữa phụ: 1 chén cà rốt hấp
Bữa trưa: 1 bát bông cải xanh luộc
Bữa phụ: 1 chén cà chua bi
Bữa tối: 5 cây măng tây hấp, 1 chén rau xà lách rocket
Bữa phụ: 1/3 quả dưa chuột
Ngày này giúp bổ sung chất xơ, giữ cảm giác no nhưng năng lượng nạp vào vẫn rất thấp.
Ngày 3: Salad và trái cây xen kẽ
Bữa sáng: 1 quả táo
Bữa phụ: 1 chén cà chua bi
Bữa trưa: Salad cải bó xôi, dưa chuột và cà chua
Bữa phụ: 1 quả cam
Bữa tối: Salad cải xoăn, bơ và dâu tây
Bữa phụ: 1/2 bát dâu tây
Sự kết hợp giữa rau lá xanh và trái cây giúp da không bị xấu khi giảm cân nhanh.
Ngày 4: Chuối và sữa không đường
Bữa sáng: 2 quả chuối lớn và 1 ly sữa không đường
Bữa trưa: 2 quả chuối lớn và 1 ly sữa không đường
Bữa tối: 2 quả chuối lớn và 1 ly sữa không đường
Ngày này cung cấp kali, giúp hạn chế chuột rút và mệt mỏi khi ăn kiêng.
Ngày 5: Bắt đầu bổ sung đạm
Bữa sáng: 3 quả cà chua
Bữa trưa: Khoảng 284g thịt bò bít tết và 1 quả cà chua
Bữa tối: Khoảng 284g cá rô phi hấp và 2 quả cà chua
Đạm xuất hiện trở lại để tránh mất cơ.
Ngày 6: Đạm nạc và chất béo tốt
Bữa sáng: 1 bát dưa hấu
Bữa trưa: Khoảng 284g ức gà nướng măng tây, ăn kèm cà chua bi
Bữa tối: Khoảng 284g cá hồi nướng và salad cải xoăn cùng dầu ôliu
Đây là ngày giúp cơ thể "lấy lại sức" sau nhiều ngày cắt giảm calo.
Ngày 7: Quay về chế độ cân bằng
Bữa sáng: 1 bát cơm gạo lứt và rau củ luộc
Bữa trưa: 1 chén cơm gạo lứt, bông cải xanh luộc, 1 ly nước ép trái cây
Bữa tối: 1 bát cơm gạo lứt và salad rau củ
Ngày cuối cùng giúp cơ thể thích nghi trước khi quay về ăn uống bình thường.
Cần nhấn mạnh rằng, cơ bụng rõ sau sinh của Nhã Phương không phải kết quả của việc ép cân cấp tốc ngay sau khi sinh, mà là thành quả tích lũy từ việc ăn uống khoa học và tập luyện đều đặn trước đó, thậm chí cả trong thai kỳ với các bài tập phù hợp.
Lưu ý, đây không phải chế độ ăn để Nhã Phương giảm cân sau sinh nhưng một nền tảng cơ tốt, mỡ thấp trước đó sẽ giúp cơ thể phục hồi nhanh hơn rất nhiều sau sinh.
