Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp

Người Việt ăn gì đầu năm để cả năm may mắn?

Thứ bảy, 07:00 14/02/2026 | Ăn
Phương Nghi (t/h)
Phương Nghi (t/h)
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Ăn gì để gặp may đầu năm ở Việt Nam không phải là câu chuyện mê tín, mà là một nét đẹp văn hóa. Đó là cách người Việt gửi gắm hy vọng vào bữa cơm gia đình, vào những món ăn quen thuộc đã gắn bó qua nhiều thế hệ.

Bánh chưng, bánh tét – khởi đầu năm mới bằng sự trọn vẹn

Người Việt ăn gì đầu năm để cả năm may mắn? - Ảnh 1.

Nhắc đến món ăn mang lại may mắn đầu năm ở Việt Nam, không thể không nói đến bánh chưng, bánh tét. Đây không chỉ là món ăn, mà còn là biểu tượng của Tết cổ truyền. Hình vuông của bánh chưng, hình tròn của bánh tét tượng trưng cho đất trời, cho sự hài hòa âm dương.

Gạo nếp dẻo thơm, đậu xanh bùi, thịt mỡ béo ngậy – những nguyên liệu dân dã nhưng đủ đầy – gửi gắm ước mong một năm no ấm, đủ đầy từ trong nhà ra ngoài ngõ. Nhiều gia đình tin rằng đầu năm có bánh chưng trên bàn thờ tổ tiên thì gia đạo yên ổn, công việc hanh thông.

Thịt kho tàu – món ăn cầu mong sung túc, gia đình sum vầy

Người Việt ăn gì đầu năm để cả năm may mắn? - Ảnh 2.

Ở Nam Bộ, thịt kho tàu gần như là món ăn không thể thiếu trong mâm cơm ngày Tết. Nồi thịt kho với trứng tròn, nước màu trong veo, vị mặn ngọt hài hòa được nấu từ những ngày cuối năm, để ăn dần trong những ngày đầu xuân.

Theo quan niệm dân gian, trứng tròn tượng trưng cho sự viên mãn, thịt kho mềm béo thể hiện sự sung túc. Ăn thịt kho tàu đầu năm là mong cho gia đình luôn quây quần, cuộc sống đủ đầy, không thiếu thốn.

Dưa hành, củ kiệu – xua điều cũ, đón điều mới

Người Việt ăn gì đầu năm để cả năm may mắn? - Ảnh 3.

Nếu bánh chưng tượng trưng cho sự đủ đầy thì dưa hành, củ kiệu lại mang ý nghĩa “gột rửa” những điều không may của năm cũ. Vị chua nhẹ, cay nồng giúp cân bằng các món nhiều đạm, đồng thời được xem là cách “làm mới” vị giác và tinh thần trong ngày đầu năm.

Trong quan niệm truyền thống, ăn dưa hành đầu năm giúp xua đi sự ứ trệ, đón chào một năm mới hanh thông, nhẹ nhàng hơn.

Canh khổ qua – mong cái khổ sớm qua đi

Người Việt ăn gì đầu năm để cả năm may mắn? - Ảnh 4.

Ở nhiều gia đình miền Nam, canh khổ qua nhồi thịt là món ăn mang tính biểu tượng trong bữa cơm đầu năm. Tên gọi “khổ qua” được hiểu theo nghĩa dân gian là “nỗi khổ đã qua”, gửi gắm mong ước năm mới ít khó khăn, nhiều thuận lợi.

Bát canh thanh mát, vị đắng nhẹ nhưng hậu ngọt như một lời nhắc nhở: mọi gian nan rồi cũng sẽ qua, chỉ cần kiên nhẫn và vững lòng.

Xôi gấc – sắc đỏ mang theo may mắn

Người Việt ăn gì đầu năm để cả năm may mắn? - Ảnh 5.

Xôi gấc với màu đỏ tươi thường xuất hiện trong mâm cỗ Tết, đặc biệt ở miền Bắc. Màu đỏ được xem là màu của may mắn, hỷ sự, tượng trưng cho vận khí tốt và khởi đầu thuận lợi.

Ăn xôi gấc đầu năm là mong cho công việc suôn sẻ, cuộc sống gặp nhiều điều lành, gia đình thêm phần ấm cúng.

Cá – mong năm mới dư dả, làm ăn phát đạt

Người Việt ăn gì đầu năm để cả năm may mắn? - Ảnh 6.

Ở nhiều vùng, là món ăn mang ý nghĩa cầu tài lộc trong ngày đầu năm. Cá tượng trưng cho sự sinh sôi, dồi dào, làm ăn “thuận buồm xuôi gió”. Một số gia đình còn kiêng ăn hết cá, với mong muốn của cải còn “dư” sang năm mới.

Dù là cá kho, cá hấp hay cá nướng, món cá trong mâm cơm đầu năm đều mang theo ước vọng về một năm no đủ, kinh tế ổn định.

Ăn may đầu năm – niềm tin giản dị nhưng giàu giá trị văn hóa

Xét cho cùng, ăn gì để gặp may đầu năm ở Việt Nam không phải là câu chuyện mê tín, mà là một nét đẹp văn hóa. Đó là cách người Việt gửi gắm hy vọng vào bữa cơm gia đình, vào những món ăn quen thuộc đã gắn bó qua nhiều thế hệ.

Giữa nhịp sống hiện đại, khi mâm cỗ Tết có thể thay đổi, tinh thần hướng về sự đủ đầy, an yên và gắn kết vẫn được giữ trọn trong từng món ăn đầu năm – như một lời chúc không lời cho cả năm phía trước.

Mỹ Tâm càng ngày càng trẻ nhờ kết thân 1 kiểu ăn, chăm uống 1 loại nước giải nhiệt, giàu collagen của người ViệtMỹ Tâm càng ngày càng trẻ nhờ kết thân 1 kiểu ăn, chăm uống 1 loại nước giải nhiệt, giàu collagen của người Việt

GĐXH - Nhiều năm trở lại đây, "Họa mi tóc nâu" đã làm điều này để ngày càng trẻ ra.

Nữ MC đình đám quê Nghệ An gây mê mệt với những món ăn như nhà hàngNữ MC đình đám quê Nghệ An gây mê mệt với những món ăn như nhà hàng

GĐXH - Khi gió lạnh tràn về, cô lại miệt mài bên căn bếp nhỏ để chuẩn bị những món ăn nóng hổi dành tặng cô con gái Sumo.

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tin liên quan

Mâm cúng ông Công ông Táo của 'nàng dâu hào môn' Đỗ Hà có món ăn cực đặc biệt, vừa đẹp mắt, vừa dễ làm

Mâm cúng ông Công ông Táo của 'nàng dâu hào môn' Đỗ Hà có món ăn cực đặc biệt, vừa đẹp mắt, vừa dễ làm

Những món ăn "đại kỵ" trong ngày Tết đen đủi cả năm

Những món ăn "đại kỵ" trong ngày Tết đen đủi cả năm

Mâm cúng ông Công ông Táo năm Ất Tỵ 2025: Nhiều gia đình chuẩn bị rất đủ món nhưng vẫn thiếu những lễ vật quan trọng này

Mâm cúng ông Công ông Táo năm Ất Tỵ 2025: Nhiều gia đình chuẩn bị rất đủ món nhưng vẫn thiếu những lễ vật quan trọng này

Cách nấu xôi gấc dẻo và ngon cúng đêm giao thừa mang may mắn, thịnh vượng

Cách nấu xôi gấc dẻo và ngon cúng đêm giao thừa mang may mắn, thịnh vượng

Bật mí các loại bánh kẹo ngon ngày Tết mà bạn nên biết

Bật mí các loại bánh kẹo ngon ngày Tết mà bạn nên biết

Cùng chuyên mục

5 sai lầm khi tích trữ thực phẩm dịp Tết nhiều gia đình mắc phải

5 sai lầm khi tích trữ thực phẩm dịp Tết nhiều gia đình mắc phải

Ăn - 1 ngày trước

GĐXH - Tết Nguyên đán luôn gắn liền với hình ảnh tủ lạnh đầy ắp thực phẩm, mâm cỗ sum vầy và tâm lý “chuẩn bị càng nhiều càng yên tâm”. Tuy nhiên, các chuyên gia dinh dưỡng cảnh báo, thói quen tích trữ thực phẩm thiếu khoa học không chỉ gây lãng phí mà còn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn thực phẩm, thậm chí dẫn đến ngộ độc.

1 món ăn 'siêu hot' dịp Tết bác sĩ khuyến cáo có thể khiến huyết áp cao vút nếu lạm dụng

1 món ăn 'siêu hot' dịp Tết bác sĩ khuyến cáo có thể khiến huyết áp cao vút nếu lạm dụng

Ăn - 1 ngày trước

GĐXH - Đây là món ăn đang "hot" trên mâm cỗ Tết trong những năm gần đây vì tiện lợi và đậm đà hương vị.

7 dấu hiệu cho thấy gian bếp đang 'làm hao tài lộc' nhiều gia đình không để ý, cần phải chỉnh sửa lại trước Tết nguyên đán

7 dấu hiệu cho thấy gian bếp đang 'làm hao tài lộc' nhiều gia đình không để ý, cần phải chỉnh sửa lại trước Tết nguyên đán

Ăn - 1 ngày trước

GĐXH - Trong đời sống người Việt, gian bếp luôn được xem là nơi giữ lửa, giữ nếp nhà và tượng trưng cho sự đủ đầy. Dù quan niệm “bếp giữ tài lộc” mang yếu tố văn hóa dân gian, nhưng ở góc nhìn hiện đại, nhiều thói quen sinh hoạt trong bếp thực sự có thể ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe, chi tiêu và sự gắn kết gia đình.

7 việc nên làm trong bếp sau ngày 23 tháng Chạp đón tài lộc về nhà

7 việc nên làm trong bếp sau ngày 23 tháng Chạp đón tài lộc về nhà

Ăn - 3 ngày trước

GĐXH - Sau ngày 23 tháng Chạp – thời điểm tiễn ông Công ông Táo về trời – nhiều gia đình bắt đầu bước vào giai đoạn chuẩn bị Tết Nguyên đán. Trong quan niệm của người Việt, gian bếp không chỉ là nơi nấu nướng mà còn được xem là “trái tim” của ngôi nhà, nơi giữ lửa hạnh phúc và gắn kết các thành viên.

Bà xã NSND Công Lý dọn mâm cúng ông Táo cực đẹp mắt, cầu mong bình an cho gia đình

Bà xã NSND Công Lý dọn mâm cúng ông Táo cực đẹp mắt, cầu mong bình an cho gia đình

Ăn - 3 ngày trước

GĐXH - "Mong một mùa xuân nữa đến với gia đình mang theo hai chữ "bình an"". Vợ NSND Công Lý chia sẻ.

Tết người khéo nội trợ thường chuẩn bị thêm món phụ này, được xem là chi tiết quyết định sự tròn vẹn mâm cỗ

Tết người khéo nội trợ thường chuẩn bị thêm món phụ này, được xem là chi tiết quyết định sự tròn vẹn mâm cỗ

Ăn - 4 ngày trước

Cách bày biện đơn giản nhưng giúp mâm cỗ trở nên cân đối và bắt mắt hơn.

Mẹ 3 con Nhã Phương nổi cơ bụng sau sinh chỉ 14 ngày khiến ai cũng nhớ ngay tới thực đơn giảm cân kinh điển mà cô từng theo đuổi

Mẹ 3 con Nhã Phương nổi cơ bụng sau sinh chỉ 14 ngày khiến ai cũng nhớ ngay tới thực đơn giảm cân kinh điển mà cô từng theo đuổi

Ăn - 4 ngày trước

GĐXH - Từ nay đến Tết, chị em làm theo chắc chắn dáng đẹp thêm vài phần.

Mâm cơm ngày Tết đừng bỏ qua món ăn này để cầu may mắn, thịnh vượng trong năm mới

Mâm cơm ngày Tết đừng bỏ qua món ăn này để cầu may mắn, thịnh vượng trong năm mới

Ăn - 4 ngày trước

Một món ăn mang ý nghĩa tốt lành, dễ làm và đẹp mắt. Bạn hãy làm món ăn này cho mâm cúng Tất niên, chuẩn bị đón giao thừa nào!

Mâm cúng ông Công ông Táo của 'nàng dâu hào môn' Đỗ Hà có món ăn cực đặc biệt, vừa đẹp mắt, vừa dễ làm

Mâm cúng ông Công ông Táo của 'nàng dâu hào môn' Đỗ Hà có món ăn cực đặc biệt, vừa đẹp mắt, vừa dễ làm

Ăn - 4 ngày trước

GĐXH - Mâm cúng ông Công ông Táo của Đỗ Hà không "phủ phê" cao lương mỹ vị, mà chinh phục người nhìn bởi sự gọn gàng, tinh tươm và đủ đầy.

Những món ăn "đại kỵ" trong ngày Tết đen đủi cả năm

Những món ăn "đại kỵ" trong ngày Tết đen đủi cả năm

Ăn - 5 ngày trước

GĐXH - Trong dịp Tết Nguyên đán, ngoài việc kiêng kỵ trong hành động, trang phục… thực phẩm cũng cần được chú ý.

Xem nhiều

Cách bảo quản bánh chưng - bánh tét thơm ngon suốt Tết, không lo hư hỏng

Cách bảo quản bánh chưng - bánh tét thơm ngon suốt Tết, không lo hư hỏng

Ăn

GĐXH - Bánh chưng, bánh tét là những món ngon không thể thiếu vào ngày Tết Việt Nam. Nhưng nếu không biết cách bảo quản đúng bánh sẽ dễ bị thiu và lên mốc.

7 việc nên làm trong bếp sau ngày 23 tháng Chạp đón tài lộc về nhà

7 việc nên làm trong bếp sau ngày 23 tháng Chạp đón tài lộc về nhà

Ăn
Cách làm nem rán dòn, thơm ngon trong mâm cỗ Tết chi tiết và đầy đủ nhất

Cách làm nem rán dòn, thơm ngon trong mâm cỗ Tết chi tiết và đầy đủ nhất

Ăn
Bà xã NSND Công Lý dọn mâm cúng ông Táo cực đẹp mắt, cầu mong bình an cho gia đình

Bà xã NSND Công Lý dọn mâm cúng ông Táo cực đẹp mắt, cầu mong bình an cho gia đình

Ăn
Đồ uống thanh mát ngày Tết giải độc, giảm đầy bụng do ăn nhiều dầu mỡ

Đồ uống thanh mát ngày Tết giải độc, giảm đầy bụng do ăn nhiều dầu mỡ

Ăn

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top