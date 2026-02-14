Người Việt ăn gì đầu năm để cả năm may mắn?
GĐXH - Ăn gì để gặp may đầu năm ở Việt Nam không phải là câu chuyện mê tín, mà là một nét đẹp văn hóa. Đó là cách người Việt gửi gắm hy vọng vào bữa cơm gia đình, vào những món ăn quen thuộc đã gắn bó qua nhiều thế hệ.
Bánh chưng, bánh tét – khởi đầu năm mới bằng sự trọn vẹn
Nhắc đến món ăn mang lại may mắn đầu năm ở Việt Nam, không thể không nói đến bánh chưng, bánh tét. Đây không chỉ là món ăn, mà còn là biểu tượng của Tết cổ truyền. Hình vuông của bánh chưng, hình tròn của bánh tét tượng trưng cho đất trời, cho sự hài hòa âm dương.
Gạo nếp dẻo thơm, đậu xanh bùi, thịt mỡ béo ngậy – những nguyên liệu dân dã nhưng đủ đầy – gửi gắm ước mong một năm no ấm, đủ đầy từ trong nhà ra ngoài ngõ. Nhiều gia đình tin rằng đầu năm có bánh chưng trên bàn thờ tổ tiên thì gia đạo yên ổn, công việc hanh thông.
Thịt kho tàu – món ăn cầu mong sung túc, gia đình sum vầy
Ở Nam Bộ, thịt kho tàu gần như là món ăn không thể thiếu trong mâm cơm ngày Tết. Nồi thịt kho với trứng tròn, nước màu trong veo, vị mặn ngọt hài hòa được nấu từ những ngày cuối năm, để ăn dần trong những ngày đầu xuân.
Theo quan niệm dân gian, trứng tròn tượng trưng cho sự viên mãn, thịt kho mềm béo thể hiện sự sung túc. Ăn thịt kho tàu đầu năm là mong cho gia đình luôn quây quần, cuộc sống đủ đầy, không thiếu thốn.
Dưa hành, củ kiệu – xua điều cũ, đón điều mới
Nếu bánh chưng tượng trưng cho sự đủ đầy thì dưa hành, củ kiệu lại mang ý nghĩa “gột rửa” những điều không may của năm cũ. Vị chua nhẹ, cay nồng giúp cân bằng các món nhiều đạm, đồng thời được xem là cách “làm mới” vị giác và tinh thần trong ngày đầu năm.
Trong quan niệm truyền thống, ăn dưa hành đầu năm giúp xua đi sự ứ trệ, đón chào một năm mới hanh thông, nhẹ nhàng hơn.
Canh khổ qua – mong cái khổ sớm qua đi
Ở nhiều gia đình miền Nam, canh khổ qua nhồi thịt là món ăn mang tính biểu tượng trong bữa cơm đầu năm. Tên gọi “khổ qua” được hiểu theo nghĩa dân gian là “nỗi khổ đã qua”, gửi gắm mong ước năm mới ít khó khăn, nhiều thuận lợi.
Bát canh thanh mát, vị đắng nhẹ nhưng hậu ngọt như một lời nhắc nhở: mọi gian nan rồi cũng sẽ qua, chỉ cần kiên nhẫn và vững lòng.
Xôi gấc – sắc đỏ mang theo may mắn
Xôi gấc với màu đỏ tươi thường xuất hiện trong mâm cỗ Tết, đặc biệt ở miền Bắc. Màu đỏ được xem là màu của may mắn, hỷ sự, tượng trưng cho vận khí tốt và khởi đầu thuận lợi.
Ăn xôi gấc đầu năm là mong cho công việc suôn sẻ, cuộc sống gặp nhiều điều lành, gia đình thêm phần ấm cúng.
Cá – mong năm mới dư dả, làm ăn phát đạt
Ở nhiều vùng, cá là món ăn mang ý nghĩa cầu tài lộc trong ngày đầu năm. Cá tượng trưng cho sự sinh sôi, dồi dào, làm ăn “thuận buồm xuôi gió”. Một số gia đình còn kiêng ăn hết cá, với mong muốn của cải còn “dư” sang năm mới.
Dù là cá kho, cá hấp hay cá nướng, món cá trong mâm cơm đầu năm đều mang theo ước vọng về một năm no đủ, kinh tế ổn định.
Ăn may đầu năm – niềm tin giản dị nhưng giàu giá trị văn hóa
Xét cho cùng, ăn gì để gặp may đầu năm ở Việt Nam không phải là câu chuyện mê tín, mà là một nét đẹp văn hóa. Đó là cách người Việt gửi gắm hy vọng vào bữa cơm gia đình, vào những món ăn quen thuộc đã gắn bó qua nhiều thế hệ.
Giữa nhịp sống hiện đại, khi mâm cỗ Tết có thể thay đổi, tinh thần hướng về sự đủ đầy, an yên và gắn kết vẫn được giữ trọn trong từng món ăn đầu năm – như một lời chúc không lời cho cả năm phía trước.
5 sai lầm khi tích trữ thực phẩm dịp Tết nhiều gia đình mắc phảiĂn - 1 ngày trước
GĐXH - Tết Nguyên đán luôn gắn liền với hình ảnh tủ lạnh đầy ắp thực phẩm, mâm cỗ sum vầy và tâm lý “chuẩn bị càng nhiều càng yên tâm”. Tuy nhiên, các chuyên gia dinh dưỡng cảnh báo, thói quen tích trữ thực phẩm thiếu khoa học không chỉ gây lãng phí mà còn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn thực phẩm, thậm chí dẫn đến ngộ độc.
1 món ăn 'siêu hot' dịp Tết bác sĩ khuyến cáo có thể khiến huyết áp cao vút nếu lạm dụngĂn - 1 ngày trước
GĐXH - Đây là món ăn đang "hot" trên mâm cỗ Tết trong những năm gần đây vì tiện lợi và đậm đà hương vị.
7 dấu hiệu cho thấy gian bếp đang 'làm hao tài lộc' nhiều gia đình không để ý, cần phải chỉnh sửa lại trước Tết nguyên đánĂn - 1 ngày trước
GĐXH - Trong đời sống người Việt, gian bếp luôn được xem là nơi giữ lửa, giữ nếp nhà và tượng trưng cho sự đủ đầy. Dù quan niệm “bếp giữ tài lộc” mang yếu tố văn hóa dân gian, nhưng ở góc nhìn hiện đại, nhiều thói quen sinh hoạt trong bếp thực sự có thể ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe, chi tiêu và sự gắn kết gia đình.
7 việc nên làm trong bếp sau ngày 23 tháng Chạp đón tài lộc về nhàĂn - 3 ngày trước
GĐXH - Sau ngày 23 tháng Chạp – thời điểm tiễn ông Công ông Táo về trời – nhiều gia đình bắt đầu bước vào giai đoạn chuẩn bị Tết Nguyên đán. Trong quan niệm của người Việt, gian bếp không chỉ là nơi nấu nướng mà còn được xem là “trái tim” của ngôi nhà, nơi giữ lửa hạnh phúc và gắn kết các thành viên.
Bà xã NSND Công Lý dọn mâm cúng ông Táo cực đẹp mắt, cầu mong bình an cho gia đìnhĂn - 3 ngày trước
GĐXH - "Mong một mùa xuân nữa đến với gia đình mang theo hai chữ "bình an"". Vợ NSND Công Lý chia sẻ.
Tết người khéo nội trợ thường chuẩn bị thêm món phụ này, được xem là chi tiết quyết định sự tròn vẹn mâm cỗĂn - 4 ngày trước
Cách bày biện đơn giản nhưng giúp mâm cỗ trở nên cân đối và bắt mắt hơn.
Mẹ 3 con Nhã Phương nổi cơ bụng sau sinh chỉ 14 ngày khiến ai cũng nhớ ngay tới thực đơn giảm cân kinh điển mà cô từng theo đuổiĂn - 4 ngày trước
GĐXH - Từ nay đến Tết, chị em làm theo chắc chắn dáng đẹp thêm vài phần.
Mâm cơm ngày Tết đừng bỏ qua món ăn này để cầu may mắn, thịnh vượng trong năm mớiĂn - 4 ngày trước
Một món ăn mang ý nghĩa tốt lành, dễ làm và đẹp mắt. Bạn hãy làm món ăn này cho mâm cúng Tất niên, chuẩn bị đón giao thừa nào!
Mâm cúng ông Công ông Táo của 'nàng dâu hào môn' Đỗ Hà có món ăn cực đặc biệt, vừa đẹp mắt, vừa dễ làmĂn - 4 ngày trước
GĐXH - Mâm cúng ông Công ông Táo của Đỗ Hà không "phủ phê" cao lương mỹ vị, mà chinh phục người nhìn bởi sự gọn gàng, tinh tươm và đủ đầy.
Những món ăn "đại kỵ" trong ngày Tết đen đủi cả nămĂn - 5 ngày trước
GĐXH - Trong dịp Tết Nguyên đán, ngoài việc kiêng kỵ trong hành động, trang phục… thực phẩm cũng cần được chú ý.
Cách bảo quản bánh chưng - bánh tét thơm ngon suốt Tết, không lo hư hỏngĂn
GĐXH - Bánh chưng, bánh tét là những món ngon không thể thiếu vào ngày Tết Việt Nam. Nhưng nếu không biết cách bảo quản đúng bánh sẽ dễ bị thiu và lên mốc.