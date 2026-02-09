Mâm cơm ngày Tết đừng bỏ qua món ăn này để cầu may mắn, thịnh vượng trong năm mới
Một món ăn mang ý nghĩa tốt lành, dễ làm và đẹp mắt. Bạn hãy làm món ăn này cho mâm cúng Tất niên, chuẩn bị đón giao thừa nào!
Chỉ còn ít ngày nữa thôi là thời khắc đón năm mới sẽ tới. Hôm nay chúng ta hãy cùng khám phá món ăn cầu may "ngọc vàng thịnh vượng" với những nguyên liệu tươi ngon và phong phú. Món ăn này không chỉ mang lại hương vị độc đáo mà còn là biểu tượng của sự thịnh vượng và may mắn trong văn hóa ẩm thực Việt Nam. Hãy cùng tìm hiểu cách chế biến và ý nghĩa của món ăn này để thêm phần may mắn cho bạn và gia đình trong năm 2026. Đừng bỏ lỡ cơ hội trải nghiệm món ngon này!
Nguyên liệu làm món "ngọc vàng thịnh vượng"
6-8 con tôm, 50g hạt ngô ngọt tươi, 50g đậu Hà Lan, 1/4 củ cà rốt, 6 củ mã thầy, 1 quả thanh long, 50g hạt điều rang, 80g hạt mắc ca, lượng dầu ăn thích hợp, một chút muối, 1 thìa cà phê rượu nấu ăn, 1 thìa cà phê tinh bột bắp.
Cách làm món "ngọc vàng thịnh vượng"
Bước 1: Sơ chế tất cả các nguyên liệu. Bóc vỏ, rửa sạch rồi dùng dao rạch dọc sống lưng tôm, rút chỉ tôm. Sau đó cho vào bát, ướp tôm với rượu nấu ăn, một chút muồi và tinh bột bắp. Sau đó rửa sạch và để ráo. Cà rốt và củ mã thầy đem gọt bỏ vỏ, rửa sạch rồi thái hạt lựu. Ngô ngọt và đậu Hà Lan rửa sạch, để ráo nước. Rửa sạch quả thanh long và bổ đôi theo chiều dọc. Dùng thìa múc phần thịt quả ra và thái hạt lựu (chỉ cần phần thịt của nửa quả là đủ), để riêng.
Bước 2: Cho ngô ngọt, đậu Hà Lan và cà rốt cắt hạt lựu vào xửng hấp. Đun sôi nước trong nồi hấp rồi đặt xửng hấp lên, hấp các nguyên liệu trong khoảng 6 phút. Khi hết thời gian, lấy ngô ngọt và đậu Hà Lan ra khỏi xửng.
Bước 3: Đặt chảo lên bếp, thêm dầu ăn vào rồi đun nóng. Khi dầu nóng thì cho tôm vào xào đến khi đổi màu. Sau đó thêm hạt ngô, đậu Hà Lan và củ năng, một chút muối, rồi xào đều trong khoảng 2 phút. Tiếp đó bạn cho thêm hạt điều, hạt mắc ca và thịt quả thanh long vào, đảo đều nhẹ nhàng vài lần cho các nguyên liệu được trộn lẫn, ngấm gia vị.
Bước 4: Sau khi xào các nguyên liệu hoàn thành, bạn đặt phần vỏ của quả thanh long lên đĩa sao cho phần cuống chạm vào đáy đĩa, phần đuôi có lá dài hướng lên trên. Sau đó bạn dùng thìa xúc nguyên liệu đổ vào phần vỏ quả và đĩa rồi tạo hình sao cho giống một "suối" vàng bạc đang chảy ra từ miệng núi.
Thành phẩm món "ngọc vàng thịnh vượng"
Một món xào làm vô cùng đơn giản, màu sắc đẹp mắt và tạo hình sinh động với ý nghĩa đón một năm mới tài lộc, thịnh vượng đã sẵn sàng cùng gia đình bạn đón năm mới hạnh phúc, đủ đầy. Tôm giòn ngọt hoà quyện với các loại củ quả thanh mát, tươi ngon, hạt điều và hạt mắc ca giòn ngậy... tạo nên một món ăn đa tầng hương vị.
