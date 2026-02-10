Bà xã NSND Công Lý dọn mâm cúng ông Táo cực đẹp mắt, cầu mong bình an cho gia đình
GĐXH - "Mong một mùa xuân nữa đến với gia đình mang theo hai chữ "bình an"". Vợ NSND Công Lý chia sẻ.
Những năm qua, chăm chồng bị bệnh, Ngọc Hà được biết đến là người vợ đảm đang, tháo vát. Vào những dịp lễ Tết, cô luôn chu toàn. Còn nhớ năm trước, Ngọc Hà cũng gây chú ý khi chia sẻ cách làm món canh ngũ sắc để bày mâm cúng ông Công ông Táo.
Ngọc Hà đặc biệt chú trọng việc chuẩn bị bàn thờ gia tiên và mâm cúng, mọi thứ đều phải được chỉn chu và tươm tất nhất có thể. Tết Nguyên Đán, cô đều tự tay chuẩn bị từng thứ trong tổ ấm nhỏ của mình, từ việc sửa soạn bàn thờ gia tiên, dọn dẹp nhà cửa, nấu nướng cho tới lễ lạt tiếp khách…
NSND Công Lý từng tiết lộ, khi mới quen anh, Ngọc Hà luôn kiên nhẫn học hỏi, tập làm chuyện bếp núc. Từ một cô gái chưa biết nấu ăn, Ngọc Hà dần thành thạo việc nội trợ và đến nay đã cực kỳ đảm đang, khéo léo.
Công Lý từng chia sẻ khi chưa kết hôn, bạn gái Ngọc Hà khiến anh đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Từ cô gái không biết nấu ăn, cô kiên nhẫn học để nấu những món ăn yêu thích cho bạn trai và đến nay đã thành thục chuyện bếp núc.
Luôn tự nhận bản thân là người không biết nấu ăn nhưng Ngọc Hà lại rất chịu khó vào bếp làm những món kỳ công. Món ruốc tôm khiến cô mất 2 tiếng vào bếp nhưng Ngọc Hà lại cảm thấy rất vui vì Công Lý rất thích ăn món này.
Cách bày biện đơn giản nhưng giúp mâm cỗ trở nên cân đối và bắt mắt hơn.
GĐXH - Từ nay đến Tết, chị em làm theo chắc chắn dáng đẹp thêm vài phần.
Một món ăn mang ý nghĩa tốt lành, dễ làm và đẹp mắt. Bạn hãy làm món ăn này cho mâm cúng Tất niên, chuẩn bị đón giao thừa nào!
GĐXH - Mâm cúng ông Công ông Táo của Đỗ Hà không "phủ phê" cao lương mỹ vị, mà chinh phục người nhìn bởi sự gọn gàng, tinh tươm và đủ đầy.
GĐXH - Trong dịp Tết Nguyên đán, ngoài việc kiêng kỵ trong hành động, trang phục… thực phẩm cũng cần được chú ý.
Quán phở Tư Lùn trên phố Ấu Triệu bị UBND phường Hoàn Kiếm xử phạt 4 triệu đồng do "bày bán, chứa đựng thực phẩm trên thiết bị, dụng cụ không đảm bảo vệ sinh".
GĐXH - Ngày 23 tháng Chạp từ lâu đã được xem là dấu mốc mở đầu cho chuỗi ngày chuẩn bị Tết của người Việt. Khi nghi lễ tiễn ông Công ông Táo được hoàn tất, không khí Tết dường như cũng bắt đầu rõ rệt hơn trong từng căn bếp, từng mái nhà.
GĐXH - Giao thừa, thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới, có ý nghĩa đặc biệt. Đây là dịp mỗi nhà dâng lên mâm cỗ cúng tổ tiên, trong đó xôi gấc với sắc đỏ rực rỡ trở thành món ăn tượng trưng cho sự may mắn và tình cảm gắn kết.
GĐXH - Tết đến là dịp nhà nhà đua nhau mua bánh kẹo mứt để đón Tết cầu mong một năm mới sung túc, bình an.Vậy hãy để bài viết sau bật mí cho bạn các loại bánh kẹo ngon ngày Tết.
GĐXH - Nhiều năm trở lại đây, "Họa mi tóc nâu" đã làm điều này để ngày càng trẻ ra.
GĐXH - Bánh chưng, bánh tét là những món ngon không thể thiếu vào ngày Tết Việt Nam. Nhưng nếu không biết cách bảo quản đúng bánh sẽ dễ bị thiu và lên mốc.