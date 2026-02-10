Mới nhất
Bà xã NSND Công Lý dọn mâm cúng ông Táo cực đẹp mắt, cầu mong bình an cho gia đình

Thứ ba, 11:00 10/02/2026
Phương Nghi (t/h)
Phương Nghi (t/h)
GĐXH - "Mong một mùa xuân nữa đến với gia đình mang theo hai chữ "bình an"". Vợ NSND Công Lý chia sẻ.

Công Lý - Ảnh 1.

Mới đây, bà xã của NSND Công Lý chia sẻ mâm cúng ông Công ông Táo với các món ăn được chuẩn bị chu đáo, trình bày tươm tất.

Công Lý - Ảnh 2.

Mâm cúng đúng chất cổ truyền với nem rán, canh bóng, giò, xôi.

Công Lý - Ảnh 3.

Ngọc Hà chia sẻ: "Một mình lọ mọ, bày biện và muốn ông Công, ông Táo đi sớm cho đỡ tắc đường, mong ông về chầu trời hoan hỷ. Mong một mùa xuân nữa đến với gia đình mang theo hai chữ "bình an"".

Nàng dâu đảm Vbiz vào bếp ngày Tết: Phương Oanh và vợ NSND Công Lý gợi ý món ăn vừa ngon vừa dễ làm - Ảnh 6.

Những năm qua, chăm chồng bị bệnh, Ngọc Hà được biết đến là người vợ đảm đang, tháo vát. Vào những dịp lễ Tết, cô luôn chu toàn. Còn nhớ năm trước, Ngọc Hà cũng gây chú ý khi chia sẻ cách làm món canh ngũ sắc để bày mâm cúng ông Công ông Táo.

Nàng dâu đảm Vbiz vào bếp ngày Tết: Phương Oanh và vợ NSND Công Lý gợi ý món ăn vừa ngon vừa dễ làm - Ảnh 7.

Ngọc Hà đặc biệt chú trọng việc chuẩn bị bàn thờ gia tiên và mâm cúng, mọi thứ đều phải được chỉn chu và tươm tất nhất có thể. Tết Nguyên Đán, cô đều tự tay chuẩn bị từng thứ trong tổ ấm nhỏ của mình, từ việc sửa soạn bàn thờ gia tiên, dọn dẹp nhà cửa, nấu nướng cho tới lễ lạt tiếp khách…

Nàng dâu đảm Vbiz vào bếp ngày Tết: Phương Oanh và vợ NSND Công Lý gợi ý món ăn vừa ngon vừa dễ làm - Ảnh 8.

NSND Công Lý từng tiết lộ, khi mới quen anh, Ngọc Hà luôn kiên nhẫn học hỏi, tập làm chuyện bếp núc. Từ một cô gái chưa biết nấu ăn, Ngọc Hà dần thành thạo việc nội trợ và đến nay đã cực kỳ đảm đang, khéo léo.

Bà xã NSND Công Lý cũng được biết đến với tài nội trợ khéo léo - Ảnh 4.

Một mâm cỗ vừa vặn được bài trí đẹp mắt chứng tỏ sự cầu kỳ và chu toàn của Ngọc Hà.

Bà xã NSND Công Lý cũng được biết đến với tài nội trợ khéo léo - Ảnh 5.

Mâm cỗ được đổi món liên tục cho ẩm thực những ngày Tết thêm đa dạng.

Bà xã NSND Công Lý cũng được biết đến với tài nội trợ khéo léo - Ảnh 6.

Không những thế, giữa đời thường những bữa tiệc tại gia chu đáo hay bữa "đổi gió" cho gia đình, bạn bè với rất nhiều món được Ngọc Hà thực hiện cho thấy sự đảm đang của cô gái xứ Thanh.

Bà xã NSND Công Lý cũng được biết đến với tài nội trợ khéo léo - Ảnh 7.

Hay một mâm cơm bình dị cũng được cô chuẩn bị chỉn chu, với loại mỗi loại nước chấm được dùng cho món ăn riêng.

Bà xã NSND Công Lý cũng được biết đến với tài nội trợ khéo léo - Ảnh 8.

Thỉnh thoảng gia đình được đổi gió vởi những món cuốn hay riêu cua chống ngán.

Bạn gái kém 15 tuổi của NSND Công Lý mặc đẹp, chăm vào bếp - Ảnh 4.

Phở gà tại gia "made by Ngọc Hà"

Bạn gái kém 15 tuổi của NSND Công Lý mặc đẹp, chăm vào bếp - Ảnh 5.

Công Lý từng chia sẻ khi chưa kết hôn, bạn gái Ngọc Hà khiến anh đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Từ cô gái không biết nấu ăn, cô kiên nhẫn học để nấu những món ăn yêu thích cho bạn trai và đến nay đã thành thục chuyện bếp núc.

Bạn gái kém 15 tuổi của NSND Công Lý mặc đẹp, chăm vào bếp - Ảnh 7.

Nồi nước dùng riêu cua đặc gạch không phải dễ nấu

Bạn gái kém 15 tuổi của NSND Công Lý mặc đẹp, chăm vào bếp - Ảnh 8.

Luôn tự nhận bản thân là người không biết nấu ăn nhưng Ngọc Hà lại rất chịu khó vào bếp làm những món kỳ công. Món ruốc tôm khiến cô mất 2 tiếng vào bếp nhưng Ngọc Hà lại cảm thấy rất vui vì Công Lý rất thích ăn món này.

Bạn gái kém 15 tuổi của NSND Công Lý mặc đẹp, chăm vào bếp - Ảnh 9.

Một bát canh cua xanh mát của mùa hè.

Bạn gái kém 15 tuổi của NSND Công Lý mặc đẹp, chăm vào bếp - Ảnh 10.

Tới những món quê dân dã như tôm xào khế, Ngọc Hà đều làm chuẩn vị.

Bạn gái kém 15 tuổi của NSND Công Lý mặc đẹp, chăm vào bếp - Ảnh 13.

Những lúc rảnh, cô còn nấu chè.

Bạn gái kém 15 tuổi của NSND Công Lý mặc đẹp, chăm vào bếp - Ảnh 14.
Ngọc Hà còn tự tay làm chả cốm. 
Mâm cúng ông Công ông Táo của "nàng dâu hào môn" Đỗ Hà có món ăn cực đặc biệt, vừa đẹp mắt, vừa dễ làmMâm cúng ông Công ông Táo của 'nàng dâu hào môn' Đỗ Hà có món ăn cực đặc biệt, vừa đẹp mắt, vừa dễ làm

GĐXH - Mâm cúng ông Công ông Táo của Đỗ Hà không "phủ phê" cao lương mỹ vị, mà chinh phục người nhìn bởi sự gọn gàng, tinh tươm và đủ đầy.

Mẹ 3 con Nhã Phương nổi cơ bụng sau sinh chỉ 14 ngày khiến ai cũng nhớ ngay tới thực đơn giảm cân kinh điển mà cô từng theo đuổiMẹ 3 con Nhã Phương nổi cơ bụng sau sinh chỉ 14 ngày khiến ai cũng nhớ ngay tới thực đơn giảm cân kinh điển mà cô từng theo đuổi

GĐXH - Từ nay đến Tết, chị em làm theo chắc chắn dáng đẹp thêm vài phần.

 

