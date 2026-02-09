Mới nhất
Mâm cúng ông Công ông Táo của 'nàng dâu hào môn' Đỗ Hà có món ăn cực đặc biệt, vừa đẹp mắt, vừa dễ làm

Thứ hai, 13:01 09/02/2026 | Ăn
Phương Nghi (t/h)
Phương Nghi (t/h)
GĐXH - Mâm cúng ông Công ông Táo của Đỗ Hà không "phủ phê" cao lương mỹ vị, mà chinh phục người nhìn bởi sự gọn gàng, tinh tươm và đủ đầy.

Mâm cúng ông Công ông Táo của 'nàng dâu hào môn' Đỗ Hà có món ăn cực đặc biệt: Không chỉ đẹp mà còn chan chứa may mắn, yêu thương - Ảnh 1.

Những ngày cuối năm, khi không khí Tết đã len lỏi vào từng góc bếp, câu chuyện về mâm cúng ông Công ông Táo lại trở nên rộn ràng hơn bao giờ hết. Không hẹn mà gặp, năm nay chị em lại rần rần chia sẻ lại mâm cỗ đầy tâm huyết của Đỗ Hà trước khi về làm dâu hào môn.

Mâm cúng ông Công ông Táo của 'nàng dâu hào môn' Đỗ Hà có món ăn cực đặc biệt: Không chỉ đẹp mà còn chan chứa may mắn, yêu thương - Ảnh 2.

Lớp vỏ bên ngoài không phải là tàu hũ ky hay da heo cầu kỳ, mà chính là lớp trứng gà tráng mỏng vàng ươm. Để có được lớp "áo" này, trứng được đánh tan, lọc qua rây cho mịn màng rồi tráng trên chảo nóng với lửa nhỏ riu riu, sao cho trứng chín tới, dai mềm mà không bị rách. Cùng với đó là một lớp áo bằng lòng trắng trứng.

Mâm cúng ông Công ông Táo của 'nàng dâu hào môn' Đỗ Hà có món ăn cực đặc biệt: Không chỉ đẹp mà còn chan chứa may mắn, yêu thương - Ảnh 4.

Phần nhân bên trong là sự hòa quyện của giò sống dẻo quánh, mộc nhĩ giòn sần sật ngâm nở thái nhỏ, và cà rốt băm nhuyễn tạo điểm nhấn. Tất cả được trộn đều, nêm nếm gia vị vừa ăn rồi phết một lớp mỏng lên bề mặt miếng trứng đã tráng.

Mâm cúng ông Công ông Táo của 'nàng dâu hào môn' Đỗ Hà có món ăn cực đặc biệt: Không chỉ đẹp mà còn chan chứa may mắn, yêu thương - Ảnh 5.

Sự khéo léo của người làm bếp thể hiện ở công đoạn cuộn: Phải cuộn sao cho chặt tay, để khi hấp chín, cắt ra miếng chả có kết cấu chắc chắn, các nguyên liệu quyện vào nhau tạo hình xoáy ốc đẹp mắt tựa như những cánh hoa đang bung nở.

Mâm cúng ông Công ông Táo của 'nàng dâu hào môn' Đỗ Hà có món ăn cực đặc biệt: Không chỉ đẹp mà còn chan chứa may mắn, yêu thương - Ảnh 6.

Đỗ Hà còn cẩn thận bọc thêm một lớp giấy bạc bên ngoài trước khi mang đi hấp. Chi tiết nhỏ này giúp định hình cây chả tròn trịa, giữ được độ ngọt của thịt và hương thơm của trứng không bị thất thoát ra ngoài. Khi chả chín, mùi thơm lan tỏa khắp gian bếp, báo hiệu một cái Tết ấm cúng đang về rất gần.

Mâm cúng ông Công ông Táo của 'nàng dâu hào môn' Đỗ Hà có món ăn cực đặc biệt: Không chỉ đẹp mà còn chan chứa may mắn, yêu thương - Ảnh 7.

Mâm cúng ông Công ông Táo của Đỗ Hà không "phủ phê" cao lương mỹ vị, mà chinh phục người nhìn bởi sự gọn gàng, tinh tươm và đủ đầy. Bên cạnh đĩa chả hoa ngũ sắc "thần thánh", mâm cỗ của cô vẫn giữ trọn vẹn nét đẹp truyền thống. Đó là đĩa xôi gấc đỏ au mang ý nghĩa may mắn, vận đỏ cả năm; là con gà luộc da vàng óng ả, căng bóng ngậm hoa hồng; là bát thả cá chép đỏ – phương tiện để các Táo về trời báo cáo Ngọc Hoàng.

Mâm cúng ông Công ông Táo của 'nàng dâu hào môn' Đỗ Hà có món ăn cực đặc biệt: Không chỉ đẹp mà còn chan chứa may mắn, yêu thương - Ảnh 8.

Không gian cúng bái cũng được nàng hậu chăm chút tỉ mỉ. Một bình hoa đào phai nhẹ nhàng hay những cành lay ơn vươn cao khoe sắc thắm được đặt trang trọng. Mâm ngũ quả tươi tắn với đầy đủ hương vị chua, cay, ngọt, bùi. Tất cả được sắp xếp hài hòa trên chiếc bàn nhỏ, tạo nên một tổng thể ấm cúng.

Công thức làm chả hoa ngon bất bại

Chuẩn bị nguyên liệu làm chả hoa ngũ sắc

Mâm cúng ông Công ông Táo của 'nàng dâu hào môn' Đỗ Hà có món ăn cực đặc biệt, vừa đẹp mắt, vừa dễ làm - Ảnh 8.

Để món ăn chuẩn vị, các bạn cần có những nguyên liệu như sau:

  • Thịt xay nhuyễn: 500g
  • Tai heo: 70g
  • Trứng gà ta: 4 quả
  • Trứng muối: 8 lòng đỏ
  • Bột khoai tây, bột nghệ, bột nở
  • Cà rốt: 1 củ
  • Mộc nhĩ: 50g
  • Đậu đũa hoặc đậu hà lan: 100g
  • Lạp xưởng: 2 cái
  • Hành tím, hành lá: 3 củ
  • Rượu trắng: 2 muỗng canh
  • Giấm, dầu ăn, nước mắm và các loại gia vị thông dụng khác
Mâm cúng ông Công ông Táo của 'nàng dâu hào môn' Đỗ Hà có món ăn cực đặc biệt, vừa đẹp mắt, vừa dễ làm - Ảnh 9.

Cách chế biến món chả hoa thơm ngon

Bước 1: Sơ chế thịt

Đầu tiên, bạn cho 500g thịt vào một túi zip kích thước vừa phải. Dùng tay miết chặt miệng túi, nhớ để lại một khoảng trống nhỏ để không khí có thể thoát ra ngoài. Sau đó, dùng tay giàn thịt thành một lớp mỏng đều trong túi, tay vẫn miết chặt miệng túi để không khí ra ngoài hoàn toàn. Đặt túi thịt vào ngăn đá tủ lạnh và để trong khoảng 1 tiếng để thịt cứng lại.

Bước 2: Làm sạch tai heo

Cạo lông trên tai heo bằng dao, loại bỏ phần bẩn bên trong tai. Ngâm tai heo vào hỗn hợp nước muối pha giấm trong khoảng 5 đến 10 phút để khử mùi hôi sau đó rửa lại với nước sạch và để ráo.

Cho tai heo vào nồi đun sôi khoảng 10 đến 12 phút cho đến khi chín mềm. Bạn vớt tai heo ra và cho ngay vào nước đá để làm nguội, giúp tai heo giòn hơn rồi vớt ra lau khô. Sau đó, bạn thái tai heo thành những sợi mỏng đều nhau.

Mâm cúng ông Công ông Táo của 'nàng dâu hào môn' Đỗ Hà có món ăn cực đặc biệt, vừa đẹp mắt, vừa dễ làm - Ảnh 10.

Bước 3: Sơ chế các nguyên liệu khác

Với trứng muối sau khi mua về, bạn hãy ngâm với rượu trắng khoảng 10 phút để khử mùi tanh. Lạp xưởng thái dọc thành các thanh nhỏ, cà rốt thái sợi mỏng. Mộc nhĩ cần ngâm nước trong khoảng 1 tiếng để nở ra rồi rửa sạch, đem thái thành sợi nhỏ, dài. Đậu đũa bạn hãy tước bỏ sơ rồi bẻ từng khúc vừa, hành lá thì đem thái nhỏ.

Bước 4: Pha gia vị cho giò sống

Bạn cho vào bát 1 muỗng canh bột khoai tây, 1 muỗng cà phê bột nở, đường và 2 muỗng cà phê nước mắm rồi khuấy đều. Tiếp tục thêm khoảng 100ml dầu ăn.

Bước 5: Làm giò sống

Lấy phần thịt trong tủ lạnh ra xay cùng hỗn hợp vừa pha cho đến khi thật nhuyễn mịn. Bạn hãy chia phần giò sống làm 2 phần, 1 phần trộn với tai heo, hành lá và hạt tiêu; 1 phần trộn với cà rốt và mộc nhĩ. Trứng đem đi tráng mỏng để làm vỏ của chả hoa.

Mâm cúng ông Công ông Táo của 'nàng dâu hào môn' Đỗ Hà có món ăn cực đặc biệt, vừa đẹp mắt, vừa dễ làm - Ảnh 11.

Bước 6: Gói và hấp chả

Bạn xếp các lớp lá chuối xuống trước rồi lần lượt xếp từng lớp nguyên liệu lên theo thứ tự: Trứng tráng, 2 lớp giò sống, sau đó xếp lạp xưởng, đậu đũa, trứng muối vào giữa chả rồi cuộn lại. Nhớ gói thật kín và buộc chặt để khi hấp chả không bị hở. Bạn hãy hấp chả cách thủy trong vòng 45 phút. Khi chả chín, bạn lấy ra ngoài cho nguội hẳn rồi để vào tủ lạnh 2 tiếng trước khi cắt ăn.

Mâm cúng ông Công ông Táo của 'nàng dâu hào môn' Đỗ Hà có món ăn cực đặc biệt, vừa đẹp mắt, vừa dễ làm - Ảnh 12.

Thành phẩm chả hoa ngũ sắc có màu sắc tươi tắn ngon mắt, mọi nguyên liệu hòa quyện không hề ngấy.

Mâm cúng ông Công ông Táo năm Ất Tỵ 2025: Nhiều gia đình chuẩn bị rất đủ món nhưng vẫn thiếu những lễ vật quan trọng này

GĐXH - Ngày 23 tháng Chạp từ lâu đã được xem là dấu mốc mở đầu cho chuỗi ngày chuẩn bị Tết của người Việt. Khi nghi lễ tiễn ông Công ông Táo được hoàn tất, không khí Tết dường như cũng bắt đầu rõ rệt hơn trong từng căn bếp, từng mái nhà.

GĐXH - Ngày 23 tháng Chạp từ lâu đã được xem là dấu mốc mở đầu cho chuỗi ngày chuẩn bị Tết của người Việt. Khi nghi lễ tiễn ông Công ông Táo được hoàn tất, không khí Tết dường như cũng bắt đầu rõ rệt hơn trong từng căn bếp, từng mái nhà.

Mỹ Tâm càng ngày càng trẻ nhờ kết thân 1 kiểu ăn, chăm uống 1 loại nước giải nhiệt, giàu collagen của người Việt

GĐXH - Nhiều năm trở lại đây, "Họa mi tóc nâu" đã làm điều này để ngày càng trẻ ra.

GĐXH - Nhiều năm trở lại đây, "Họa mi tóc nâu" đã làm điều này để ngày càng trẻ ra.


Cách nấu xôi gấc dẻo và ngon cúng đêm giao thừa mang may mắn, thịnh vượng

Cách nấu xôi gấc dẻo và ngon cúng đêm giao thừa mang may mắn, thịnh vượng

Bật mí các loại bánh kẹo ngon ngày Tết mà bạn nên biết

Bật mí các loại bánh kẹo ngon ngày Tết mà bạn nên biết

Mỹ Tâm càng ngày càng trẻ nhờ kết thân 1 kiểu ăn, chăm uống 1 loại nước giải nhiệt, giàu collagen của người Việt

Mỹ Tâm càng ngày càng trẻ nhờ kết thân 1 kiểu ăn, chăm uống 1 loại nước giải nhiệt, giàu collagen của người Việt

Loại quả Việt bề ngoài xanh lét, sần sùi lại là 'vàng xanh' cả thế giới săn lùng, hỗ trợ kiểm soát đường huyết hiệu quả

Loại quả Việt bề ngoài xanh lét, sần sùi lại là 'vàng xanh' cả thế giới săn lùng, hỗ trợ kiểm soát đường huyết hiệu quả

Cách bảo quản thịt lợn không cần tủ lạnh cho ngày Tết 2026

Cách bảo quản thịt lợn không cần tủ lạnh cho ngày Tết 2026

Mẹ 3 con Nhã Phương nổi cơ bụng sau sinh chỉ 14 ngày khiến ai cũng nhớ ngay tới thực đơn giảm cân kinh điển mà cô từng theo đuổi

Mẹ 3 con Nhã Phương nổi cơ bụng sau sinh chỉ 14 ngày khiến ai cũng nhớ ngay tới thực đơn giảm cân kinh điển mà cô từng theo đuổi

Ăn - 6 giờ trước

GĐXH - Từ nay đến Tết, chị em làm theo chắc chắn dáng đẹp thêm vài phần.

Mâm cơm ngày Tết đừng bỏ qua món ăn này để cầu may mắn, thịnh vượng trong năm mới

Mâm cơm ngày Tết đừng bỏ qua món ăn này để cầu may mắn, thịnh vượng trong năm mới

Ăn - 9 giờ trước

Một món ăn mang ý nghĩa tốt lành, dễ làm và đẹp mắt. Bạn hãy làm món ăn này cho mâm cúng Tất niên, chuẩn bị đón giao thừa nào!

Những món ăn "đại kỵ" trong ngày Tết đen đủi cả năm

Những món ăn "đại kỵ" trong ngày Tết đen đủi cả năm

Ăn - 18 giờ trước

GĐXH - Trong dịp Tết Nguyên đán, ngoài việc kiêng kỵ trong hành động, trang phục… thực phẩm cũng cần được chú ý.

Phở Tư Lùn Ấu Triệu bị xử phạt

Phở Tư Lùn Ấu Triệu bị xử phạt

Ăn - 19 giờ trước

Quán phở Tư Lùn trên phố Ấu Triệu bị UBND phường Hoàn Kiếm xử phạt 4 triệu đồng do "bày bán, chứa đựng thực phẩm trên thiết bị, dụng cụ không đảm bảo vệ sinh".

Mâm cúng ông Công ông Táo năm Ất Tỵ 2025: Nhiều gia đình chuẩn bị rất đủ món nhưng vẫn thiếu những lễ vật quan trọng này

Mâm cúng ông Công ông Táo năm Ất Tỵ 2025: Nhiều gia đình chuẩn bị rất đủ món nhưng vẫn thiếu những lễ vật quan trọng này

Ăn - 1 ngày trước

GĐXH - Ngày 23 tháng Chạp từ lâu đã được xem là dấu mốc mở đầu cho chuỗi ngày chuẩn bị Tết của người Việt. Khi nghi lễ tiễn ông Công ông Táo được hoàn tất, không khí Tết dường như cũng bắt đầu rõ rệt hơn trong từng căn bếp, từng mái nhà.

Cách nấu xôi gấc dẻo và ngon cúng đêm giao thừa mang may mắn, thịnh vượng

Cách nấu xôi gấc dẻo và ngon cúng đêm giao thừa mang may mắn, thịnh vượng

Ăn - 1 ngày trước

GĐXH - Giao thừa, thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới, có ý nghĩa đặc biệt. Đây là dịp mỗi nhà dâng lên mâm cỗ cúng tổ tiên, trong đó xôi gấc với sắc đỏ rực rỡ trở thành món ăn tượng trưng cho sự may mắn và tình cảm gắn kết.

Bật mí các loại bánh kẹo ngon ngày Tết mà bạn nên biết

Bật mí các loại bánh kẹo ngon ngày Tết mà bạn nên biết

Ăn - 1 ngày trước

GĐXH - Tết đến là dịp nhà nhà đua nhau mua bánh kẹo mứt để đón Tết cầu mong một năm mới sung túc, bình an.Vậy hãy để bài viết sau bật mí cho bạn các loại bánh kẹo ngon ngày Tết.

Mỹ Tâm càng ngày càng trẻ nhờ kết thân 1 kiểu ăn, chăm uống 1 loại nước giải nhiệt, giàu collagen của người Việt

Mỹ Tâm càng ngày càng trẻ nhờ kết thân 1 kiểu ăn, chăm uống 1 loại nước giải nhiệt, giàu collagen của người Việt

Ăn - 2 ngày trước

GĐXH - Nhiều năm trở lại đây, "Họa mi tóc nâu" đã làm điều này để ngày càng trẻ ra.

Loại quả Việt bề ngoài xanh lét, sần sùi lại là 'vàng xanh' cả thế giới săn lùng, hỗ trợ kiểm soát đường huyết hiệu quả

Loại quả Việt bề ngoài xanh lét, sần sùi lại là 'vàng xanh' cả thế giới săn lùng, hỗ trợ kiểm soát đường huyết hiệu quả

Ăn - 2 ngày trước

GĐXH - Nhờ tác dụng ổn định đường huyết, thực phẩm này góp phần phòng ngừa bệnh tiểu đường type 2.

Cách bảo quản thịt lợn không cần tủ lạnh cho ngày Tết 2026

Cách bảo quản thịt lợn không cần tủ lạnh cho ngày Tết 2026

Ăn - 2 ngày trước

GĐXH - Bài viết này chia sẻ cách bảo quản thịt lợn không cần tủ lạnh cho Tết 2026. Hãy áp dụng ngay để có những bữa ăn đầy đủ và an toàn cho gia đình bạn.

Cách bảo quản bánh chưng - bánh tét thơm ngon suốt Tết, không lo hư hỏng

Cách bảo quản bánh chưng - bánh tét thơm ngon suốt Tết, không lo hư hỏng

Ăn

GĐXH - Bánh chưng, bánh tét là những món ngon không thể thiếu vào ngày Tết Việt Nam. Nhưng nếu không biết cách bảo quản đúng bánh sẽ dễ bị thiu và lên mốc.

Loại rau được ví như "thần dược", hỗ trợ thanh lọc cơ thể và giải độc gan hiệu quả

Loại rau được ví như "thần dược", hỗ trợ thanh lọc cơ thể và giải độc gan hiệu quả

Ăn
Món ngon từ ngải cứu giúp bồi bổ cơ thể mùa lạnh

Món ngon từ ngải cứu giúp bồi bổ cơ thể mùa lạnh

Ăn
Việt Nam có loại rau bình dân nhiều người hay nhầm là hoa, hỗ trợ giải độc gan và phòng ngừa ung thư, chế biến thành nhiều món ngon

Việt Nam có loại rau bình dân nhiều người hay nhầm là hoa, hỗ trợ giải độc gan và phòng ngừa ung thư, chế biến thành nhiều món ngon

Ăn
Đồ uống thanh mát ngày Tết giải độc, giảm đầy bụng do ăn nhiều dầu mỡ

Đồ uống thanh mát ngày Tết giải độc, giảm đầy bụng do ăn nhiều dầu mỡ

Ăn

