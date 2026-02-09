Mâm cúng ông Công ông Táo của 'nàng dâu hào môn' Đỗ Hà có món ăn cực đặc biệt, vừa đẹp mắt, vừa dễ làm
Công thức làm chả hoa ngon bất bại
Chuẩn bị nguyên liệu làm chả hoa ngũ sắc
Để món ăn chuẩn vị, các bạn cần có những nguyên liệu như sau:
- Thịt xay nhuyễn: 500g
- Tai heo: 70g
- Trứng gà ta: 4 quả
- Trứng muối: 8 lòng đỏ
- Bột khoai tây, bột nghệ, bột nở
- Cà rốt: 1 củ
- Mộc nhĩ: 50g
- Đậu đũa hoặc đậu hà lan: 100g
- Lạp xưởng: 2 cái
- Hành tím, hành lá: 3 củ
- Rượu trắng: 2 muỗng canh
- Giấm, dầu ăn, nước mắm và các loại gia vị thông dụng khác
Cách chế biến món chả hoa thơm ngon
Bước 1: Sơ chế thịt
Đầu tiên, bạn cho 500g thịt vào một túi zip kích thước vừa phải. Dùng tay miết chặt miệng túi, nhớ để lại một khoảng trống nhỏ để không khí có thể thoát ra ngoài. Sau đó, dùng tay giàn thịt thành một lớp mỏng đều trong túi, tay vẫn miết chặt miệng túi để không khí ra ngoài hoàn toàn. Đặt túi thịt vào ngăn đá tủ lạnh và để trong khoảng 1 tiếng để thịt cứng lại.
Bước 2: Làm sạch tai heo
Cạo lông trên tai heo bằng dao, loại bỏ phần bẩn bên trong tai. Ngâm tai heo vào hỗn hợp nước muối pha giấm trong khoảng 5 đến 10 phút để khử mùi hôi sau đó rửa lại với nước sạch và để ráo.
Cho tai heo vào nồi đun sôi khoảng 10 đến 12 phút cho đến khi chín mềm. Bạn vớt tai heo ra và cho ngay vào nước đá để làm nguội, giúp tai heo giòn hơn rồi vớt ra lau khô. Sau đó, bạn thái tai heo thành những sợi mỏng đều nhau.
Bước 3: Sơ chế các nguyên liệu khác
Với trứng muối sau khi mua về, bạn hãy ngâm với rượu trắng khoảng 10 phút để khử mùi tanh. Lạp xưởng thái dọc thành các thanh nhỏ, cà rốt thái sợi mỏng. Mộc nhĩ cần ngâm nước trong khoảng 1 tiếng để nở ra rồi rửa sạch, đem thái thành sợi nhỏ, dài. Đậu đũa bạn hãy tước bỏ sơ rồi bẻ từng khúc vừa, hành lá thì đem thái nhỏ.
Bước 4: Pha gia vị cho giò sống
Bạn cho vào bát 1 muỗng canh bột khoai tây, 1 muỗng cà phê bột nở, đường và 2 muỗng cà phê nước mắm rồi khuấy đều. Tiếp tục thêm khoảng 100ml dầu ăn.
Bước 5: Làm giò sống
Lấy phần thịt trong tủ lạnh ra xay cùng hỗn hợp vừa pha cho đến khi thật nhuyễn mịn. Bạn hãy chia phần giò sống làm 2 phần, 1 phần trộn với tai heo, hành lá và hạt tiêu; 1 phần trộn với cà rốt và mộc nhĩ. Trứng đem đi tráng mỏng để làm vỏ của chả hoa.
Bước 6: Gói và hấp chả
Bạn xếp các lớp lá chuối xuống trước rồi lần lượt xếp từng lớp nguyên liệu lên theo thứ tự: Trứng tráng, 2 lớp giò sống, sau đó xếp lạp xưởng, đậu đũa, trứng muối vào giữa chả rồi cuộn lại. Nhớ gói thật kín và buộc chặt để khi hấp chả không bị hở. Bạn hãy hấp chả cách thủy trong vòng 45 phút. Khi chả chín, bạn lấy ra ngoài cho nguội hẳn rồi để vào tủ lạnh 2 tiếng trước khi cắt ăn.
