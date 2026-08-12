Hé lộ kẻ tiếp tay cho đường dây ma túy

Trong trích đoạn giới thiệu tập 17 phim "Lửa trắng", đã có nhiều nghi ngờ rằng trong nội bộ của chuyên án có kẻ tiếp tay cho các băng đảng như Santana và băng Hòa Công. Tài cũng đã ám chỉ việc này khi đến gặp Thượng tá Đỗ Việt.

Tuy nhiên, vào thời điểm ấy, trước khi có quyết định "Thu lưới" từ Phó Giám đốc Công an tỉnh thì Thượng tá Đỗ Việt nói anh hiểu điều Tài muốn nhắc đến là gì. Tuy nhiên, khi chưa có dấu hiệu rõ ràng thì đừng võ đoán, tránh ảnh hưởng đến quan hệ và tâm lý đồng nghiệp.

Nội bộ ban chuyên án nảy sinh nghi ngờ có người là "tay trong" của băng đảng. Ảnh VTV

Tân đã đưa ra được mảnh ghép minh chứng cho nghi ngờ của Tài. Tân nói khi có cuộc gặp riêng với Thượng tá Đỗ Việt: "Bức ảnh này chưa đủ để làm bằng chứng nhưng tôi đã đề xuất lên thủ trưởng cơ quan điều tra. Ngay sau khi kết thúc sự việc sẽ lập tức tiến hành khởi tố vụ án. Từ đó, chắc chắn sẽ điều tra ra những kẻ có liên quan".

Trong cuộc nói chuyện sau đó, Thượng tá Đỗ Việt cho biết người trong bức ảnh được Tân đưa cho mình chính là Thượng tá Trần Nam Châu - Đội trưởng Đội phòng chống ma túy của Sơn Hải.

Trường nổ cho thấy sự ranh ma bằng cách liên tục thoát thân khỏi sự truy bắt của ban chuyên án. Ảnh VTV

Ở diễn biến khác trong tập phim, Trường nổ đã đánh lạc hướng thành công đội chuyên án và hắn lại một lần nữa thoát thân.

Tập 17 phim "Lửa trắng" được phát sóng vào 20h ngày 3/8 trên VTV3.

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