Tin sao 11/8: Phan Hòa - Hoa hậu Minh Phương phim 'Chạy án' nhan sắc trẻ trung, Cường Đô La nịnh khéo Đàm Thu Trang

Thứ ba, 17:59 11/08/2026 | Giải trí
Thanh Hằng (th)
Thanh Hằng (th)
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GĐXH - Diễn viên Phan Hòa sau nhiều năm sống kín tiếng vẫn giữ được nhan sắc trẻ trung, trong khi Cường Đô La gây chú ý khi để lại bình luận trong ảnh mới của Đàm Thu Trang.

Tin sao 11/8: Hoa hậu Minh Phương phim 'Chạy án' nhan sắc trẻ trung, Cường Đô La nịnh khéo Đàm Thu Trang - Ảnh 1.

Diễn viên Phan Hòa chia sẻ hình ảnh vui tươi, tràn đầy năng lượng ở bãi biển địa phương nơi cô đang sinh sống. Dù chọn cuộc sống kín tiếng, song điều khiến khán giả nhận ra đó là Phan Hòa vẫn giữ được nhan sắc xinh đẹp, trẻ trung, vóc dáng thon gọn.

Tin sao 11/8: Hoa hậu Minh Phương phim 'Chạy án' nhan sắc trẻ trung, Cường Đô La nịnh khéo Đàm Thu Trang - Ảnh 2.

Diễn viên Phan Hòa từng đảm nhận vai diễn hoa hậu Minh Phương - vợ thiếu gia Cao Thanh Lâm trong bộ phim "Chạy án", thuộc series phim truyền hình "Cảnh sát hình sự". 

Tin sao 11/8: Hoa hậu Minh Phương phim 'Chạy án' nhan sắc trẻ trung, Cường Đô La nịnh khéo Đàm Thu Trang - Ảnh 3.

Hòa Minzy đăng tải loạt ảnh mới trên trang cá nhân, nhanh chóng thu hút sự chú ý của đông đảo người hâm mộ. Trong những khung hình được chia sẻ, nữ ca sĩ xuất hiện với diện mạo vô cùng nữ tính, ngọt ngào.

Tin sao 11/8: Hoa hậu Minh Phương phim 'Chạy án' nhan sắc trẻ trung, Cường Đô La nịnh khéo Đàm Thu Trang - Ảnh 4.

Hòa Minzy diện chiếc váy tông màu trắng kem với thiết kế tay phồng, điểm những họa tiết nhỏ. Nữ ca sĩ lựa chọn kiểu tóc dài uốn xoăn nhẹ, kết hợp lối trang điểm trong trẻo, tôn lên đường nét gương mặt.

Tin sao 11/8: Hoa hậu Minh Phương phim 'Chạy án' nhan sắc trẻ trung, Cường Đô La nịnh khéo Đàm Thu Trang - Ảnh 5.

Diễn viên Thu Trang chia sẻ hình ảnh hạnh phúc bên ông xã Tiến Luật và các con.

Tin sao 11/8: Hoa hậu Minh Phương phim 'Chạy án' nhan sắc trẻ trung, Cường Đô La nịnh khéo Đàm Thu Trang - Ảnh 6.

Hoa hậu Trần Tiểu Vy gây chú ý khi chia sẻ loạt ảnh tại một sự kiện vừa qua. Nàng hậu nhận về "cơn mưa" lời khen trước nhan sắc ngày càng thăng hạng và biểu cảm thần thái trước ống kính.

Tin sao 11/8: Hoa hậu Minh Phương phim 'Chạy án' nhan sắc trẻ trung, Cường Đô La nịnh khéo Đàm Thu Trang - Ảnh 7.

MC Nguyên Khang chia sẻ loạt ảnh vui nhộn trong khung cảnh giữa các tuabin điện gió khổng lồ tại một địa điểm du lịch.

Tin sao 11/8: Hoa hậu Minh Phương phim 'Chạy án' nhan sắc trẻ trung, Cường Đô La nịnh khéo Đàm Thu Trang - Ảnh 8.

Đàm Thu Trang thay ảnh đại diện trên trang cá nhân, với gu thời trang quyến rũ, biểu cảm thần thái. Điều khiến cộng đồng mạng chú ý lại là lời bình luận cũng là lời khen của Cường Đô La: "Vợ yêu xinh quá xinh".

(Ảnh FB nhân vật)

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