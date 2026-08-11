Tin sao 11/8: Phan Hòa - Hoa hậu Minh Phương phim 'Chạy án' nhan sắc trẻ trung, Cường Đô La nịnh khéo Đàm Thu Trang

13 giờ trước

GĐXH - Trước thềm Phao Cứu Sinh Concert, khi Hương Tràm công bố tổ chức concert cá nhân đầu tiên với quy mô lớn, một câu hỏi được nhiều khán giả đặt ra: Nữ ca sĩ muốn chứng minh điều gì và cô đang muốn chứng minh với ai?