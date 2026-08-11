Lê Khánh bật mí về nỗi sợ khi đóng vai thầy cúng trong phim 'Ma Xó'

Đầu năm 2026, điện ảnh Việt chứng kiến một hiện tượng bất ngờ khi bộ phim kinh dị "Ma Xó" vút lên với mức doanh thu 145 tỷ đồng chỉ sau 3 tuần công chiếu. Đóng góp không nhỏ vào cú hích phòng vé ấy là sự hóa thân xuất thần của nữ diễn viên gạo cội Lê Khánh. Theo Thời báo VTV, khi xuất hiện trên chương trình "Sao Check" mới được phát sóng, Lê Khánh đã bật mí về những góc khuất trong quá trình chuẩn bị cho vai diễn đầy màu sắc tâm linh này.

Nhiều người cho rằng với tuổi nghề 30 năm, Lê Khánh ắt hẳn phải có một trực giác nhạy bén để nhận biết kịch bản nào sẽ hay và bùng nổ doanh thu. Tuy nhiên, cô lại phủ nhận điều này: "Nó không có một công thức gì hết". Với Lê Khánh, một dự án sẽ thành công hay gặp khó khăn là điều không ai biết trước được.

Việc nhận được những lời khen không đồng nghĩa là sẽ có doanh thu tốt. Quan trọng là khán giả dành tình cảm cho phim đó như thế nào. Chính vì thế, thành công vượt kỳ vọng của cả ê-kíp phim "Ma Xó" được Lê Khánh xem là một sự may mắn vô cùng to lớn.

Lê Khánh trong chương trình "Sao Check". Ảnh VTV

Đã dạn dày kinh nghiệm và nắm giữ những kỹ thuật nhất định của một diễn viên chuyên nghiệp, nhưng nhân vật trong "Ma Xó" vẫn là một thách thức cực lớn đối với Lê Khánh. Đây là lần đầu tiên cô chạm ngõ một vai diễn mang hơi hướng tâm linh. Bài toán hóc búa nhất mà cô phải giải quyết chính là thuyết phục khán giả.

"Ngoại hình, tác phong và cả thần thái phải làm sao khiến khán giả tin rằng đây là một người thầy cúng, đồng thời thuyết phục được những nhân vật trong phim tin theo mình", cô chia sẻ.



Lê Khánh chia sẻ về vai diễn trong "Ma Xó". Ảnh VTV

Để khắc phục điều đó, nữ diễn viên đã phải đọc kịch bản rất nhiều lần. Cô nghiêm túc nghiên cứu tác phong của các thầy cúng bằng cách xem truyền hình, đồng thời lục lại trong quá khứ những ký ức vào các dịp từng tiếp xúc với thầy cúng để xem họ có tác phong ra sao... Sau khi hình dung rõ ràng trong đầu, cô bắt đầu tự tập luyện tại nhà bằng cách đứng trước gương để thoại.

Một trong những dấu ấn lớn nhất của nhân vật chính là những câu thoại đặc trưng về nghề nghiệp tâm linh. Để đạo diễn tạo ra được một điểm nhấn riêng biệt cho khán giả nhớ đến nhân vật qua câu chú và cách bắt ấn, Lê Khánh đã phải khổ luyện rất nhiều.

Lê Khánh thừa nhận đằng sau sự nhập vai xuất thần trên màn ảnh lại là một Lê Khánh rất... sợ ma ở đời thực. Khi phải tự tập luyện những câu thần chú chắp vá những chi tiết tâm linh tại nhà, cô không tránh khỏi sự hoang mang. Cuối cùng, cô phải đi hỏi kỹ lại biên kịch xem những câu chú này có thật hay không.

Diễn viên Lê Khánh.

Diễn viên Lê Khánh sinh năm 1981, từ nhỏ đã mơ ước trở thành diễn viên và sau đó theo học Khoa Diễn viên tại Trường ĐH Sân khấu - Điện ảnh TP HCM. Năm 2002, cô tham gia bộ phim truyền hình đầu tiên "Long xích lô" (Hãng phim TFS). Sau đó, cô về Sân khấu Kịch Phú Nhuận, rồi chuyển sang Sân khấu Kịch IDECAF.

Lê Khánh được khán giả yêu mến qua các vở kịch: "Một cuộc đời bị đánh cắp", "Sát thủ hai mảnh", "Vùng đất cấm", "Thuốc đắng dã tật"... Ngoài diễn hài và kịch, cô còn tạo dấu ấn với những bộ phim điện ảnh và truyền hình như: "Hướng nghiệp", "Mùi ngò gai", "Cuộc chiến hoa hồng", "Dù gió có thổi", "Cô dâu đại chiến"...

Gần 20 năm làm nghề, Lê Khánh đạt rất nhiều giải thưởng, trong đó phải kể tới 6 giải Mai Vàng, 2 giải Diễn viên phụ xuất sắc nhất HTV cùng nhiều giải thưởng danh giá khác.

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