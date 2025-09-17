Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Hệ Mặt Trời có thêm một mặt trăng mới

Thứ tư, 20:16 17/09/2025 | Tiêu điểm
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

Kính viễn vọng không gian mạnh nhất thế giới James Webb đã phát hiện ra một mặt trăng chưa từng được biết đến trước đây của Sao Thiên Vương.

Được đặt tên tạm thời là S/2025 U 1, mặt trăng mới này đã nâng tổng số vệ tinh của Sao Thiên Vương lên 29 cái.

Theo Sci-News, mặt trăng mới đã được các nhà khoa học tìm thấy sau khi phân tích loạt ảnh mà James Webb chụp ngày 2-2-2025.

Vật thể này nằm ở rìa vành đai trong của Sao Thiên Vương, với bán kính quỹ đạo trung bình khoảng 56.250 km, khiến nó quay giữa quỹ đạo của 2 mặt trăng nổi tiếng hơn Ophelia và Bianca.

Hệ Mặt Trời có thêm một mặt trăng mới - Ảnh 1.

Mặt trăng mới được khoanh tròn trong bản đồ có đánh dấu một số mặt trăng của Sao Thiên Vương - Ảnh: NASA/ESA/CSA

S/2025 U 1 là vệ tinh nhỏ nhất của Sao Thiên Vương và cũng là một trong số các vệ tinh tự nhiên bé nhỏ nhất của hệ Mặt Trời, với đường kính chỉ 10 km.

Để so sánh, đường kính của vệ tinh tự nhiên duy nhất mà Trái Đất sở hữu - thiên thể mang tên Mặt Trăng - lên tới hơn 3.474 km.

TS Maryame El Moutamid từ Viện nghiên cứu Tây Nam (SwRI - Mỹ), thành viên nhóm nghiên cứu đã xác định sự tồn tại của S/2025 U 1, cho biết đây là một mặt trăng nhỏ nhưng là khám phá lớn.

Ngay cả tàu vũ trụ Voyager 2 của NASA cũng không nhìn thấy nó trong chuyến bay ngang qua gần 40 năm trước.

S/2025 U 1 là thành viên thứ 14 của hệ thống phức tạp gồm các vệ tinh nhỏ quay quanh phía trong của các vệ tinh lớn nhất là Miranda, Ariel, Umbriel, Titania và Oberon .

Các mặt trăng của Sao Thiên Vương vốn được đặt theo tên các nhân vật trong kịch William Shakespeare và thơ Alexander Pope, là 2 tác giả nổi tiếng trong nền văn học nước Anh thế kỷ 17 và 18.

Tiến sĩ Matthew Tiscareno, một nhà nghiên cứu tại Viện SETI cho biết không có hành tinh nào khác có nhiều vệ tinh nhỏ bên trong như Sao Thiên Vương.

Mối quan hệ phức tạp của các vệ tinh này các vành đai cho thấy một lịch sử hỗn loạn làm mờ ranh giới giữa hệ thống vành đai và hệ thống các vệ tinh của hành tinh này.

Với S/2025 U 1, nhỏ và mờ hơn nhiều so với cái giữ kỷ lục trước đây, cho thấy nhiều điều phức tạp hơn vẫn cần được khám phá.

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Cùng chuyên mục

Tìm ra kho báu bị thất lạc của hoàng đế Nhật Bản 1.600 năm trước

Tìm ra kho báu bị thất lạc của hoàng đế Nhật Bản 1.600 năm trước

Tiêu điểm - 10 giờ trước

Kho báu bị thất lạc là những hiện vật bị đánh cắp khỏi lăng mộ lớn nhất Nhật Bản từ năm 1872.

Đào đất làm đường, phát hiện chum chứa vàng bạc đầy ắp tận miệng, nhà thầu ôm ‘kho báu’ bỏ trốn

Đào đất làm đường, phát hiện chum chứa vàng bạc đầy ắp tận miệng, nhà thầu ôm ‘kho báu’ bỏ trốn

Tiêu điểm - 1 ngày trước

Kho báu vàng bạc này nặng tổng cộng hơn 1 kg.

Phát hiện thứ trị giá 300 tỷ đồng trong chiếc vali màu đen

Phát hiện thứ trị giá 300 tỷ đồng trong chiếc vali màu đen

Tiêu điểm - 2 ngày trước

Khi kiểm tra hành lý, cảnh sát phát hiện 12 túi nhựa đựng chất kết tinh màu trắng trong vali của người đàn ông.

Làm lại thẻ ATM cũ, người phụ nữ đột nhiên thấy số tiền 1,7 tỷ đồng xuất hiện trong tài khoản: Hé lộ nguồn gốc của số tiền sau khi điều tra

Làm lại thẻ ATM cũ, người phụ nữ đột nhiên thấy số tiền 1,7 tỷ đồng xuất hiện trong tài khoản: Hé lộ nguồn gốc của số tiền sau khi điều tra

Tiêu điểm - 3 ngày trước

GĐXH - Người phụ nữ này đã hỏi người thân nhưng tất cả đều khẳng định không ai chuyển khoản số tiền lớn như vậy cho bà.

Lượng người sử dụng ChatGPT có thời điểm giảm tới 70%, lý do là gì?

Lượng người sử dụng ChatGPT có thời điểm giảm tới 70%, lý do là gì?

Tiêu điểm - 3 ngày trước

Lượng người truy cập ChatGPT đã giảm tới 70% từ đầu tháng 6 và giữ ở mức này cho đến tận đầu tháng 8.

Shipper thấy chiếc gối có dãy số bí ẩn viết bằng máu, người phụ nữ được cứu

Shipper thấy chiếc gối có dãy số bí ẩn viết bằng máu, người phụ nữ được cứu

Tiêu điểm - 4 ngày trước

Nhìn thấy chiếc gối có dãy số bí ẩn viết bằng máu, tài xế giao hàng báo cảnh sát và cuộc tìm kiếm bắt đầu; người phụ nữ được cứu sau 30 giờ gặp nạn.

Số phận ngôi nhà 'cứng đầu' sẵn sàng nằm giữa đường cao tốc không chịu di dời dù được đền bù tới 6 tỷ đồng hiện ra sao?

Số phận ngôi nhà 'cứng đầu' sẵn sàng nằm giữa đường cao tốc không chịu di dời dù được đền bù tới 6 tỷ đồng hiện ra sao?

Tiêu điểm - 4 ngày trước

GĐXH - Dù được đền bù số tiền lên tới 6 tỷ đồng cùng 2 căn hộ nhưng chủ nhà vẫn kiên quyết không chịu di dời vì cho rằng vẫn chưa thỏa đáng.

Ngôi sao đầu tiên của vũ trụ có thể đã tái xuất trong hình hài khác

Ngôi sao đầu tiên của vũ trụ có thể đã tái xuất trong hình hài khác

Tiêu điểm - 4 ngày trước

"Kiếp sau" của một trong những ngôi sao đầu tiên mà vũ trụ sinh ra có thể ẩn nấp trong chính thiên hà của chúng ta.

Cuộc sống riêng ít biết của tỷ phú vừa vượt mặt cả Elon Musk trở thành người giàu nhất thế giới

Cuộc sống riêng ít biết của tỷ phú vừa vượt mặt cả Elon Musk trở thành người giàu nhất thế giới

Tiêu điểm - 5 ngày trước

GĐXH - Tỷ phú Larry Ellison vừa vượt mặt Elon Musk để trở thành người giàu nhất hành tinh nhờ cú nhảy vọt thần kỳ của cổ phiếu Oracle sau báo cáo kinh doanh ấn tượng.

Đá vào thứ tưởng mạng nhện, cô gái phát hiện viên kim cương giá trị

Đá vào thứ tưởng mạng nhện, cô gái phát hiện viên kim cương giá trị

Tiêu điểm - 1 tuần trước

Một người phụ nữ đã có một câu chuyện khó quên để kể cho những người bạn đời của mình, sau khi vô tình tìm thấy một viên kim cương 2,3 carat.

Xem nhiều

Số phận ngôi nhà 'cứng đầu' sẵn sàng nằm giữa đường cao tốc không chịu di dời dù được đền bù tới 6 tỷ đồng hiện ra sao?

Số phận ngôi nhà 'cứng đầu' sẵn sàng nằm giữa đường cao tốc không chịu di dời dù được đền bù tới 6 tỷ đồng hiện ra sao?

Tiêu điểm

GĐXH - Dù được đền bù số tiền lên tới 6 tỷ đồng cùng 2 căn hộ nhưng chủ nhà vẫn kiên quyết không chịu di dời vì cho rằng vẫn chưa thỏa đáng.

Làm lại thẻ ATM cũ, người phụ nữ đột nhiên thấy số tiền 1,7 tỷ đồng xuất hiện trong tài khoản: Hé lộ nguồn gốc của số tiền sau khi điều tra

Làm lại thẻ ATM cũ, người phụ nữ đột nhiên thấy số tiền 1,7 tỷ đồng xuất hiện trong tài khoản: Hé lộ nguồn gốc của số tiền sau khi điều tra

Tiêu điểm
Xuất hiện thông tin mới về vị trí rơi của máy bay MH370 mất tích bí ẩn hơn 10 năm?

Xuất hiện thông tin mới về vị trí rơi của máy bay MH370 mất tích bí ẩn hơn 10 năm?

Tiêu điểm
Đào đất làm đường, phát hiện chum chứa vàng bạc đầy ắp tận miệng, nhà thầu ôm ‘kho báu’ bỏ trốn

Đào đất làm đường, phát hiện chum chứa vàng bạc đầy ắp tận miệng, nhà thầu ôm ‘kho báu’ bỏ trốn

Tiêu điểm
Shipper thấy chiếc gối có dãy số bí ẩn viết bằng máu, người phụ nữ được cứu

Shipper thấy chiếc gối có dãy số bí ẩn viết bằng máu, người phụ nữ được cứu

Tiêu điểm

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tòa nhà Cục Dân số, ngõ 8 đường Tôn Thất Thuyết, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top