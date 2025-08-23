Mới nhất
Hi hữu rùa núi vàng quý hiếm bò 'lạc' vào nhà dân ở Hà Tĩnh

Thứ bảy, 09:31 23/08/2025 | Xã hội
GĐXH - Người dân ở Hà Tĩnh vừa giao nộp cá thể rùa núi vàng quý hiếm nặng 2kg cho cơ quan chức năng để thả về môi trường tự nhiên.

Thông tin từ Hạt Kiểm lâm Kỳ Anh (Hà Tĩnh), đơn vị này vừa tiếp nhận một cá thể rùa núi vàng quý hiếm do người dân tự nguyện giao nộp.

Trước đó, ngày 22/8, anh Hồ Văn Huy ở thôn Tuần Tượng (xã Kỳ Xuân) phát hiện 1 cá thể rùa vàng bò vào vườn nhà. Biết đây là cá thể động vật quý hiếm, anh liên hệ với cơ quan chức năng để giao nộp.

Hi hữu rùa núi vàng quý hiếm bò 'lạc' vào nhà dân ở Hà Tĩnh- Ảnh 1.

Anh Huy bàn giao cá thể rùa núi vàng cho lực lượng chức năng.

Hạt Kiểm lâm Kỳ Anh cử cán bộ đến kiểm tra và xác định đây là cá thể rùa núi vàng, thuộc nhóm IIB - là nhóm động vật rừng nguy cấp, quý hiếm. Thời điểm tiếp nhận, cá thể rùa này có trọng lượng 2kg, sức khỏe bình thường.

Hiện, cá thể rùa vàng đang được Hạt Kiểm lâm Kỳ Anh chăm sóc trước trước khi thả về môi trường tự nhiên.

Rùa núi vàng (tên khoa học Indotestudo elongata) thuộc nhóm IIB, nằm trong danh mục động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm được bảo vệ theo Nghị định 06/2019/NĐ-CP và Nghị định 84/2021/NĐ-CP của Chính phủ.

Người dân giao nộp nhiều cá thể động vật quý hiếmNgười dân giao nộp nhiều cá thể động vật quý hiếm

GĐXH - Nhiều cá thể động vật hoang dã quý hiếm vừa được người dân Hà Tĩnh tự nguyện bàn giao cho Vườn Quốc gia Vũ Quang để thả về môi trường tự nhiên.

Nguyễn Sơn
Top