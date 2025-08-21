Mới nhất
Hai người Hà Tĩnh bị lừa bán sang Myanmar

Thứ năm, 07:06 21/08/2025 | Xã hội
GĐXH - Hai người dân Hà Tĩnh bị lừa bán sang Myanmar tham gia vào tổ chức lừa đảo sau khi tin vào lời hứa hẹn việc nhẹ lương cao.

Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, vừa tiếp nhận hai công dân ở huyện Lộc Hà và Cẩm Xuyên (cũ) trở về từ Myanmar sau khi bị dụ dỗ đi lao động nước ngoài.

Hai người Hà Tĩnh bị lừa bán sang Myanmar- Ảnh 1.

Hai công dân được lực lượng chức năng tiếp nhận và đưa về nước an toàn.

Trước đó, họ được các đối tượng tiếp cận qua mạng xã hội, hứa hẹn công việc nhẹ lương cao tại Campuchia, Thái Lan. Khi xuất cảnh, cả hai bị ép tham gia đường dây lừa đảo. Do không thực hiện theo yêu cầu, họ bị bán sang Myanmar, thường xuyên bị đánh đập, đe dọa tính mạng.

May mắn, sau đó các nạn nhân đã được lực lượng chức năng Myanmar giải cứu và hỗ trợ.

Sau thời gian chờ đợi, các nạn nhân được bàn giao và trở về Việt Nam an toàn.

Vào web &quot;đen&quot; mua &quot;đồ chơi&quot;, người đàn ông ở Hà Nội bị lừa gần 2 tỷ đồngVào web 'đen' mua 'đồ chơi', người đàn ông ở Hà Nội bị lừa gần 2 tỷ đồng

Khi vào trang web "đen", anh Q được một tài khoản hướng dẫn mua đồ chơi tình dục, nạn nhân làm theo và bị lừa gần 2 tỷ đồng.

Nguyễn Sơn
Cụ ông đột quỵ tử vong khi tắm biển

Cụ ông đột quỵ tử vong khi tắm biển

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Trong lúc tắm tại biển Thiên Cầm, một cụ ông 79 tuổi không may bị đột quỵ tử vong.

Học sinh Hà Nội được nghỉ ngày nào trong các ngày hợp luyện diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9?

Học sinh Hà Nội được nghỉ ngày nào trong các ngày hợp luyện diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9?

Giáo dục - 1 giờ trước

GĐXH - Theo thông báo của Sở GD&ĐT Hà Nội, nhiều trường học nội đô sẽ cho học sinh nghỉ trong hai ngày các lực lượng hợp luyện, sơ duyệt, tổng duyệt chương trình diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9.

Hà Nội và miền Bắc nắng mạnh trong ngày, chiều tối lại bất ngờ thay đổi thời tiết

Hà Nội và miền Bắc nắng mạnh trong ngày, chiều tối lại bất ngờ thay đổi thời tiết

Thời sự - 1 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết hôm nay, trưa chiều khu vực Hà Nội, Bắc Bộ và Trung Bộ tiếp tục nắng nhiều và nóng. Đến chiều tối và đêm, mưa dông lại xảy ra tại nhiều khu vực.

Tin sáng 21/8: CSGT Hà Nội khuyến cáo tới người dân muốn xem tổng hợp luyện 2/9; cô gái ở Cần Thơ hoảng loạn vì bị 'bắt cóc online'

Tin sáng 21/8: CSGT Hà Nội khuyến cáo tới người dân muốn xem tổng hợp luyện 2/9; cô gái ở Cần Thơ hoảng loạn vì bị 'bắt cóc online'

Xã hội - 1 giờ trước

GĐXH - CSGT Hà Nội khuyến cáo nên đi xe buýt, tàu điện để xem tổng hợp luyện 2/9; Cô gái 18 tuổi ở Cần Thơ bị đối tượng lừa đảo giả danh công an đe doạ và yêu cầu nạn nhân chuyển hàng trăm triệu đồng.

Điểm tên con giáp sống chân thành nên dễ gặp quý nhân phù trợ, hậu vận rực rỡ

Điểm tên con giáp sống chân thành nên dễ gặp quý nhân phù trợ, hậu vận rực rỡ

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Theo tử vi 12 con giáp, những tuổi dưới đây chính là minh chứng rõ rệt: càng thật thà, càng thiện lương thì vận may càng nở rộ.

Công an TP.HCM phá đường dây cho vay nặng lãi do ‘má Hạnh’ cầm đầu

Công an TP.HCM phá đường dây cho vay nặng lãi do ‘má Hạnh’ cầm đầu

Pháp luật - 1 giờ trước

Nhóm người trong đường dây cho vay nặng lãi cho người dân vay với lãi suất lên đến 180 - 360%/năm, thu lợi bất chính cả trăm triệu đồng.

Hà Nội cấm nhiều tuyến đường dịp 2/9: Di chuyển thế nào cho thuận lợi?

Hà Nội cấm nhiều tuyến đường dịp 2/9: Di chuyển thế nào cho thuận lợi?

Xã hội - 11 giờ trước

GĐXH - Công an TP Hà Nội vừa có thông báo phân luồng giao thông và tổ chức hướng đi đối với các phương tiện nhằm phục vụ Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9.

Mất tiền vì mua bán trên TikTok, cô gái bịa chuyện bị cướp

Mất tiền vì mua bán trên TikTok, cô gái bịa chuyện bị cướp

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Sau khi tham gia mua bán hàng trên TikTok bị mất tiền, cô gái trẻ ở Huế trình báo công an bị cướp với mong muốn được bù lại số tiền đã mất.

Bắt kẻ giết người che giấu thân phận suốt 33 năm

Bắt kẻ giết người che giấu thân phận suốt 33 năm

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Sau khi gây ra vụ giết người tại một nông trường, Nguyễn Đình Sơn đã bỏ trốn suốt 33 năm, ngụy trang dưới vỏ bọc của người khác.

Những người trẻ khuyết tật truyền cảm hứng mạnh mẽ tại Tỏa sáng Nghị lực Việt 2025

Những người trẻ khuyết tật truyền cảm hứng mạnh mẽ tại Tỏa sáng Nghị lực Việt 2025

Đời sống - 13 giờ trước

GĐXH – Bằng nghị lực phi thường và khát vọng sống mãnh liệt, những thanh niên khuyết tật đã viết nên câu chuyện đầy cảm hứng về ý chí và sự cống hiến. 25 gương mặt tiêu biểu vừa được vinh danh tại Chương trình “Tỏa sáng Nghị lực Việt” 2025 là minh chứng sống động rằng “giới hạn không nằm ở khiếm khuyết, mà ở niềm tin và ý chí con người”.

Chi tiết thời gian cấm đường, tạm cấm và hạn chế phương tiện vào nội đô trong ngày 21/8/2025 phục vụ tổng hợp luyện lần 1

Chi tiết thời gian cấm đường, tạm cấm và hạn chế phương tiện vào nội đô trong ngày 21/8/2025 phục vụ tổng hợp luyện lần 1

Thời sự

GĐXH - Chiều 20/8, UBND TP Hà Nội cho biết, Công an TP Hà Nội tổ chức thời gian cấm đường, tạm cấm và hạn chế phương tiện vào nội đô trong ngày 21/8/2025.

Phạt gần 100 triệu đồng xe khách giường nằm chở quá số người quy định

Phạt gần 100 triệu đồng xe khách giường nằm chở quá số người quy định

Thời sự
Lùi lịch công bố điểm chuẩn đại học 2025

Lùi lịch công bố điểm chuẩn đại học 2025

Giáo dục
Hà Nội: Chi tiết 5 mốc thời gian và tuyến đường cấm, hạn chế phục vụ Lễ diễu binh, diễu hành Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh

Hà Nội: Chi tiết 5 mốc thời gian và tuyến đường cấm, hạn chế phục vụ Lễ diễu binh, diễu hành Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh

Thời sự
Tháng sinh Âm lịch của người đặc biệt xuất sắc trên nhiều phương diện

Tháng sinh Âm lịch của người đặc biệt xuất sắc trên nhiều phương diện

Đời sống

Tòa soạn Quảng cáo
Top