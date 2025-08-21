Hai người Hà Tĩnh bị lừa bán sang Myanmar

Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, vừa tiếp nhận hai công dân ở huyện Lộc Hà và Cẩm Xuyên (cũ) trở về từ Myanmar sau khi bị dụ dỗ đi lao động nước ngoài.

Hai công dân được lực lượng chức năng tiếp nhận và đưa về nước an toàn.

Trước đó, họ được các đối tượng tiếp cận qua mạng xã hội, hứa hẹn công việc nhẹ lương cao tại Campuchia, Thái Lan. Khi xuất cảnh, cả hai bị ép tham gia đường dây lừa đảo. Do không thực hiện theo yêu cầu, họ bị bán sang Myanmar, thường xuyên bị đánh đập, đe dọa tính mạng.

May mắn, sau đó các nạn nhân đã được lực lượng chức năng Myanmar giải cứu và hỗ trợ.

Sau thời gian chờ đợi, các nạn nhân được bàn giao và trở về Việt Nam an toàn.