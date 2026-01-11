Video cá heo trắng bất ngờ xuất hiện tại biển Sầm Sơn
GĐXH - Đàn cá heo khoảng 15 con bất ngờ xuất hiện bơi sát bờ biển Sầm Sơn, trong đó có con màu trắng.
Ngày 11/1, trên mạng xã hội xuất hiện nhiều clip ghi lại cảnh một đàn cá heo bơi lội gần bờ biển Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa.
Theo thông tin từ anh Bùi Đức Kỳ, người đã quay lại những thước phim ấn tượng này, đàn cá heo xuất hiện vào khoảng 10h20 ngày 11/1. Anh Kỳ cho biết, trong lúc đi ca nô dạo chơi và thả lưới đánh cá, bất ngờ bắt gặp cá heo đang bơi lội thành đàn.
Anh Kỳ ước tính có khoảng 15 con cá heo, mỗi con nặng hơn 1 tạ, trong đó có một con cá heo trắng nổi bật. Điều đặc biệt là vị trí đàn cá xuất hiện rất gần bờ, chỉ cách khoảng 150m.
Người dân địa phương cũng cho biết, đây không phải là lần đầu tiên cá heo xuất hiện tại vùng biển Sầm Sơn. Tuy nhiên, việc đàn cá heo với số lượng lớn và bơi lội gần bờ như lần này là điều khá hiếm gặp, khiến nhiều người không khỏi ngạc nhiên và thích thú.
Cũng theo người dân, sự xuất hiện của cá heo là tín hiệu tích cực đối với môi trường biển Sầm Sơn, cho thấy chất lượng nước và hệ sinh thái ven bờ đang được cải thiện. Cá heo là loài nhạy cảm với ô nhiễm, thường sinh sống ở những vùng biển có nguồn thức ăn dồi dào và môi trường ổn định.
Cá heo bơi sát bờ biển Sầm Sơn. (Video: Bùi Đức Kỳ).
