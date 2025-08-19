Người dân giao nộp nhiều cá thể động vật quý hiếm

Ngày 19/8, thông tin từ lãnh đạo Vườn Quốc gia Vũ Quang, đơn vị vừa tiếp nhận 4 cá thể động vật hoang dã quý hiếm do người dân giao nộp.

Vườn Quốc gia Vũ Quang tiếp nhận 3 cá thể công xanh (tên khoa học là Pavo muticus) do ông Nguyễn Phi Long bàn giao.

Theo đó, có 1 cá thể rùa hộp trán vàng (tên khoa học là Cuora galbinifrons) do ông Phan Quốc Thắng (trú thôn Cây Thị, xã Sơn Tây) bàn giao và 3 cá thể công xanh (tên khoa học là Pavo muticus) do ông Nguyễn Phi Long (trú thôn 2, xã Sơn Tây) bàn giao.

Theo lãnh đạo Vườn Quốc gia Vũ Quang, đây là các loài động vật thuộc nhóm IB, nằm trong danh mục các loài động vật hoang dã nguy cấp, quý hiếm của Việt Nam.

Người dân ký biên bản bàn giao cá thể rùa hộp trán vàng.

Sau khi tiếp nhận các cá thể động vật hoang dã nói trên, Vườn Quốc gia Vũ Quang tiếp tục theo dõi, chăm sóc để đảm bảo an toàn trước khi thả về môi trường tự nhiên.

Tính từ đầu năm 2025 đến nay, Vườn Quốc gia Vũ Quang tiếp nhận hơn 130 cá thể động vật hoang dã, trong đó có nhiều loài nguy cấp, quý hiếm cần được ưu tiên bảo tồn.