Hiện trạng 7 tuyến đường sẽ bị cắt xén vỉa hè, dải phân cách

2 giờ trước

GĐXH - Công an quận Cầu Giấy (Hà Nội) vừa bắt giữ an toàn đối tượng đang khống chế lái xe taxi nhằm bỏ trốn khỏi sự truy tìm của Công an tỉnh Vĩnh Phúc.