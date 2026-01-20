Hà Nội: Cấm ô tô chiều La Thành - Voi Phục từ 25/1 để thi công cầu vượt dự án đường Vành đai 1

Ngày 20/1, Sở Xây dựng Hà Nội đã có thông báo phương án điều chỉnh tổ chức giao thông tại nút giao Nguyễn Chí Thanh – La Thành và các khu vực lân cận. Động thái này nhằm tạo mặt bằng thi công hạng mục cầu vượt tại nút giao Nguyễn Chí Thanh, một phần quan trọng của dự án Đầu tư xây dựng đường Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu – Voi Phục.

Theo phương án điều chỉnh, từ ngày 25/1 đến hết ngày 28/4, các phương tiện ô tô sẽ bị cấm lưu thông trên đường La Thành theo chiều từ La Thành đi Voi Phục.

Khu vực công trường dự án Vành đai 1 nơi xây dựng cầu vượt.

Đây là tuyến đường huyết mạch có mật độ giao thông rất cao, thường xuyên xảy ra ùn tắc vào giờ cao điểm. Việc rào chắn thi công dự kiến sẽ gây ảnh hưởng lớn đến việc đi lại của người dân trong khu vực Đống Đa, Ba Đình.

Để đảm bảo nhu cầu đi lại của người dân, Sở Xây dựng đã công bố các lộ trình thay thế cho ô tô muốn di chuyển theo hướng bị cấm (từ La Thành về Voi Phục/Cầu Giấy) như sau:

Lộ trình 1: Nguyễn Chí Thanh - Huỳnh Thúc Kháng kéo dài - Voi Phục - La Thành.

Lộ trình 2: Nguyễn Chí Thanh - Chùa Láng - Huỳnh Thúc Kháng kéo dài - Voi Phục - La Thành.

Lộ trình 3: Nguyễn Chí Thanh- Đào Tấn - đường Vành đai 2 (dưới thấp) - đường Cầu Giấy - La Thành.

Khu vực dự án đường Vành đai 1 giao với Nguyễn Chí Thanh.

Các phương tiện xe máy, xe thô sơ vẫn được phép lưu thông, tuy nhiên người dân cần chú ý quan sát và tuân thủ hướng dẫn của lực lượng chức năng do lòng đường sẽ bị thu hẹp.

Để phương án phân luồng phát huy hiệu quả, Sở Xây dựng đề nghị Phòng Cảnh sát giao thông (Công an TP Hà Nội) phối hợp hướng dẫn, phân luồng từ xa nhằm đảm bảo an toàn và tránh gây ùn tắc cục bộ.

Lực lượng chức năng sẽ tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị trên tuyến đường và tại các nút giao liên quan.

Đồng thời, chủ đầu tư và nhà thầu thi công được yêu cầu di chuyển, điều chỉnh chu kỳ hệ thống đèn tín hiệu giao thông tại nút Nguyễn Chí Thanh – La Thành và các nút lân cận. Việc điều chỉnh này phải dựa trên lưu lượng phương tiện thực tế sau khi áp dụng phương án cấm đường mới.

Ngoài ra, UBND các phường Giảng Võ, Láng (quận Đống Đa) cũng được đề nghị vào cuộc xử lý các vi phạm lấn chiếm vỉa hè, lòng đường để kinh doanh buôn bán, dừng đỗ xe trái phép gây cản trở giao thông tại khu vực lân cận công trường.