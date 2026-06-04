Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật

Người lao động sắp được nghỉ dài 5 ngày?

Thứ năm, 12:15 04/06/2026 | Đời sống
L.Vũ (th)
L.Vũ (th)
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét bổ sung, tăng thêm 2 ngày nghỉ lễ dịp Quốc khánh (kéo dài từ ngày 2/9 đến hết ngày 5/9).

Kiến nghị tăng thêm 2 ngày nghỉ lễ Quốc khánh 2/9

TPO đưa tin, tại phiên trọng thể Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam (Hà Nội) diễn ra vào sáng 4/6, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã trình bày báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của đoàn viên và người lao động cả nước gửi đến Đảng và Nhà nước.

Tại báo cáo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét bổ sung, tăng thêm 2 ngày nghỉ lễ dịp Quốc khánh (kéo dài từ ngày 2/9 đến hết ngày 5/9).

Theo nội dung trình bày, ông Ngọ Duy Hiểu - Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho biết, đề xuất trên nhằm mục đích tạo điều kiện cho người lao động có cơ hội được trực tiếp đưa con đến trường trong ngày khai giảng năm học mới.

Đồng thời, ngày nghỉ tăng thêm sẽ được kết hợp linh hoạt với các giải pháp nâng cao năng suất lao động để thực hiện mục tiêu tăng trưởng. Trước đó, kiến nghị này cũng từng được tổ chức Công đoàn đưa ra tại kỳ Đại hội XIII.

Như vậy nếu đề xuất được thông qua, người lao động được nghỉ dài 4 ngày (từ 2-5/9) cộng thêm Chủ nhật (6/9) là 5 ngày.

Người lao động sắp được nghỉ dài 5 ngày? - Ảnh 1.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét bổ sung, tăng thêm 2 ngày nghỉ lễ dịp Quốc khánh cho người lao động. Ảnh minh họa: Báo Chính phủ

Người lao động được nghỉ bao nhiêu ngày lễ, tết hưởng nguyên lương trong năm?

Theo quy định của Bộ luật Lao động, người lao động được nghỉ làm việc, hưởng nguyên lương trong những ngày lễ, tết sau đây:

- Tết Dương lịch: 01 ngày;

- Tết Âm lịch: 05 ngày;

- Ngày Chiến thắng: 01 ngày (ngày 30 tháng 4 dương lịch);

- Ngày Quốc tế lao động: 01 ngày (ngày 01 tháng 5 dương lịch);

- Quốc khánh: 02 ngày (ngày 02 tháng 9 dương lịch và 01 ngày liền kề trước hoặc sau);

- Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương: 01 ngày (ngày 10 tháng 3 âm lịch).

Với việc thể chế hóa Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11), công chức, viên chức và người lao động sẽ có thêm 1 ngày nghỉ.

Như vậy, người lao động có 12 ngày nghỉ hưởng nguyên lương 2026 chính thức.

Người lao động sắp được nghỉ dài 5 ngày? - Ảnh 2.Chi tiết lịch nghỉ lễ Quốc khánh 2/9/2026 dài 5 ngày

GĐXH - Bộ Nội vụ đã thông báo lịch nghỉ lễ Quốc khánh năm 2026 kéo dài 5 ngày đối với cán bộ, công chức, viên chức từ ngày 29/8 đến hết 2/9.

Người lao động sắp được nghỉ dài 5 ngày? - Ảnh 3.Lý do lịch nghỉ lễ Tết Nguyên đán, Quốc khánh 2/9 không cố định hàng năm

GĐXH - Lịch nghỉ Tết Nguyên đán, Quốc khánh 2/9 không cố định qua các năm do phải căn cứ các điều kiện kinh tế - xã hội, từ đó đề xuất phương án nghỉ linh hoạt, hài hòa nhất.

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Người lao động lại sắp được nghỉ dài 5 ngày?

Người lao động lại sắp được nghỉ dài 5 ngày?

Chi tiết lịch nghỉ lễ Quốc khánh 2/9/2026 dài 5 ngày

Chi tiết lịch nghỉ lễ Quốc khánh 2/9/2026 dài 5 ngày

Nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, du khách tấp nập đến Hà Nội thăm quan

Nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, du khách tấp nập đến Hà Nội thăm quan

Sắc đỏ phủ kín phố phường Hà Nội chào mừng kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Sắc đỏ phủ kín phố phường Hà Nội chào mừng kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Nghỉ hưu trước tuổi được quy định thế nào?

Nghỉ hưu trước tuổi được quy định thế nào?

Cùng chuyên mục

Những con giáp sống tử tế nhưng không hề ngây thơ

Những con giáp sống tử tế nhưng không hề ngây thơ

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Theo tử vi, 4 con giáp dưới đây được đánh giá cao nhờ sự tốt bụng, đáng tin cậy nhưng không hề mơ mộng hay thiếu tính toán trong công việc và tài chính.

Khung giờ sinh Âm lịch được dự báo không lo thiếu tiền trong đời

Khung giờ sinh Âm lịch được dự báo không lo thiếu tiền trong đời

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Theo tử vi, một số giờ sinh Âm lịch được xem là mang theo nhiều phúc khí, giúp chủ nhân gặp thuận lợi trên con đường công danh, tài lộc và cuộc sống.

Thay đổi mức đóng bảo hiểm y tế hộ gia đình từ 1/7/2026, hàng triệu gia đình nên cập nhật quy định mới

Thay đổi mức đóng bảo hiểm y tế hộ gia đình từ 1/7/2026, hàng triệu gia đình nên cập nhật quy định mới

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Từ ngày 1/7, mức đóng BHYT của thành viên hộ gia đình có sự thay đổi theo mức lương cơ sở mới. Dưới đây là thông tin chi tiết.

Hà Nội: Hơn một tháng mòn mỏi chờ phản hồi về các nhà xưởng tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ từ phường Đại Mỗ

Hà Nội: Hơn một tháng mòn mỏi chờ phản hồi về các nhà xưởng tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ từ phường Đại Mỗ

Đời sống - 19 giờ trước

GĐXH - Nhiều lần hẹn làm việc, nhiều lần hứa sẽ kiểm tra và cung cấp thông tin nhưng đến nay UBND phường Đại Mỗ vẫn chưa có câu trả lời rõ ràng về thực trạng các nhà xưởng tạm bợ tồn tại giữa khu dân cư Tháp Truyền Hình. Sự chậm trễ này diễn ra trong bối cảnh hàng loạt công trình tôn tạm, hoạt động sản xuất có sử dụng hàn xì, vật liệu dễ cháy vẫn ngang nhiên tồn tại, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người dân.

Từ vụ sân thể thao trái phép ven sông Đáy: Chính quyền phường kiến nghị cấp phép tạm cho hơn 200 hộ dân vùng bãi Yên Nghĩa

Từ vụ sân thể thao trái phép ven sông Đáy: Chính quyền phường kiến nghị cấp phép tạm cho hơn 200 hộ dân vùng bãi Yên Nghĩa

Đời sống - 20 giờ trước

GĐXH - Sau phản ánh của Chuyên trang Gia đình và Xã hội (Báo Sức khỏe và Đời sống), UBND phường Yên Nghĩa đã có văn bản báo cáo cụ thể gửi UBND TP Hà Nội về nguồn gốc đất, quy trình xử lý vi phạm cũng như những khó khăn, vướng mắc trong công tác quản lý trật tự xây dựng tại hành lang thoát lũ sông Đáy. Đến nay, chủ đầu tư đã chấp hành tháo dỡ cơ bản các hạng mục vi phạm.

Từ ngày 1/7/2026, mở rộng quyền lợi, điều chỉnh mức hưởng bảo hiểm y tế?

Từ ngày 1/7/2026, mở rộng quyền lợi, điều chỉnh mức hưởng bảo hiểm y tế?

Đời sống - 22 giờ trước

GĐXH - Từ ngày 1/7/2026, các quy định mới về chính sách BHYT chính thức có hiệu lực. Các điều chỉnh tập trung mở rộng quyền lợi người tham gia, đồng thời cập nhật mức hưởng, mức đóng theo mức lương cơ sở mới.

Ngày sinh Âm lịch của người có mệnh Thần Tài, cuộc đời định sẵn không thiếu tiền tiêu

Ngày sinh Âm lịch của người có mệnh Thần Tài, cuộc đời định sẵn không thiếu tiền tiêu

Đời sống - 1 ngày trước

GĐXH - Theo tử vi, một số ngày sinh Âm lịch được cho là mang theo phúc khí và tài lộc đặc biệt.

Sống tử tế nhưng hay gặp tiểu nhân: 3 con giáp làm ơn mắc oán

Sống tử tế nhưng hay gặp tiểu nhân: 3 con giáp làm ơn mắc oán

Đời sống - 1 ngày trước

GĐXH - Theo tử vi, 3 con giáp dưới đây sở hữu bản tính lương thiện, sống tình cảm nhưng cũng vì thế mà dễ bị tiểu nhân lợi dụng, hãm hại và chịu nhiều thiệt thòi.

Sắp tới (từ ngày 15/7), nhiều người mừng thầm khi được hưởng hàng loạt phụ cấp theo chính sách mới

Sắp tới (từ ngày 15/7), nhiều người mừng thầm khi được hưởng hàng loạt phụ cấp theo chính sách mới

Đời sống - 1 ngày trước

GĐXH - Từ ngày 15/7, nhân viên y tế thôn, tổ dân phố và cô đỡ thôn, bản được hưởng một số chế độ phụ cấp đặc thù trong lĩnh vực y tế theo Nghị định số 192/2026/NĐ-CP.

Cách tính lương hưu, trợ cấp mới nhất từ 1/7, người hưởng chế độ lưu ý

Cách tính lương hưu, trợ cấp mới nhất từ 1/7, người hưởng chế độ lưu ý

Đời sống - 1 ngày trước

GĐXH - Theo Thông tư 14/2026/TT-BNV, từ 1/7, người đang hưởng lương hưu, trợ cấp hằng tháng sau khi điều chỉnh tăng 8% mà có mức hưởng thấp hơn 3,8 triệu thì được điều chỉnh tăng thêm 300.000 đồng/tháng.

Xem nhiều

Ngày sinh Âm lịch của người có mệnh Thần Tài, cuộc đời định sẵn không thiếu tiền tiêu

Ngày sinh Âm lịch của người có mệnh Thần Tài, cuộc đời định sẵn không thiếu tiền tiêu

Đời sống

GĐXH - Theo tử vi, một số ngày sinh Âm lịch được cho là mang theo phúc khí và tài lộc đặc biệt.

Hà Nội: Công dân bị kẹt chặt giữa hai bức tường nhà dân trong lúc đi nhặt ve chai

Hà Nội: Công dân bị kẹt chặt giữa hai bức tường nhà dân trong lúc đi nhặt ve chai

Đời sống
Dự báo những thay đổi cho con giáp tuổi Tý, Sửu, Dần, Thìn, Tỵ, Ngọ, Mùi, Dậu, Hợi đầu tháng 6/2026

Dự báo những thay đổi cho con giáp tuổi Tý, Sửu, Dần, Thìn, Tỵ, Ngọ, Mùi, Dậu, Hợi đầu tháng 6/2026

Đời sống
Cách tính lương hưu, trợ cấp mới nhất từ 1/7, người hưởng chế độ lưu ý

Cách tính lương hưu, trợ cấp mới nhất từ 1/7, người hưởng chế độ lưu ý

Đời sống
Hàng triệu người dùng di động cần lưu ý một quy định mới sắp có hiệu lực từ ngày 15/6

Hàng triệu người dùng di động cần lưu ý một quy định mới sắp có hiệu lực từ ngày 15/6

Đời sống

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top