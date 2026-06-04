Người lao động sắp được nghỉ dài 5 ngày?
GĐXH - Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét bổ sung, tăng thêm 2 ngày nghỉ lễ dịp Quốc khánh (kéo dài từ ngày 2/9 đến hết ngày 5/9).
Kiến nghị tăng thêm 2 ngày nghỉ lễ Quốc khánh 2/9
TPO đưa tin, tại phiên trọng thể Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam (Hà Nội) diễn ra vào sáng 4/6, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã trình bày báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của đoàn viên và người lao động cả nước gửi đến Đảng và Nhà nước.
Tại báo cáo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét bổ sung, tăng thêm 2 ngày nghỉ lễ dịp Quốc khánh (kéo dài từ ngày 2/9 đến hết ngày 5/9).
Theo nội dung trình bày, ông Ngọ Duy Hiểu - Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho biết, đề xuất trên nhằm mục đích tạo điều kiện cho người lao động có cơ hội được trực tiếp đưa con đến trường trong ngày khai giảng năm học mới.
Đồng thời, ngày nghỉ tăng thêm sẽ được kết hợp linh hoạt với các giải pháp nâng cao năng suất lao động để thực hiện mục tiêu tăng trưởng. Trước đó, kiến nghị này cũng từng được tổ chức Công đoàn đưa ra tại kỳ Đại hội XIII.
Như vậy nếu đề xuất được thông qua, người lao động được nghỉ dài 4 ngày (từ 2-5/9) cộng thêm Chủ nhật (6/9) là 5 ngày.
Người lao động được nghỉ bao nhiêu ngày lễ, tết hưởng nguyên lương trong năm?
Theo quy định của Bộ luật Lao động, người lao động được nghỉ làm việc, hưởng nguyên lương trong những ngày lễ, tết sau đây:
- Tết Dương lịch: 01 ngày;
- Tết Âm lịch: 05 ngày;
- Ngày Chiến thắng: 01 ngày (ngày 30 tháng 4 dương lịch);
- Ngày Quốc tế lao động: 01 ngày (ngày 01 tháng 5 dương lịch);
- Quốc khánh: 02 ngày (ngày 02 tháng 9 dương lịch và 01 ngày liền kề trước hoặc sau);
- Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương: 01 ngày (ngày 10 tháng 3 âm lịch).
Với việc thể chế hóa Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11), công chức, viên chức và người lao động sẽ có thêm 1 ngày nghỉ.
Như vậy, người lao động có 12 ngày nghỉ hưởng nguyên lương 2026 chính thức.
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