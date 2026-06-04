Thái Nguyên: Một công nhân tử vong khi thi công trụ sở ngân hàng ở xã Ngân Sơn

Ngày 4/6/2026, Công an tỉnh Thái Nguyên thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra đang giải quyết nguồn tin về vụ tai nạn lao động xảy ra tại công trường xây dựng trụ sở một ngân hàng thuộc thôn Khu 1, xã Ngân Sơn, khiến một công nhân tử vong.

Nạn nhân được xác định là ông N.T.O (SN 1974, trú tại xóm Hòa Lịch, xã Bình Yên, tỉnh Thái Nguyên).

Theo cơ quan chức năng, vụ việc xảy ra vào ngày 26/5/2026 trong quá trình thi công hạng mục trát áo ngoài của công trình. Quá trình xác minh ban đầu cho thấy, nạn nhân chưa được trang bị đầy đủ các thiết bị bảo hộ lao động khi làm việc trên cao như dây đai an toàn, mũ bảo hộ, giày chống trượt và lưới an toàn.

Bên cạnh đó, người lao động cũng chưa được tập huấn, cấp thẻ an toàn lao động và thiếu kỹ năng làm việc trên cao.

Trong lúc lắp dựng giàn giáo tại khu vực tầng mái công trình cao khoảng 13,8m, nạn nhân không may rơi xuống đất. Dù được các công nhân tại công trường nhanh chóng đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng, nạn nhân đã tử vong trên đường tới cơ sở y tế.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Thái Nguyên đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, lập hồ sơ giải quyết nguồn tin về tội phạm, đồng thời làm rõ trách nhiệm của các cá nhân, tổ chức liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.

Hiện trường xảy ra vụ tai nạn lao động - (ảnh CATN).

Theo đánh giá của cơ quan công an, vụ việc là hồi chuông cảnh báo đối với người lao động phổ thông chưa qua đào tạo cũng như các đơn vị sử dụng lao động trong lĩnh vực xây dựng, nhất là đối với những công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động.

Trao đổi với phóng viên chiều 4/6, bà Dương Thị Phương Quế - Chủ tịch UBND xã Ngân Sơn xác nhận trên địa bàn xã có xảy ra vụ tai nạn lao động khiến một công nhân tử vong tại công trình xây dựng trụ sở ngân hàng.

Tuy nhiên, khi được hỏi về đơn vị sử dụng lao động và nhà thầu thi công, bà Quế cho biết địa phương chỉ phối hợp nắm tình hình sau khi xảy ra vụ việc.

"Về vấn đề công nhân tử vong thuộc đơn vị nào thì phóng viên hỏi chủ đầu tư dự án. Xã chỉ phối hợp và nghe báo cáo", bà Quế thông tin.

Theo tìm hiểu của phóng viên, dự án xây dựng này do một chi nhánh ngân hàng làm chủ đầu tư và là đơn vị mời thầu. Tài liệu phóng viên có được cho thấy, dự án có tổng mức đầu tư gần 20 tỷ đồng. Trong đó, gói thầu xây dựng và lắp đặt thiết bị có giá hơn 17 tỷ đồng.

Kết quả lựa chọn nhà thầu cho thấy Công ty Cổ phần Xây dựng công trình 399 trúng thầu với giá 17.952.710.279 đồng, thấp hơn giá gói thầu 8.263.000 đồng, tương ứng tỷ lệ tiết kiệm khoảng 0,04%.

Hiện cơ quan điều tra đang tiếp tục xác minh nguyên nhân vụ tai nạn lao động, đồng thời làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan trong việc chấp hành các quy định về an toàn lao động tại công trường.

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin.