Hà Nội: Sau 'tối hậu thư' của chính quyền, loạt bãi xe không phép tại Hà Đông vẫn vô tư hoạt động
GĐXH - Dù UBND phường Hà Đông (TP Hà Nội) đã ban hành "tối hậu thư" yêu cầu chấm dứt toàn bộ hoạt động trông giữ phương tiện trái phép, không phép trước ngày 20/5, nhưng theo ghi nhận, nhiều bãi xe lậu quy mô lớn tại các Khu đô thị Văn Khê, Văn Quán vẫn ngang nhiên hoạt động, phớt lờ lệnh cấm.
Hà Nội: Sau 'tối hậu thư' của chính quyền, loạt bãi xe không phép tại Hà Đông vẫn vô tư hoạt động
Hà Nội: Sau 'tối hậu thư' của chính quyền, loạt bãi xe không phép tại Hà Đông vẫn vô tư hoạt động.
Chỉ còn 10 ngày nữa một quy định mới trên VNeID chính thức áp dụng, người dân cần làm ngay việc nàyĐời sống - 6 giờ trước
GĐXH - Theo Thông tư 08/2026/TT-BKHCN, từ ngày 15/6/2026, đổi điện thoại nhưng không xác thực lại khuôn mặt người dùng có thể bị khóa sim.
Top con giáp gặp vận đỏ hiếm có trong 2 tuần tới: Tiền bạc và công việc cùng thăng hoaĐời sống - 10 giờ trước
GĐXH - Trong khoảng thời gian hai tuần sắp tới, một số con giáp được dự báo sẽ bước vào giai đoạn đầy thuận lợi.
Người sinh vào những ngày Âm lịch này hiếm khi chấp nhận an phậnĐời sống - 13 giờ trước
GĐXH - Những người sinh vào 6 ngày Âm lịch dưới đây thường được đánh giá cao bởi tinh thần cầu tiến, ý chí mạnh mẽ và khả năng không ngừng vươn lên trước nghịch cảnh.
Những đối tượng nào được tăng lương hưu từ tháng 7/2026?Đời sống - 13 giờ trước
GĐXH - Theo Nghị định 162/2026/NĐ-CP của Chính phủ, nhiều nhóm đối tượng được tăng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội từ 1/7/2026. Dưới đây là các thông tin cụ thể.
Thái Nguyên: Một công nhân tử vong khi thi công trụ sở ngân hàng ở xã Ngân SơnĐời sống - 1 ngày trước
GĐXH - Một công nhân đã tử vong sau khi rơi từ độ cao 13,8m trong quá trình thi công trụ sở một ngân hàng tại xã Ngân Sơn, tỉnh Thái Nguyên. Theo thông tin từ cơ quan công an, nạn nhân không được trang bị đầy đủ thiết bị bảo hộ lao động và chưa được tập huấn an toàn lao động trước khi làm việc trên cao.
Hà Nội: Công an vào cuộc vụ hàng xóm dùng vòi phun nước 'tấn công' thợ xây nhà liền kềĐời sống - 1 ngày trước
GĐXH - Một đoạn clip ghi lại cảnh người đàn ông liên tục dùng vòi nước xịt thẳng vào người thợ đang thi công, tháo dỡ công trình sát vách tại Hà Nội đang lan truyền trên mạng xã hội. Hành vi có phần hung hãn và coi thường an toàn lao động này khiến dư luận vô cùng bức xúc. Công an xã Tây Phương đã khẩn trương vào cuộc xác minh vụ việc.
Người lao động sắp được nghỉ dài 5 ngày?Đời sống - 1 ngày trước
GĐXH - Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét bổ sung, tăng thêm 2 ngày nghỉ lễ dịp Quốc khánh (kéo dài từ ngày 2/9 đến hết ngày 5/9).
Những con giáp sống tử tế nhưng không hề ngây thơĐời sống - 1 ngày trước
GĐXH - Theo tử vi, 4 con giáp dưới đây được đánh giá cao nhờ sự tốt bụng, đáng tin cậy nhưng không hề mơ mộng hay thiếu tính toán trong công việc và tài chính.
Khung giờ sinh Âm lịch được dự báo không lo thiếu tiền trong đờiĐời sống - 1 ngày trước
GĐXH - Theo tử vi, một số giờ sinh Âm lịch được xem là mang theo nhiều phúc khí, giúp chủ nhân gặp thuận lợi trên con đường công danh, tài lộc và cuộc sống.
Thay đổi mức đóng bảo hiểm y tế hộ gia đình từ 1/7/2026, hàng triệu gia đình nên cập nhật quy định mớiĐời sống - 1 ngày trước
GĐXH - Từ ngày 1/7, mức đóng BHYT của thành viên hộ gia đình có sự thay đổi theo mức lương cơ sở mới. Dưới đây là thông tin chi tiết.
Những con giáp sống tử tế nhưng không hề ngây thơĐời sống
GĐXH - Theo tử vi, 4 con giáp dưới đây được đánh giá cao nhờ sự tốt bụng, đáng tin cậy nhưng không hề mơ mộng hay thiếu tính toán trong công việc và tài chính.