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Hà Nội: Sau 'tối hậu thư' của chính quyền, loạt bãi xe không phép tại Hà Đông vẫn vô tư hoạt động

Thứ sáu, 19:03 05/06/2026 | Đời sống
Trung Sơn
Trung Sơn
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GĐXH - Dù UBND phường Hà Đông (TP Hà Nội) đã ban hành "tối hậu thư" yêu cầu chấm dứt toàn bộ hoạt động trông giữ phương tiện trái phép, không phép trước ngày 20/5, nhưng theo ghi nhận, nhiều bãi xe lậu quy mô lớn tại các Khu đô thị Văn Khê, Văn Quán vẫn ngang nhiên hoạt động, phớt lờ lệnh cấm.

Hà Nội quyết liệt chấm dứt bãi xe không phép tại Hà Đông vào năm 2026 - Ảnh 1.

Tháng 5/2026 vừa qua, UBND phường Hà Đông đã ban hành thông báo quyết liệt về việc chấm dứt hoạt động trông giữ phương tiện trái phép, không phép trên địa bàn. Qua công tác kiểm tra và rà soát thực tế, chính quyền địa phương thẳng thắn chỉ rõ thực trạng nhiều điểm trông giữ xe lậu đang bủa vây lòng đường, vỉa hè, đất nông nghiệp, đất dự án và đất công.

Hà Nội quyết liệt chấm dứt bãi xe không phép tại Hà Đông vào năm 2026 - Ảnh 2.

Trước thực trạng đó, UBND phường Hà Đông đã phát đi thông báo đề nghị các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp phải chấm dứt toàn bộ hoạt động trông giữ phương tiện trái phép, không phép trước ngày 20/5/2026. Các chủ bãi có trách nhiệm tự giác tháo dỡ các hạng mục công trình tạm, mái che, lều quán, di chuyển phương tiện để khôi phục lại hiện trạng đất ban đầu.

Hà Nội quyết liệt chấm dứt bãi xe không phép tại Hà Đông vào năm 2026 - Ảnh 3.

Đối với các điểm có đủ điều kiện, chính quyền hướng dẫn liên hệ Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị để hoàn thiện thủ tục cấp phép tạm thời. Sau thời hạn trên, các trường hợp cố tình chống đối sẽ bị lập hồ sơ xử lý vi phạm hành chính và cưỡng chế giải tỏa nghiêm theo quy định.

Hà Nội quyết liệt chấm dứt bãi xe không phép tại Hà Đông vào năm 2026 - Ảnh 4.

Tuy nhiên, theo ghi nhận thực tế của phóng viên chuyên trang Gia đình và Xã hội tại địa bàn phường Hà Đông vào những ngày đầu tháng 6/2026, nhiều điểm trông giữ xe không phép vẫn vô tư hoạt động rầm rộ như chưa hề có lệnh cấm.

Hà Nội quyết liệt chấm dứt bãi xe không phép tại Hà Đông vào năm 2026 - Ảnh 5.

Điểm nóng nhất phải kể đến khu vực Khu đô thị mới Văn Khê. Tại con đường nằm khuất phía sau tòa nhà 106 KĐT Văn Khê, một bãi trông giữ xe không phép có quy mô lớn đã ngang nhiên dựng hệ thống khung sắt chắc chắn, lợp mái tôn kiên cố chiếm dụng hoàn toàn phần vỉa hè dành cho người đi bộ để làm nơi đỗ xe ô tô

Hà Nội quyết liệt chấm dứt bãi xe không phép tại Hà Đông vào năm 2026 - Ảnh 6.

Thời điểm phóng viên có mặt, cơ sở này đang tổ chức trông giữ hàng chục chiếc xe ô tô các loại. Đáng nói, bãi xe này đã tồn tại dai dẳng suốt nhiều năm qua, từng bị cơ quan chức năng xử phạt hành chính nhưng đến nay vẫn ngang nhiên hoạt động rầm rộ mà không hề bị giải tỏa dứt điểm.

Hà Nội quyết liệt chấm dứt bãi xe không phép tại Hà Đông vào năm 2026 - Ảnh 7.

Cách đó không xa, một điểm trông giữ phương tiện khác nằm gọn trong phạm vi đất trống của dự án Usilk City cũng đang được bao quanh bởi hệ thống hàng rào tôn xanh kiên cố, bên trong thiết kế các dãy mái tôn dài làm "bãi đáp" kín đáo cho hàng chục phương tiện

Hà Nội quyết liệt chấm dứt bãi xe không phép tại Hà Đông vào năm 2026 - Ảnh 8.

Cũng ngay tại KĐT Văn Khê, khu đất nằm sát ngã tư giao giữa phố Nông Quốc Chấn và Nguyễn Văn Luyện, một điểm trông giữ ô tô không phép khác cũng đang hoạt động nhộn nhịp.

Hà Nội quyết liệt chấm dứt bãi xe không phép tại Hà Đông vào năm 2026 - Ảnh 9.

Phía bên ngoài khu đất được quây tôn kín mít, phía bên trong được lắp đặt hệ thống khung sắt, mái che kiên cố để trông giữ ô tô.

Hà Nội quyết liệt chấm dứt bãi xe không phép tại Hà Đông vào năm 2026 - Ảnh 10.

Không dừng lại ở việc trông xe, khu vực hành lang bên ngoài bãi xe này còn bị nhiều tiểu thương tận dụng biến thành nơi họp chợ, buôn bán rau củ, thực phẩm tự phát, quây bạt xanh che chắn hết sức luộm thuộm, gây mất mỹ quan đô thị nghiêm trọng

Hà Nội quyết liệt chấm dứt bãi xe không phép tại Hà Đông vào năm 2026 - Ảnh 11.

Tình trạng tương tự cũng được ghi nhận tại KĐT Văn Quán. Khu đất rộng hàng ngàn mét vuông nằm giữa tuyến phố Dương Lâm và Nguyễn Khuyến hiện đang bị biến tướng thành một tổ hợp trông giữ xe ô tô không phép có quy mô khủng.

Hà Nội quyết liệt chấm dứt bãi xe không phép tại Hà Đông vào năm 2026 - Ảnh 12.

Quan sát từ trên cao, bãi xe này được quy hoạch khép kín theo mô hình chữ U với các dãy nhà mái tôn kiên cố bao quanh một khoảng sân bê tông rộng lớn ở giữa. Bên trong bãi, hàng chục chiếc xe ô tô được xếp thành hàng lối cố định trên nền bê tông đã được kẻ vạch chia ô rõ ràng

Hà Nội quyết liệt chấm dứt bãi xe không phép tại Hà Đông vào năm 2026 - Ảnh 13.

Điểm chung của tất cả các bãi trông giữ xe này đó là đều không được cắm biển hiệu thông tin đơn vị khai thác, không có bảng niêm yết giá vé theo đúng quy định và không đảm bảo các yêu cầu về PCCC. Thực trạng này gây ảnh hưởng đến trật tự đô thị, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường và khó khăn trong công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn.

Hà Nội quyết liệt chấm dứt bãi xe không phép tại Hà Đông vào năm 2026 - Ảnh 14.

Dư luận và người dân sinh sống tại phường Hà Đông đang rất mong chờ câu trả lời bằng hành động quyết liệt, triệt để từ chính quyền và các lực lượng chức năng trong việc ra quân cưỡng chế, xóa bỏ hoàn toàn các bãi xe không phép này, trả lại lòng đường, vỉa hè thông thoáng cho nhân dân theo đúng tinh thần chỉ đạo của địa phương.

Hà Nội: Sau 'tối hậu thư' của chính quyền, loạt bãi xe không phép tại Hà Đông vẫn vô tư hoạt động

Hà Nội: Sau 'tối hậu thư' của chính quyền, loạt bãi xe không phép tại Hà Đông vẫn vô tư hoạt động.

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GĐXH - Sau vụ cháy bãi xe dưới gầm cầu Vĩnh Tuy, nhiều điểm trông giữ xe dưới gầm cầu ở Hà Nội đã ngừng hoạt động, tuy nhiên, không ít nơi vẫn tấp nập xe ra vào, phớt lờ những rủi ro cháy nổ có thể lặp lại bất cứ lúc nào.

Hà Nội: Sau 'tối hậu thư' của chính quyền, loạt bãi xe không phép tại Hà Đông vẫn vô tư hoạt động - Ảnh 17.Hà Nội: Hơn một thập kỷ 'đắp chiếu', đất vàng quy hoạch công viên thành bãi xe không phép quy mô lớn

GĐXH - Khu đất "vàng" rộng gần 4.000m2 ở phường Tây Hồ (TP Hà Nội) dù được quy hoạch dự án xây dựng khu cây xanh, sân thể thao..., thế nhưng sau hàng chục năm "đắp chiếu" hiện đã biến thành bãi xe không phép quy mô lớn, hoạt động công khai gây bức xúc trong dư luận.



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