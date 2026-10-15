Hình ảnh Hoàng Thùy Linh gây chú ý trong MV mới

Tối 15/10, ca sĩ Hoàng Thùy Linh tái xuất âm nhạc với MV mang tên "Thầy dùi". Ca khúc do nhạc sĩ Khắc Hưng sáng tác, đánh dấu lần hợp tác tiếp theo với Hoàng Thùy Linh sau Gieo quẻ, Hạ phỏm thuộc album LINK (2022). Nội dung MV được nữ nghệ sĩ phát triển cùng đạo diễn Nhu Đặng.

Theo ghi nhận trên Youtube, sau 2 giờ ra mắt ca khúc nhanh chóng nhận được nhiều chú ý từ khán giả với 6,2 nghìn lượt xem.

Hoàng Thùy Linh ra mắt MV "Thầy dùi" nhận được chú ý từ khán giả.



Trên VTC News, Hoàng Thùy Linh cho biết, đây là sản phẩm mở đầu chương âm nhạc mới của nữ nghệ sĩ trong năm 2026. Cô tiếp tục kết hợp chất liệu văn hóa Việt với âm nhạc đương đại, tín ngưỡng dân gian và hội họa, tạo nên một thế giới giả tưởng nhiều lớp nghĩa.

Đây cũng là sản phẩm đánh dấu màn tái hợp giữa Hoàng Thùy Linh và nhạc sĩ Khắc Hưng, sau Gieo quẻ và Hạ phỏm. Ca khúc tiếp tục vận dụng thành ngữ, tục ngữ và cách nói vè dân gian, đưa những đúc kết quen thuộc vào nhịp điệu đương đại. Phần phối khí lấy cảm hứng từ tiết tấu trống trong nghệ thuật hát chầu văn, kết hợp các bài vè với âm sắc của trống hiện đại.

Tiếng chim hót, tiếng kèn, tiếng chuông, tiếng gõ sạp cùng những âm thanh gợi nhắc đời sống và tự nhiên tạo nên không gian âm nhạc nhiều tầng sắc thái. Chất liệu truyền thống vì thế tham gia trực tiếp vào cấu trúc ca khúc, thay vì chỉ đóng vai trò trang trí.

Lý giải vì sao đặt tên ca khúc là "Thầy dùi", ê-kíp của Hoàng Thùy Linh cho biết: "Thầy dùi" là cách gọi dân gian dành cho người chuyên xúi giục, kích động hoặc khơi gợi bất hòa giữa những người khác. Từ hình tượng dân gian mang sắc thái châm biếm này, Hoàng Thùy Linh cùng ê-kíp phát triển câu chuyện về sức nặng của lời nói, những hệ lụy từ lòng đố kỵ và lựa chọn của con người trước những chia rẽ.

Hoàng Thùy Linh cho biết, đây là sản phẩm mở đầu chương âm nhạc mới của nữ nghệ sĩ trong năm 2026.

Khai thác tinh thần ấy, ca khúc đặt tiếng cười trào phúng bên cạnh lời nhắc nhở qua câu hát "Đừng ai như ông thầy dùi". Thay vì sa đà vào chuyện thị phi, mỗi người được khuyến khích tập trung vào công việc, trân trọng gia đình, gìn giữ tình bạn và cân nhắc lời nói trước khi gây tổn thương cho người khác.

Về phần hình ảnh, Đời sống & Pháp luật cho hay, MV Thầy Dùi được Hoàng Thùy Linh phát triển nội dung cùng đạo diễn Nhu Đặng và ê-kíp theo hình thức music movie, kết hợp cốt truyện nhiều lớp với dàn cảnh, quay dựng và kỹ xảo công phu. Âm nhạc, điện ảnh, hội họa và công nghệ hình ảnh cùng tham gia xây dựng một thế giới giàu tính tưởng tượng. Không định vị trong một thời đại hay biên giới cụ thể, thế giới của Thầy Dùi mang những dấu vết cổ xưa, nơi con người bị cuốn vào lòng tham, sự đố kỵ và những cuộc tranh giành lợi ích. Bầu trời đen kịt, những bức thạch tượng ôm vũ khí và hình ảnh con người đa sắc tộc tranh giành như những con rối bị giật dây tạo nên diện mạo ban đầu của thế giới ấy.

Các hành vi như "ném đá giấu tay", "qua cầu rút ván", "gắp lửa bỏ tay người" hay "đâm bị thóc, chọc bị gạo" được chuyển hóa thành những tình huống thị giác liên kết theo chuỗi nhân quả. Thay vì giải thích trực tiếp, MV để hành động và hệ quả nối tiếp nhau, qua đó thể hiện cách những mâu thuẫn được khơi mào, lan rộng rồi quay trở lại tác động đến chính những người tham gia.

Nói về sản phẩm mới, Hoàng Thuỳ Linh muốn gửi gắm lòng biết ơn đối với hoà bình, để mỗi người có cơ hội sống, học hỏi và sáng tạo. Nữ ca sĩ muốn suy ngẫm về sự bình tĩnh, trách nhiệm với lời nói và cách con người đối đãi với nhau bằng thiện ý.

"Ca khúc tiếp tục là hành trình để tôi cùng các cộng sự tìm kiếm cách kể những câu chuyện đương đại từ vốn văn hoá Việt Nam. Từ một lời nhắc dân gian đến hình ảnh non sông thanh bình, sản phẩm gửi gắm mong muốn về một đời sống nơi con người biết gìn giữ thiện ý, cùng nhau lao động, sáng tạo và vun đắp sự thịnh vượng", VTC News dẫn lời nữ ca sĩ.

Hình ảnh ca sĩ Hoàng Thùy Linh "biến hóa" trong MV "Thầy dùi":

Nguồn ảnh: Ảnh cắt từ MV "Thầy dùi"

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