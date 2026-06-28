Hoàng Thùy Linh gây chú ý ở tuổi 39
GĐXH - Hoàng Thùy Linh dù đã bước sang tuổi 39 nhưng sắc vóc và thần thái của cô vẫn trẻ trung, rạng rỡ. Bộ hình mới đây của nữ ca sĩ nhận được nhiều lời khen, khi được nhận xét sở hữu vẻ đẹp trẻ trung, hiện đại như thế hệ gen Z.
Hoàng Thùy Linh thực hiện bộ ảnh kỷ niệm mùa hè với tông màu pastel chủ đạo, mang đến cảm giác tươi mát và trẻ trung. Khi chia sẻ những hình ảnh này, nhiều người hâm mộ bất ngờ khi khó nhận ra nữ ca sĩ Hà thành đã 39 tuổi. Nhan sắc cùng thần thái của Hoàng Thùy Linh vẫn được khen ngợi trẻ trung, rạng rỡ và tràn đầy sức sống.
Hoàng Thùy Linh sinh năm 1988, là ca sĩ, diễn viên nổi tiếng của Việt Nam. Cô từng được biết đến qua vai Vàng Anh trong phim "Nhật ký Vàng Anh" trước khi chuyển hướng sang âm nhạc. Sau nhiều năm hoạt động, cô xây dựng hình ảnh riêng với phong cách kết hợp pop hiện đại và chất liệu văn hóa dân gian qua các ca khúc như "Để Mị nói cho mà nghe", "Tứ phủ", "See Tình". Hoàng Thùy Linh được đánh giá là một trong những nghệ sĩ V-pop có phong cách sáng tạo và dấu ấn riêng.
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