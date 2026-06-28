Hoàng Thùy Linh gây chú ý ở tuổi 39

Hoàng Thùy Linh sinh năm 1988, là ca sĩ, diễn viên nổi tiếng của Việt Nam. Cô từng được biết đến qua vai Vàng Anh trong phim "Nhật ký Vàng Anh" trước khi chuyển hướng sang âm nhạc. Sau nhiều năm hoạt động, cô xây dựng hình ảnh riêng với phong cách kết hợp pop hiện đại và chất liệu văn hóa dân gian qua các ca khúc như "Để Mị nói cho mà nghe", "Tứ phủ", "See Tình". Hoàng Thùy Linh được đánh giá là một trong những nghệ sĩ V-pop có phong cách sáng tạo và dấu ấn riêng.