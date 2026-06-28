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Hoàng Thùy Linh gây chú ý ở tuổi 39

Chủ nhật, 15:26 28/06/2026 | Giải trí
Đỗ Quyên
Đỗ Quyên
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GĐXH - Hoàng Thùy Linh dù đã bước sang tuổi 39 nhưng sắc vóc và thần thái của cô vẫn trẻ trung, rạng rỡ. Bộ hình mới đây của nữ ca sĩ nhận được nhiều lời khen, khi được nhận xét sở hữu vẻ đẹp trẻ trung, hiện đại như thế hệ gen Z.

Hoàng Thùy Linh gây chú ý ở tuổi 39 - Ảnh 1.Chụp hình Tết cùng Đen Vâu, Hoàng Thùy Linh gọi khoảnh khắc chung đôi là 'vị nhà'

GĐXH - Hoàng Thùy Linh tối mùng 4 Tết đã khoe ảnh chụp cùng Đen Vâu. Cô còn hạnh phúc gọi bộ ảnh này là "vị nhà".

Hoàng Thùy Linh gây chú ý ở tuổi 39 - Ảnh 1.
Hoàng Thùy Linh gây chú ý ở tuổi 39 - Ảnh 2.
Hoàng Thùy Linh gây chú ý ở tuổi 39 - Ảnh 3.
Hoàng Thùy Linh gây chú ý ở tuổi 39 - Ảnh 4.

Hoàng Thùy Linh thực hiện bộ ảnh kỷ niệm mùa hè với tông màu pastel chủ đạo, mang đến cảm giác tươi mát và trẻ trung. Khi chia sẻ những hình ảnh này, nhiều người hâm mộ bất ngờ khi khó nhận ra nữ ca sĩ Hà thành đã 39 tuổi. Nhan sắc cùng thần thái của Hoàng Thùy Linh vẫn được khen ngợi trẻ trung, rạng rỡ và tràn đầy sức sống.

Hoàng Thùy Linh gây chú ý ở tuổi 39 - Ảnh 5.

Hoàng Thùy Linh hiện là một trong những nữ nghệ sĩ nổi bật của showbiz Việt, ghi dấu ấn với vai trò ca sĩ, diễn viên và người xây dựng phong cách âm nhạc riêng. Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật, cô dần hướng đến hình ảnh trưởng thành, bản lĩnh và gắn bó hơn với những giá trị văn hóa Việt trong các sản phẩm âm nhạc.

Hoàng Thùy Linh gây chú ý ở tuổi 39 - Ảnh 6.

Thời gian gần đây, Hoàng Thùy Linh duy trì hoạt động nghệ thuật khá ổn định. Nữ ca sĩ xuất hiện trong nhiều chương trình, sự kiện âm nhạc và nhận được sự quan tâm từ khán giả sau một khoảng thời gian có phần kín tiếng hơn. Cô tiếp tục theo đuổi dòng nhạc kết hợp giữa chất liệu dân gian và hơi thở hiện đại – phong cách từng giúp cô tạo dấu ấn riêng trong làng nhạc Việt.

Hoàng Thùy Linh gây chú ý ở tuổi 39 - Ảnh 7.

Không chỉ tập trung vào âm nhạc, Hoàng Thùy Linh còn dành thời gian chăm sóc bản thân, xây dựng hình ảnh nữ nghệ sĩ chín chắn và sâu sắc hơn.

Hoàng Thùy Linh gây chú ý ở tuổi 39 - Ảnh 8.

Ở tuổi gần 40, cô được nhiều khán giả nhận xét ngày càng mặn mà, tự tin và có phong thái riêng. Thay vì liên tục xuất hiện trước truyền thông, nữ ca sĩ chọn cách sống kín đáo hơn, tập trung vào công việc và những dự án cá nhân.

Hoàng Thùy Linh gây chú ý ở tuổi 39 - Ảnh 9.

Trong sự nghiệp, Hoàng Thùy Linh từng tạo nên nhiều dấu ấn với các sản phẩm mang màu sắc văn hóa như "Để Mị nói cho mà nghe", "Tứ phủ" và đặc biệt là "See tình" – ca khúc giúp tên tuổi cô được biết đến rộng rãi hơn trên nhiều nền tảng quốc tế.

Hoàng Thùy Linh gây chú ý ở tuổi 39 - Ảnh 10.

Thành công này góp phần khẳng định hướng đi riêng của nữ ca sĩ khi đưa chất liệu truyền thống vào âm nhạc đương đại.

Hoàng Thùy Linh gây chú ý ở tuổi 39 - Ảnh 11.

Hiện tại, Hoàng Thùy Linh vẫn tiếp tục hành trình nghệ thuật theo cách riêng: không quá ồn ào nhưng luôn tạo sự chú ý mỗi khi trở lại. Cô được xem là một trong những nghệ sĩ nữ có phong cách riêng biệt, kiên trì xây dựng hình ảnh gắn với âm nhạc Việt Nam hiện đại.

Hoàng Thùy Linh sinh năm 1988, là ca sĩ, diễn viên nổi tiếng của Việt Nam. Cô từng được biết đến qua vai Vàng Anh trong phim "Nhật ký Vàng Anh" trước khi chuyển hướng sang âm nhạc. Sau nhiều năm hoạt động, cô xây dựng hình ảnh riêng với phong cách kết hợp pop hiện đại và chất liệu văn hóa dân gian qua các ca khúc như "Để Mị nói cho mà nghe", "Tứ phủ", "See Tình". Hoàng Thùy Linh được đánh giá là một trong những nghệ sĩ V-pop có phong cách sáng tạo và dấu ấn riêng.

Hoàng Thùy Linh gây chú ý ở tuổi 39 - Ảnh 13.Hoàng Thùy Linh gây chú ý với áo dài kim sa trong dịp Tết 2026

GĐXH - Đây đích thị là chiếc áo dài được Hoàng Thuỳ Linh "sủng" nhất vì mỗi ngày Tết lại diện một màu khác nhau.

 

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