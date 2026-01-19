Tin vui của Hoàng Thùy Linh
GĐXH - Hoàng Thùy Linh chia sẻ niềm vinh dự và tự hào là một trong số ít nghệ sĩ được tham gia biểu diễn tại Văn phòng Chính phủ.
Mới đây, Hoàng Thùy Linh tự hào chia sẻ khoảnh khắc cùng NSND Xuân Bắc, Đức Phúc xuất hiện tại Văn phòng Chính phủ.
"Thật hạnh phúc khi được cùng các anh chị em nghệ sĩ tham gia biểu diễn tại Văn Phòng Chính phủ,... Một kỉ niệm ý nghĩa tuyệt vời trong hành trình của Linh, biết ơn và trân trọng vinh dự này", nữ ca sĩ chia sẻ.
Bài đăng nhận về nhiều lời chúc mừng dành cho Hoàng Thùy Linh: "Từ âm nhạc tới hình ảnh, tới tư duy, Linh lúc nào cũng chỉn chu"; "Linh quá giỏi, quá kiên cường và nỗ lực để được như ngày hôm nay"; "Vì em xứng đáng! Hoàng Thùy Linh tài năng và bản lĩnh! Chúc Linh luôn xinh đẹp, hạnh phúc và thành công hơn nữa trong sự nghiệp!",...
Nữ ca sĩ bày tỏ niềm vinh dự khi được tham gia biểu diễn trong sự kiện ý nghĩa này.
Hoàng Thùy Linh bước vào showbiz với vai trò diễn viên trước khi chuyển hướng sang ca hát. Trong những năm phát triển sự nghiệp, Hoàng Thùy Linh đã tạo dấu ấn mạnh mẽ bằng âm nhạc truyền thống kết hợp hiện đại. Sự nghiệp âm nhạc của Hoàng Thùy Linh đã kéo dài nhiều năm nhưng kể từ 2019 trở đi, cô phát triển rực rỡ nhất. Đỉnh cao sự nghiệp của Hoàng Thùy Linh bắt đầu từ đó. Cụ thể, năm 2019, album Hoàng trở thành bước ngoặt lớn với các ca khúc như: Để Mị nói cho mà nghe, Duyên âm, Kẻ cắp gặp bà già.
Đến năm 2022, album "Link" tiếp tục đưa tên tuổi Hoàng Thùy Linh lên đỉnh cao. "See tình" trở thành cơn sốt toàn cầu, đặc biệt trên TikTok với điệu nhảy và giai điệu bắt tai được nghệ sĩ quốc tế cover.
"Gieo quẻ" (hợp tác với Đen Vâu) và "Bo Xì Bo" cũng tạo nên làn sóng trên mạng xã hội, giúp cô chiến thắng các hạng mục lớn tại Làn sóng xanh 2022 như: Nữ ca sĩ của năm, Album của năm và Bài hát của năm. Bùng nổ vào năm 2023, Hoàng Thùy Linh tổ chức "Vietnamese Concert".
Từ đầu 2024 Hoàng Thùy Linh khá im ắng. Thời điểm đó, nữ ca sĩ thỉnh thoảng cập nhật tình hình công việc nhưng không hề đăng ảnh mới của bản thân. Giọng ca "See tình" cũng không tham gia bất cứ sự kiện nào kể từ tháng 1/2024. Đó cũng là thời điểm đồn đoán Hoàng Thùy Linh làm lễ ăn hỏi với rapper Đen Vâu và sinh con xôn xao mạng xã hội.
Sau khoảng một năm im ắng, tới tháng 3, Hoàng Thùy Linh trở lại để quảng bá bộ phim tài liệu "Chúng ta là người Việt Nam". Bộ phim do cô đồng đạo diễn với Kawaii Tuấn Anh, tái hiện hành trình chuẩn bị concert, nhấn mạnh tinh thần đoàn kết và niềm tự hào dân tộc.
Tại buổi họp báo ra mắt phim ở Hà Nội (14/3), khi được hỏi về mối quan hệ với Đen Vâu, cô khéo léo trả lời: "Tôi đang sống trong hạnh phúc, nhưng hãy để tôi giữ những điều riêng tư cho đúng thời điểm".
Thời gian gần đây, Hoàng Thùy Linh hoạt động năng nổ hơn. Trong sự kiện "V Concert - Rạng rỡ Việt Nam", Hoàng Thùy Linh song ca với Đen Vâu ca khúc Về nhà nhưng cả hai không tương tác nhiều với nhau. Mới đây nhất, ngày 6/1, nữ ca sĩ ra mắt MV "Rực rỡ 30".
