Hoàng Thùy Linh U40 diện đồ kín đáo, ghi điểm với vẻ đẹp cổ điển

Hoàng Thùy Linh sinh năm 1988, lớn lên tại Hà Nội. Cô là hot girl, diễn viên trước khi lấn sân và thành công với vai trò ca sĩ. Năm 2019, cô phát hành album 'Hoàng' tổng kết 10 năm ca hát, gây tiếng vang với các bản hit: Để Mị nói cho mà nghe, Kẻ cắp gặp bà già, Duyên âm,... Cùng năm, cô đoạt danh hiệu Nghệ sĩ Việt Nam xuất sắc châu Á ở giải MAMA tại Hàn Quốc. Về đời tư, cô vẫn giữ kín dù nhiều năm nay vướng nhiều đồn đoán.