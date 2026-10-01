Hoàng Thùy Linh U40 diện đồ kín đáo, ghi điểm với vẻ đẹp cổ điển
GĐXH - Trong bộ ảnh mới, Hoàng Thùy Linh lựa chọn áo cổ tàu phối chân váy voan dài, tạo nên diện mạo thanh lịch, mang hơi hướng cổ điển.
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