Hoàng Thùy Linh diện mạo khác lạ
GĐXH - Dù có chút lạ lẫm, khán giả vẫn phải công nhận cô rất biết cách duy trì sức hút và làm mới bản thân sau nhiều năm lăn lộn trong showbiz.
Đăng nhập để tham gia bình luận
Thông báo
Đăng nhập để tham gia bình luận
Thông báo
GĐXH - Ca sĩ Đan Trường vui mừng thông báo về minishow "50 năm cuộc đời" đang gặp nhiều thuận lợi và nhận được hưởng ứng tích cực từ khán giả.
GĐXH - Đen Vâu và Tuấn Cry đến Hạ Long (TP Quảng Ninh), khám phá nguồn hải sản phong phú và món ăn nổi tiếng tại nơi đây.
Đều giành ngôi vị cao nhất của chương trình "Gương mặt thân quen" và nổi đình nổi đám một thời, nhưng hành trình sau đó của những quán quân này có nhiều ngã rẽ.
GĐXH - Hoa hậu Ngọc Hân chia sẻ niềm hạnh phúc khi đón Trung thu cùng con trai, trong khi đó Hồ Ngọc Hà gây chú ý bởi nhan sắc thần thái và gu thời trang sang trọng khi ở nước Ý.
GĐXH - Hương Tràm cho biết, gia đình cô cũng từng chịu những mất mát vì bệnh tim. Bà nội nữ ca sĩ qua đời khi tuổi đời còn rất trẻ và khi ấy chưa có cơ hội được phẫu thuật. Đáng tiếc, Hương Tràm chưa từng có cơ hội gặp bà.
GĐXH - Phổ nhạc từ bài thơ của Lâm Xuân Thi, nhạc sĩ Võ Hoài Phúc chọn cách kể về Trung thu qua ký ức và cảm nhận của người trưởng thành. Điểm nhấn xuyên suốt bản phối được Tuấn Hùng thể hiện là tiếng tỳ bà 5 dây.
GĐXH - "Với ba mẹ, điều đẹp nhất trong chuyến đi là được nhìn thấy ánh mắt tò mò của Gạo trước những điều đầu tiên ấy và nhận ra em đang lớn lên từng ngày", Ngô Thanh Vân chia sẻ.
GĐXH - Ca sĩ Vy Oanh đã gửi lời chúc ý nghĩa đến vợ chồng NSƯT Ngọc Quỳnh nhân dịp hôn lễ. Cô cũng xúc động trước tình yêu trải qua nhiều sóng gió của họ.
GĐXH - Quốc Trường tiếp tục gây chú ý khi hoàn thành tốt phần thực hành sơ cứu "Sao nhập ngũ". Điều khiến khán giả chú ý chính là ngoại hình của nam diễn viên.
GĐXH - Nhật Kim Anh khoe hình ảnh tình cảm với mẹ chồng cũ, khiến nhiều người bất ngờ vì mối quan hệ thân thiết sau nhiều năm cô ly hôn với doanh nhân Bửu Lộc.
Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!
Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.