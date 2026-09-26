Hoàng Thùy Linh diện mạo khác lạ

Nhiều netizen thậm chí còn nhận xét trông cô trẻ ra cả chục tuổi và suýt nhầm thành nữ ca sĩ trẻ 52Hz. Dù có chút lạ lẫm, khán giả vẫn phải công nhận cô rất biết cách duy trì sức hút và làm mới bản thân sau nhiều năm lăn lộn trong showbiz.