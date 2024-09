Hổ phách vụt sáng trở thành nguyên liệu chế tác trang sức cao cấp

Được hình thành qua rất nhiều năm tháng, hổ phách , một loại vật liệu có màu nâu mật ong, là một trong những vật liệu lâu đời nhất được sử dụng trong đồ trang sức và là một trong số ít chất được coi là đá bán quý không có nguồn gốc từ khoáng chất.

Hổ phách thực chất là nhựa cây hóa thạch sau khi bị chôn vùi hàng thiên niên kỷ thông qua một quá trình biến đổi hóa học. Quá trình làm cho hổ phách trở nên trong mờ, để lộ các tạp chất tự nhiên, bao gồm các bong bóng khí và các sinh vật cổ đại bị mắc kẹt, từ thực vật đến côn trùng và thậm chí cả động vật có xương sống nhỏ.

Hoa tai Hemmerle chế tác từ hổ phách và đá sapphire.

Các mỏ hổ phách lớn nhất hiện nay nằm ở Cộng hòa Dominica, Mexico và Myanmar, nhưng đặc biệt là ở bờ biển Amber - một khu vực gần Kaliningrad, Nga, được khai quật từ giữa thế kỷ 19. Ở đó, hai mỏ - Palmnikenskoe và Primorskoe ước đoán chứa đựng 80% tổng lượng hổ phách của toàn thế giới.

Ở Trung Quốc, hổ phách từ lâu đã được coi là mang lại may mắn, được sử dụng làm tràng hạt cầu nguyện trong Phật giáo Trung Quốc.

Trong khi đó, người Hy Lạp tin rằng hổ phách tượng trưng cho nước mắt của thần mặt trời Apollo, rơi xuống biển và trôi dạt vào bờ.

Ở vùng Baltic, hổ phách có ý nghĩa quan trọng, được coi là món quà từ các vị thần, trong khi ở Lithuania, chúng được đánh giá cao vì đặc tính chữa bệnh.

Vòng cổ được làm từ hổ phách, citrine và kim cương.

Thời Trung cổ, đồ trang sức hổ phách tượng trưng cho sự giàu có và quyền lực của giới quý tộc châu Âu, được sử dụng để trang trí vương miện, vương trượng và các báu vật hoàng gia khác.

Ngày nay, hổ phách xuất hiện ngày càng nhiều trong quá trình chế tác các tác phẩm trang sức cao cấp độc đáo. Một trong những nhà kim hoàn nổi tiếng thế giới Hemmerle đang rất tích cực sử dụng hổ phách trong các sản phẩm của mình.

Được thành lập tại Munich, Đức, thương hiệu Hemmerle nổi tiếng với việc sử dụng các vật liệu bất quy ước. Khắc hổ phách thành hạt, sau đó kết hợp chúng với sapphire, những nghệ nhân của Hemmerle cho rằng tông màu rực rỡ của hổ phách có thể kết hợp hoàn hảo với san hô cổ, đá sapphire, gỗ và các vật liệu khác.

Việc đưa vật chất tự nhiên cổ xưa như hổ phách vào trong các sáng tạo trang sức đương đại là điều vô cùng thú vị đối với họ.

Trâm cài áo hình con bướm bằng hổ phách và kim cương.

Nhà thiết kế trang sức nổi tiếng Glenn Spiro cũng rất chú ý tới hổ phách. Trong bộ sưu tập Materials of the Old World được ra mắt tại Hội chợ nghệ thuật và thiết kế 2023 tại London (Anh), Glenn Spiro đã cắt hổ phách cổ thành những viên tròn trang trí, gắn kèm đá citrine và kim cương trắng trên những chiếc vòng cổ vàng.

Riêng đối với Iryna Karpova, một kiến trúc sư kiêm thợ kim hoàn Ukraine, sức hấp dẫn của hổ phách nằm ở lịch sử của nó. Tại Triển lãm trang sức quốc tế GemGeneve 2024, Iryna Karpova đã trưng bày những các tác phẩm trang sức độc đáo của mình. Mỗi món đồ trang sức kết hợp hổ phách Ukraine với kim cương, gỗ mun và các họa tiết chạm khắc tinh xảo.

“Nguồn gốc hữu cơ, vẻ đẹp, sự quyến rũ và những câu chuyện lưu giữ khiến nó trở thành một phương tiện độc đáo cho việc khám phá nghệ thuật và khoa học” - cô nói.

(Theo SCMP)