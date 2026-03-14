Hồ Quỳnh Hương hát live trong lễ công bố cuộc thi sáng tác nghệ thuật Phật giáo 'Sáng đạo trong đời 2026'
GĐXH - Hồ Quỳnh Hương - giọng ca quê Quảng Ninh hát live về nhạc Phật giữa Chùa Quán Sứ khiến những người có mặt tại hội trường vô cùng xúc động.
Hồ Quỳnh Hương có mặt tại Chùa Quán Sứ (Hà Nội) vào một buổi chiều tháng 3 khi sự kiện lễ công bố cuộc thi sáng tác nghệ thuật Phật giáo "Sáng đạo trong đời 2026" và ra mắt album "Những ngày yên – Tịnh tâm cùng Kinh Phật" được chính thức diễn ra. Được biết, trong dự án âm nhạc tâm linh này mong muốn đưa những lời dạy của Đức Phật đến gần hơn với đời sống hiện đại thông qua hình thức tụng kinh nhẹ nhàng và dễ tiếp cận.
Trong sự kiện, ca sĩ Hồ Quỳnh Hương đã mang đến 2 tác phẩm âm nhạc về Phật giáo do chính cô tự tay chắp bút. Suốt nhiều năm qua, nữ ca sĩ quê Quảng Ninh hướng về đạo Phật như một mối duyên lành.
Về cuộc thi sáng tác nghệ thuật Phật giáo "Sáng đạo trong đời 2026", được biết sau thành công vào năm 2025, Ban Tổ chức chính thức công bố thể lệ cuộc thi sáng tác nghệ thuật Phật giáo "Sáng Đạo Trong Đời 2026". Cuộc thi được tổ chức nhằm khuyến khích các nhạc sĩ, nghệ sĩ và những người yêu nghệ thuật sáng tác các tác phẩm mang cảm hứng từ giáo lý Phật giáo, góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp của trí tuệ và lòng từ bi trong đời sống hiện đại.
Trong buổi họp báo, Ban tổ chức đã công bố thể lệ Cuộc thi sáng tác cho các hạng mục về kịch bản văn học, âm nhạc, kiến trúc, mỹ thuật lễ hội Phật Giáo Việt Nam.
Thông qua cuộc thi, Ban Tổ chức mong muốn tìm kiếm và tôn vinh những tác phẩm nghệ thuật có giá trị nhân văn, phản ánh tinh thần Phật giáo gắn bó với văn hóa dân tộc, đồng thời tạo thêm không gian sáng tạo cho nghệ sĩ trong việc đưa tinh thần Phật giáo đến gần hơn với công chúng. Những tác phẩm tiêu biểu từ cuộc thi cũng sẽ được lựa chọn để trình diễn trong các chương trình nghệ thuật Phật giáo và các sự kiện văn hóa trong thời gian tới.
Địa chỉ nhận tác phẩm:
Ban Văn hóa Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam
Email: cuocthisangdaotrongdoi@gmail.com
Hồ Quỳnh Hương hát live nhạc Phật tại Chùa Quán Sứ.
