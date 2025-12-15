7 tháng sau đám cưới, Hồ Quỳnh Hương sống chậm để lắng nghe bản thân
GĐXH - Hồ Quỳnh Hương của hiện tại có một cuộc sống bình yên không sắp đặt và thuận theo duyên số. Và mới đây, thuận theo tự nhiên, sau 11 năm làm album "Tĩnh lặng", cô quyết định sản xuất album "Khi em hát".
Sau 11 năm kể từ album "Tĩnh lặng", ca sĩ Hồ Quỳnh Hương chính thức giới thiệu album mới mang tên "Khi em hát", đánh dấu một hành trình âm nhạc mới đầy cảm xúc và sâu lắng. Album có sự góp giọng của ca sĩ Kai Đinh, Cầm và Dương Trường Giang.
"Khi em hát" là album được Hồ Quỳnh Hương ấp ủ trong quãng thời gian tĩnh tại nhất của đời mình, khi âm nhạc trở thành nơi để lắng nghe cảm xúc của cô một cách chân thật nhất.
Nữ ca sĩ xúc động chia sẻ: "Điều đặc biệt là những ca khúc trong album không phải được chọn lựa hay sắp đặt trước. Chúng tìm đến như một sự sắp đặt của duyên số, đúng vào lúc tâm hồn Hương yếu đuối nhất. Có những bài hát đã ở đó từ rất lâu, nhưng dù ê-kíp thúc giục bao nhiêu, Hương vẫn không thể tìm được cảm hứng để thu âm. Có những sản phẩm tưởng chừng đã hoàn thiện, nhưng lại thiếu một phần cảm xúc để có thể gọi là trọn vẹn".
Trong quá trình làm việc, Hồ Quỳnh Hương để cảm xúc tự dẫn dắt, đem âm nhạc trở thành nơi giãi bày và chữa lành. Cũng từ đó, những ca khúc đến với cô theo một cách rất tự nhiên. "Thật kỳ lạ là những ca khúc trong album không phải do Hương chọn. Chúng tìm đến Hương như một sự sắp đặt của duyên số, đúng lúc tâm hồn yếu đuối nhất", nữ ca sĩ tâm sự.
Không chỉ đơn thuần là sản phẩm đánh dấu cột mốc 11 năm, album còn là lời tự sự nghệ thuật, nơi Hồ Quỳnh Hương tìm thấy sự kết nối giữa bản thân và khán giả thông qua những giai điệu chân thành.
Dự án âm nhạc vì thế mang màu sắc tự sự, nhẹ nhàng, len lỏi vào tâm hồn người nghe bằng sự trưởng thành và bình yên mà Hồ Quỳnh Hương tích lũy sau nhiều năm không ra mắt album mới. "Khi em hát" còn có sự góp giọng của nhạc sĩ Dương Trường Giang và hai giọng ca trẻ Kai Đinh, Cầm. Những màu sắc âm nhạc tưởng chừng khác biệt nhưng lại giao nhau cùng một thời điểm và đem đến trải nghiệm cảm xúc khó quên. "Âm nhạc trở thành nơi Hương được giãi bày và được chữa lành. 'Khi em hát' là những gì chân thật nhất của Hương ở khoảnh khắc này", Hồ Quỳnh Hương bật mí.
Bên cạnh câu chuyện hình thành album, "Khi em hát" còn mang đến một hành trình cảm xúc được thể hiện qua 8 ca khúc. Những giai điệu này là những lát cắt cảm xúc riêng, dịu dàng và chân thật, như cách Hồ Quỳnh Hương chọn kể câu chuyện của mình bằng âm nhạc. Album được hình thành khi cô sống chậm lại để lắng nghe bản thân, không có sự sắp đặt hay lựa chọn trước. Mỗi bài hát đến một cách tự nhiên, như duyên số sắp đặt.
Bên cạnh màu sắc cảm xúc xuyên suốt, album "Khi em hát" còn ghi dấu sự đồng hành của nhiều nhạc sĩ, nhà sản xuất và ê-kíp âm nhạc uy tín. Trong đó nổi bật là các sáng tác của T.H.T, Kai Đinh, Dương Trường Giang, Đan Ni và Cầm.
Trong hành trình này, nữ ca sĩ nhận được sự đồng hành của nhiều người em, các ca sĩ và nhạc sĩ trẻ, góp thêm những sắc màu mới cho tổng thể album. Mong rằng trong từng giai điệu của "Khi em hát", khán giả sẽ tìm thấy cho mình một khoảng bình yên.
Album "Khi em hát" sẽ chính thức ra mắt vào 19:00 ngày 18/12/2025 trên các nền tảng âm nhạc số.
