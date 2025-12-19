Hồ Quỳnh Hương sau biến cố mất mẹ, đã lắng lại để nhìn sâu vào những câu chuyện của cuộc đời

7 tháng sau đám cưới, Hồ Quỳnh Hương sống chậm để lắng nghe bản thân GĐXH - Hồ Quỳnh Hương của hiện tại có một cuộc sống bình yên không sắp đặt và thuận theo duyên số. Và mới đây, thuận theo tự nhiên, sau 11 năm làm album "Tĩnh lặng", cô quyết định sản xuất album "Khi em hát".

Sau 11 năm kể từ album “Tĩnh lặng”, Hồ Quỳnh Hương chính thức tái xuất với album mới mang tên "Khi em hát". Dự án này được nữ ca sĩ ấp ủ, kỳ vọng mang đến chất lượng âm nhạc đỉnh cao với sự hòa quyện giữa giọng hát nội lực, sâu lắng đi cùng năm tháng cùng những giai điệu hiện đại, tinh tế.

Album “Khi em hát” được hình thành trong 49 ngày tĩnh lặng - quãng thời gian mà Hồ Quỳnh Hương đối diện với biến cố lớn và nỗi đau chia ly. Chị chia sẻ rằng chính mẹ, dù đã rời xa, vẫn để lại cho chị món quà quý giá nhất: tình yêu thương và sự lắng lại để nhìn sâu vào những câu chuyện của cuộc đời.

Hồ Quỳnh Hương lắng mình sau nỗi đau chia ly người thân.

Hồ Quỳnh Hương chia sẻ: “Điều đặc biệt là những ca khúc trong album không phải được chọn lựa hay sắp đặt trước. Chúng tìm đến như một sự sắp đặt của duyên số, đúng vào lúc tâm hồn Hương yếu đuối nhất. Có những bài hát đã ở đó từ rất lâu, nhưng dù ê-kíp thúc giục bao nhiêu, Hương vẫn không thể tìm được cảm hứng để thu âm. Có những sản phẩm tưởng chừng đã hoàn thiện, nhưng lại thiếu một phần cảm xúc cuối cùng để có thể gọi là trọn vẹn.

Chỉ đến khi biến cố ập đến, khi nỗi buồn và sự trống trải phủ kín, Hương mới thật sự mở lòng với âm nhạc. Hương để cảm xúc dẫn đường, để âm nhạc trở thành nơi có thể giãi bày và chữa lành”.

“Khi em hát” được hoàn thiện vỏn vẹn trong vòng 49 ngày, nhưng là những gì chân thật và cảm xúc nhất của Hồ Quỳnh Hương ở khoảng thời gian này.

Với album "Khi em hát", Hồ Quỳnh Hương và ekip lồng ghép thông điệp “chữa lành” qua âm nhạc, nhấn mạnh vào tình yêu thương. Màu sắc âm nhạc trong album lần này đa dạng hơn, vẫn có những bản ballad da diết, phô diễn chất giọng nữ cao đặc trưng. Cùng với đó còn có thêm 3 ca khúc mang hơi thở đương đại, tạo nên bức tranh cảm xúc gần gũi với người nghe, đặc biệt là giới trẻ. Album có 8 ca khúc được chăm chút kỹ lưỡng, mỗi ca khúc được kể theo một cách riêng.

Nữ ca sĩ quê Quảng Ninh mượn hình ảnh tình yêu để thể hiện nỗi niềm, sự gắn kết về mặt tinh thần và đồng điệu của con tim.

Như thông qua ca khúc chủ đề "Khi em hát", Hồ Quỳnh Hương mượn hình ảnh tình yêu để thể hiện nỗi niềm, sự gắn kết về mặt tinh thần và đồng điệu của con tim, dù cho ta có đang ở đâu trên thế giới này. “Khi em hát, ta chẳng còn xa cách, trái tim hòa làm một…”, thông qua chất giọng truyền cảm, chất chứa ưu tư nhưng vẫn dịu dàng của nữ ca sĩ, khiến người nghe như được vỗ về.

Đặc biệt, trong album Hồ Quỳnh Hương hợp tác với các nhạc sĩ trẻ, thậm chí thuộc thế hệ GenZ nhằm mang đến làn gió mới mẻ cho hành trình âm nhạc kéo dài hơn hai thập kỷ của cô. Các nhạc sĩ như Kai Đinh, Dương Trường Giang, Đan Ni, Cầm... đã góp phần tạo nên những ca khúc đa dạng, được sản xuất bởi các producer tài năng như Cyber Pon, OnlyC, Gấu Siêu Nhân, SIVAN, Nguyễn Việt Hùng, KADO và RNM Long Pham như một nỗ lực tiếp cận gần hơn với khán giả trẻ.

Sự dụng tâm trên chứng tỏ Hồ Quỳnh Hương không ngừng đổi mới, sẵn sàng đón nhận những ý tưởng trẻ trung để giữ lửa đam mê âm nhạc, nhưng vẫn chất chứa trong đó nỗi niềm cá nhân của riêng cô.

Album "Khi em hát" đã chính thức được phát hành vào ngày lúc 19:00 ngày 18/12/2025 trên các nền tảng âm nhạc, hứa hẹn chạm đến trái tim người nghe bằng sự chân thành và tài năng đã được bảo chứng suốt nhiều năm của Hồ Quỳnh Hương.