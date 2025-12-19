Hồ Quỳnh Hương sau biến cố mất mẹ, đã lắng lại để nhìn sâu vào những câu chuyện của cuộc đời
GĐXH - 11 năm sau mới quay trở lại làm một sản phẩm âm nhạc, Hồ Quỳnh Hương cho biết chính mẹ, dù đã rời xa, vẫn để lại cho chị món quà quý giá nhất: tình yêu thương và sự lắng lại để nhìn sâu vào những câu chuyện của cuộc đời.
Sau 11 năm kể từ album “Tĩnh lặng”, Hồ Quỳnh Hương chính thức tái xuất với album mới mang tên "Khi em hát". Dự án này được nữ ca sĩ ấp ủ, kỳ vọng mang đến chất lượng âm nhạc đỉnh cao với sự hòa quyện giữa giọng hát nội lực, sâu lắng đi cùng năm tháng cùng những giai điệu hiện đại, tinh tế.
Album “Khi em hát” được hình thành trong 49 ngày tĩnh lặng - quãng thời gian mà Hồ Quỳnh Hương đối diện với biến cố lớn và nỗi đau chia ly. Chị chia sẻ rằng chính mẹ, dù đã rời xa, vẫn để lại cho chị món quà quý giá nhất: tình yêu thương và sự lắng lại để nhìn sâu vào những câu chuyện của cuộc đời.
Hồ Quỳnh Hương chia sẻ: “Điều đặc biệt là những ca khúc trong album không phải được chọn lựa hay sắp đặt trước. Chúng tìm đến như một sự sắp đặt của duyên số, đúng vào lúc tâm hồn Hương yếu đuối nhất. Có những bài hát đã ở đó từ rất lâu, nhưng dù ê-kíp thúc giục bao nhiêu, Hương vẫn không thể tìm được cảm hứng để thu âm. Có những sản phẩm tưởng chừng đã hoàn thiện, nhưng lại thiếu một phần cảm xúc cuối cùng để có thể gọi là trọn vẹn.
Chỉ đến khi biến cố ập đến, khi nỗi buồn và sự trống trải phủ kín, Hương mới thật sự mở lòng với âm nhạc. Hương để cảm xúc dẫn đường, để âm nhạc trở thành nơi có thể giãi bày và chữa lành”.
“Khi em hát” được hoàn thiện vỏn vẹn trong vòng 49 ngày, nhưng là những gì chân thật và cảm xúc nhất của Hồ Quỳnh Hương ở khoảng thời gian này.
Với album "Khi em hát", Hồ Quỳnh Hương và ekip lồng ghép thông điệp “chữa lành” qua âm nhạc, nhấn mạnh vào tình yêu thương. Màu sắc âm nhạc trong album lần này đa dạng hơn, vẫn có những bản ballad da diết, phô diễn chất giọng nữ cao đặc trưng. Cùng với đó còn có thêm 3 ca khúc mang hơi thở đương đại, tạo nên bức tranh cảm xúc gần gũi với người nghe, đặc biệt là giới trẻ. Album có 8 ca khúc được chăm chút kỹ lưỡng, mỗi ca khúc được kể theo một cách riêng.
Như thông qua ca khúc chủ đề "Khi em hát", Hồ Quỳnh Hương mượn hình ảnh tình yêu để thể hiện nỗi niềm, sự gắn kết về mặt tinh thần và đồng điệu của con tim, dù cho ta có đang ở đâu trên thế giới này. “Khi em hát, ta chẳng còn xa cách, trái tim hòa làm một…”, thông qua chất giọng truyền cảm, chất chứa ưu tư nhưng vẫn dịu dàng của nữ ca sĩ, khiến người nghe như được vỗ về.
Đặc biệt, trong album Hồ Quỳnh Hương hợp tác với các nhạc sĩ trẻ, thậm chí thuộc thế hệ GenZ nhằm mang đến làn gió mới mẻ cho hành trình âm nhạc kéo dài hơn hai thập kỷ của cô. Các nhạc sĩ như Kai Đinh, Dương Trường Giang, Đan Ni, Cầm... đã góp phần tạo nên những ca khúc đa dạng, được sản xuất bởi các producer tài năng như Cyber Pon, OnlyC, Gấu Siêu Nhân, SIVAN, Nguyễn Việt Hùng, KADO và RNM Long Pham như một nỗ lực tiếp cận gần hơn với khán giả trẻ.
Sự dụng tâm trên chứng tỏ Hồ Quỳnh Hương không ngừng đổi mới, sẵn sàng đón nhận những ý tưởng trẻ trung để giữ lửa đam mê âm nhạc, nhưng vẫn chất chứa trong đó nỗi niềm cá nhân của riêng cô.
Album "Khi em hát" đã chính thức được phát hành vào ngày lúc 19:00 ngày 18/12/2025 trên các nền tảng âm nhạc, hứa hẹn chạm đến trái tim người nghe bằng sự chân thành và tài năng đã được bảo chứng suốt nhiều năm của Hồ Quỳnh Hương.
Biển người đi “bão” mừng đội tuyển U22 Việt Nam vô địch SEA Games 33Câu chuyện văn hóa - 11 giờ trước
GĐXH - Tối 18/12, U22 Việt Nam thắng kịch tính U22 Thái Lan với tỉ số 3-2 tại SEA Games 33, mang đến niềm vui vỡ òa cho người hâm mộ cả nước.
Nghệ sĩ viola quốc tế Nguyệt Thu 'đánh thức' không gian Công viên Thống NhấtCâu chuyện văn hóa - 2 ngày trước
GĐXH - Âm nhạc, ẩm thực, hoạt động cộng đồng kết hợp không gian thiên nhiên sẽ hoà quện cùng nhau, mang đến trải nghiệm mới mẻ cho công chúng được nghệ sĩ viola Nguyệt Thu thực hiện tại Công viên Thống Nhất (Hà Nội).
Giọng ca 'Thu cuối' giờ ra sao sau 13 năm nổi tiếng nhờ bản hit đình đám?Câu chuyện văn hóa - 4 ngày trước
Nổi tiếng nhờ hiện tượng âm nhạc "Thu cuối" vào năm 2012, cuộc sống của nữ ca sĩ này có nhiều thay đổi.
NSND Thanh Hoa U80 sống lạc quan dù bệnh tật, chuẩn bị cho ngày ra điCâu chuyện văn hóa - 4 ngày trước
Tuổi 75, NSND Thanh Hoa miệt mài ca hát, lần đầu thử sức đóng phim. Dịp này, bà chia sẻ về cuộc sống, những tin đồn thất thiệt về mình và hôn nhân tròn đầy bên ông xã là nghệ sĩ xiếc.
Rực rỡ sắc màu Giáng sinh châu Âu giữa lòng Hà NộiCâu chuyện văn hóa - 4 ngày trước
GĐXH - Hội chợ Giáng sinh EU 2025 diễn ra tại Hà Nội ngày 14/12, thu hút đông đảo người dân, du khách khám phá không gian văn hóa - ẩm thực đậm sắc màu châu Âu.
Huyền My: ‘Tôi sốc, bật khóc khi nghỉ việc MC’Câu chuyện văn hóa - 5 ngày trước
Á hậu Huyền My cho biết cô sốc khi nghe tin kênh truyền hình nơi mình đang làm việc dừng hoạt động. Người đẹp nhiều lần bật khóc vì đây là nơi cô gắn bó trong bốn năm qua.
Nghĩ về 'tình nghệ sĩ' ở đám tang Thương TínCâu chuyện văn hóa - 5 ngày trước
GĐXH - Từ trường hợp của Thương Tín, công chúng không khỏi xót xa về thân phận mong manh, cuộc sống bấp bênh của người nghệ sĩ khi đã hoàn thành sứ mệnh với nghệ thuật. Họ cống hiến những năm tháng rực rỡ nhất, mang đến cho đời sống những giá trị tinh thần vô giá nhưng kết thúc sứ mệnh, họ nhận về mình là một tuổi già khốn khó, bệnh tật và tạm bợ, sống nay không biết đến ngày mai.
3 MC song ngữ đắt show nhất Việt Nam đều gắn bó với VTVCâu chuyện văn hóa - 6 ngày trước
Đức Bảo, Phí Linh và Khánh Vy là 3 MC song ngữ đắt show nhất Việt Nam với khả năng tiếng Anh tốt, từng dẫn dắt các sự kiện quốc tế lớn và nhận nhiều giải thưởng danh giá.
3 ca sĩ giọng hát 'khủng' nhất showbiz Việt là ai?Câu chuyện văn hóa - 1 tuần trước
Tùng Dương, Quốc Thiên, Võ Hạ Trâm - ba nghệ sĩ, ba con đường khác nhau nhưng điểm chung lớn nhất đều chọn cách lấy giọng hát làm giá trị cốt lõi và biến nó thành thương hiệu riêng như một ''bảo bối'' mà thị trường không thể trộn lẫn.
Câu chuyện ẩn chứa đằng sau chiếc áo dài tơ sen của 'công chúa hàng hiệu' Tiên NguyễnCâu chuyện văn hóa - 1 tuần trước
GĐXH - Gia đình cô dâu vốn trân trọng các giá trị truyền thống nên mong muốn trang phục mang tinh thần thuần Việt, sử dụng chất liệu tự nhiên và mang chiều sâu văn hoá. Từ bài toán này, NTK Minh Hạnh đã lựa chọn tơ sen được dệt bởi bàn tay tài hoa là nghệ nhân Phan Thị Thuận.
Nghĩ về 'tình nghệ sĩ' ở đám tang Thương TínCâu chuyện văn hóa
GĐXH - Từ trường hợp của Thương Tín, công chúng không khỏi xót xa về thân phận mong manh, cuộc sống bấp bênh của người nghệ sĩ khi đã hoàn thành sứ mệnh với nghệ thuật. Họ cống hiến những năm tháng rực rỡ nhất, mang đến cho đời sống những giá trị tinh thần vô giá nhưng kết thúc sứ mệnh, họ nhận về mình là một tuổi già khốn khó, bệnh tật và tạm bợ, sống nay không biết đến ngày mai.