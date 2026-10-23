Hoa hậu Đỗ Thị Hà du ngoạn thuyền gỗ kỷ niệm một năm làm dâu hào môn, chu toàn gia đình từ mâm cơm nhà

Giữa rất nhiều hình ảnh hào nhoáng của cuộc sống sau ánh đèn sân khấu, những mâm cơm nhà của Đỗ Thị Hà lại tạo được sự chú ý riêng. Bởi sau cùng, một căn bếp có thể không cần quá sang trọng, một bữa cơm cũng chẳng cần quá nhiều món, nhưng khi có người cùng ngồi xuống ăn và chia sẻ câu chuyện trong ngày, những điều bình thường ấy lại trở thành một phần rất đẹp của đời sống gia đình.