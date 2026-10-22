6 mâm cơm gia đình đủ vị, của mẹ đảm 'đi làm về muộn vẫn cố nấu cơm nhà'

Thứ năm, 18:51 22/10/2026 | Ăn
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GĐXH - Vì công việc nên hầu như ngày nào mình cũng về nhà khá muộn. Nhiều hôm vừa tan làm là vội ghé chợ, chọn vài món tươi ngon rồi tất tả về vào bếp. Chính vì vậy, tiêu chí của mình là nấu nhanh nhưng vẫn đủ chất, để cả nhà không phải chờ lâu mà vẫn có một bữa cơm ấm cúng.

Chị Mạc Xuân Nguyệt (Hà Nội) chia sẻ về những mâm cơm gia đình đang được chị em cộng đồng yêu bếp hưởng ứng. Cách của chị đơn giản ai cũng có thể học theo. .

"Vì công việc nên hầu như ngày nào mình cũng về nhà khá muộn. Nhiều hôm vừa tan làm là vội ghé chợ, chọn vài món tươi ngon rồi tất tả về vào bếp. Chính vì vậy, tiêu chí của mình là nấu nhanh nhưng vẫn đủ chất, để cả nhà không phải chờ lâu mà vẫn có một bữa cơm ấm cúng.

Mỗi mâm cơm thường chỉ gồm 2–3 món mặn, thêm một món canh hoặc món rau. Toàn những món quen thuộc, nguyên liệu dễ tìm và cách chế biến không quá cầu kỳ. Có những tuần bận rộn, vài món sẽ xuất hiện lặp lại, nhưng mình luôn cố gắng thay đổi cách chế biến hoặc đổi món nhiều nhất có thể để cả nhà không thấy ngán".

6 mâm cơm gia đình đủ vị, của mẹ đảm 'đi làm về muộn vẫn cố nấu cơm nhà'

Mâm cơm gia đình 1:

6 Mâm cơm gia đình đơn giản nhanh chóng cho mẹ bận rộn năm 2026 - Ảnh 1.

Gà nướng, nôi, đỗ xào lòng mề, nộm dưa chuột cà rốt.

Mâm cơm gia đình 2:

6 Mâm cơm gia đình đơn giản nhanh chóng cho mẹ bận rộn năm 2026 - Ảnh 2.

Mực xào, sò huyết hấp, thịt rang, đậu bắp luộc.

Mâm cơm gia đình 3:

6 Mâm cơm gia đình đơn giản nhanh chóng cho mẹ bận rộn năm 2026 - Ảnh 3.

Sườn nướng chao, tôm nướng, canh cải thịt bằm.

Mâm cơm gia đình 4:

6 Mâm cơm gia đình đơn giản nhanh chóng cho mẹ bận rộn năm 2026 - Ảnh 4.

Gà chiên mắm, cá khô rán, canh bắp cải.

Mâm cơm gia đình 5:

6 Mâm cơm gia đình đơn giản nhanh chóng cho mẹ bận rộn năm 2026 - Ảnh 5.

Xách bò xào, tôm rang, canh bí đỏ.

Mâm cơm gia đình 6:

6 Mâm cơm gia đình đơn giản nhanh chóng cho mẹ bận rộn năm 2026 - Ảnh 6.

Thịt lợn rán, rau bí xào, cá khô, canh dưa chuột gân bò.

6 Mâm cơm gia đình đơn giản nhanh chóng cho mẹ bận rộn năm 2026 - Ảnh 7.Lưu lại ngay 5 mâm cơm gia đình vừa ngon, vừa đủ chất, khỏi vắt óc nghĩ món ăn mỗi ngày

GĐXH - Có một câu hỏi tưởng chừng rất đơn giản nhưng lại khiến không ít người nội trợ phải suy nghĩ mỗi ngày: "Hôm nay ăn gì?"

6 Mâm cơm gia đình đơn giản nhanh chóng cho mẹ bận rộn năm 2026 - Ảnh 8.7 mâm cơm gia đình cuối tuần cho người bận rộn

GĐXH - 7 mâm cơm gia đình dưới đây của chị Nguyễn Thu đăng tải trong cộng đồng chị em yêu bếp là những gợi ý hữu ích cho những chị em mong một cuối tuần có bữa ăn đầy đủ mà không quá tốn thời gian vào bếp.

 

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