6 mâm cơm gia đình đủ vị, của mẹ đảm 'đi làm về muộn vẫn cố nấu cơm nhà'
GĐXH - Vì công việc nên hầu như ngày nào mình cũng về nhà khá muộn. Nhiều hôm vừa tan làm là vội ghé chợ, chọn vài món tươi ngon rồi tất tả về vào bếp. Chính vì vậy, tiêu chí của mình là nấu nhanh nhưng vẫn đủ chất, để cả nhà không phải chờ lâu mà vẫn có một bữa cơm ấm cúng.
Chị Mạc Xuân Nguyệt (Hà Nội) chia sẻ về những mâm cơm gia đình đang được chị em cộng đồng yêu bếp hưởng ứng. Cách của chị đơn giản ai cũng có thể học theo. .
"Vì công việc nên hầu như ngày nào mình cũng về nhà khá muộn. Nhiều hôm vừa tan làm là vội ghé chợ, chọn vài món tươi ngon rồi tất tả về vào bếp. Chính vì vậy, tiêu chí của mình là nấu nhanh nhưng vẫn đủ chất, để cả nhà không phải chờ lâu mà vẫn có một bữa cơm ấm cúng.
Mỗi mâm cơm thường chỉ gồm 2–3 món mặn, thêm một món canh hoặc món rau. Toàn những món quen thuộc, nguyên liệu dễ tìm và cách chế biến không quá cầu kỳ. Có những tuần bận rộn, vài món sẽ xuất hiện lặp lại, nhưng mình luôn cố gắng thay đổi cách chế biến hoặc đổi món nhiều nhất có thể để cả nhà không thấy ngán".
6 mâm cơm gia đình đủ vị, của mẹ đảm 'đi làm về muộn vẫn cố nấu cơm nhà'
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