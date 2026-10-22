Ăn tía tô cùng hải sản có thực sự chống dị ứng? Sự thật về mẹo dân gian nhiều người tin
GĐXH - Tía tô thường được ăn kèm các món hải sản và được truyền tai có tác dụng chống dị ứng, giảm lạnh bụng. Tuy nhiên, liệu loại rau quen thuộc này có thể ngăn phản ứng dị ứng nguy hiểm? Câu trả lời cần được nhìn nhận dưới góc độ khoa học, thay vì chỉ dựa vào kinh nghiệm truyền miệng.
Ăn tía tô cùng hải sản chống dị ứng?
Trong bữa ăn của người Việt, tía tô thường xuất hiện cùng các món cá, tôm, cua, ốc. Một số người còn uống nước tía tô trước hoặc sau khi ăn hải sản với hy vọng phòng dị ứng, nổi mẩn ngứa hay đau bụng. Quan niệm này có thể xuất phát từ kinh nghiệm dân gian về đặc tính của loại rau, nhưng chưa có đủ bằng chứng lâm sàng đáng tin cậy cho thấy ăn lá tía tô sống hoặc uống nước tía tô có thể ngăn ngừa dị ứng hải sản ở người.
Theo cơ chế y khoa, dị ứng thực phẩm xảy ra khi hệ miễn dịch phản ứng bất thường với một thành phần trong thức ăn. Với dị ứng qua trung gian IgE, khi tiếp xúc với dị nguyên, cơ thể có thể giải phóng histamine và nhiều chất trung gian khác, gây nổi mề đay, ngứa, sưng môi, nôn ói hoặc các biểu hiện nghiêm trọng hơn. VOV cho hay.
Vì vậy, dù tía tô là một loại rau có thể sử dụng trong bữa ăn thông thường, không thể xem loại rau này như thuốc kháng histamine hay phương pháp dự phòng phản vệ. Việc cảm thấy dễ chịu sau khi dùng nước tía tô cũng không chứng minh rằng phản ứng dị ứng đã được ngăn chặn.
Cần phân biệt dị ứng hải sản với tình trạng khó chịu đường tiêu hóa hoặc phản ứng do độc tố, thực phẩm nhiễm khuẩn. Những tình trạng này có thể có biểu hiện giống nhau nhưng nguyên nhân và cách xử trí khác nhau. Nếu thường xuyên nổi mẩn, ngứa hoặc có triệu chứng bất thường sau khi ăn một loại hải sản, người bệnh nên khám chuyên khoa dị ứng – miễn dịch để xác định nguyên nhân, thay vì tự thử các mẹo dân gian. Thông tin trên Lao động khẳng định.
Gợi ý các món ngon bổ dưỡng với tía tô
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