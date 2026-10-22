Ăn tía tô cùng hải sản có thực sự chống dị ứng? Sự thật về mẹo dân gian nhiều người tin

Ăn tía tô cùng hải sản chống dị ứng?

Trong bữa ăn của người Việt, tía tô thường xuất hiện cùng các món cá, tôm, cua, ốc. Một số người còn uống nước tía tô trước hoặc sau khi ăn hải sản với hy vọng phòng dị ứng, nổi mẩn ngứa hay đau bụng. Quan niệm này có thể xuất phát từ kinh nghiệm dân gian về đặc tính của loại rau, nhưng chưa có đủ bằng chứng lâm sàng đáng tin cậy cho thấy ăn lá tía tô sống hoặc uống nước tía tô có thể ngăn ngừa dị ứng hải sản ở người.

Theo cơ chế y khoa, dị ứng thực phẩm xảy ra khi hệ miễn dịch phản ứng bất thường với một thành phần trong thức ăn. Với dị ứng qua trung gian IgE, khi tiếp xúc với dị nguyên, cơ thể có thể giải phóng histamine và nhiều chất trung gian khác, gây nổi mề đay, ngứa, sưng môi, nôn ói hoặc các biểu hiện nghiêm trọng hơn. VOV cho hay.

Vì vậy, dù tía tô là một loại rau có thể sử dụng trong bữa ăn thông thường, không thể xem loại rau này như thuốc kháng histamine hay phương pháp dự phòng phản vệ. Việc cảm thấy dễ chịu sau khi dùng nước tía tô cũng không chứng minh rằng phản ứng dị ứng đã được ngăn chặn.

Cần phân biệt dị ứng hải sản với tình trạng khó chịu đường tiêu hóa hoặc phản ứng do độc tố, thực phẩm nhiễm khuẩn. Những tình trạng này có thể có biểu hiện giống nhau nhưng nguyên nhân và cách xử trí khác nhau. Nếu thường xuyên nổi mẩn, ngứa hoặc có triệu chứng bất thường sau khi ăn một loại hải sản, người bệnh nên khám chuyên khoa dị ứng – miễn dịch để xác định nguyên nhân, thay vì tự thử các mẹo dân gian. Thông tin trên Lao động khẳng định.

Gợi ý các món ngon bổ dưỡng với tía tô

Món trứng cuộn lá tía tô.

Salad ức gà cuốn lá tía tô.

Cháo gà lá tía tô.

Nấm đùi gà hấp lá tía tô.

Con trai MC Đan Lê cao vọt 13cm chỉ sau 1 năm: Mâm cơm gia đình cần có gì để nuôi dưỡng chiều cao ở trẻ? GĐXH - "Mỹ nhân thời tiết" từng tiết lộ, so với năm ngoái, Khải Minh - con trai cô đã cao thêm 13cm và không ngại ngần chia sẻ bí quyết cho phụ huynh đang muốn tăng chiều cao cho con.

Loại rau 'tăng chiều cao' cho trẻ cực giàu canxi, bán đầy ở chợ Việt, dễ chế biến GĐXH - Loại rau này không chỉ có vitamin D mà còn cả vitamin K. Cả hai loại vitamin này đều rất cần thiết cho xương, giúp xương chắc khỏe và giảm nguy cơ gãy xương.







