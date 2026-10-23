4 mẹo nhận biết trứng gà tươi khi đi chợ, không cần đập vỏ, nhìn biết ngay trứng 'xịn'
GĐXH - Khi mua trứng gà, làm thế nào để chọn được những quả còn tươi, chất lượng mà không cần đập vỏ? Đây là thắc mắc của nhiều người nội trợ, bởi vẻ ngoài nguyên vẹn chưa chắc đã phản ánh đầy đủ tình trạng bên trong quả trứng.
Trứng gà là thực phẩm giàu protein, vitamin và khoáng chất, thường xuyên xuất hiện trong bữa ăn gia đình. Tuy nhiên, trứng có thể giảm chất lượng trong quá trình bảo quản, còn trứng nhiễm vi khuẩn gây bệnh đôi khi vẫn có vẻ ngoài hoàn toàn bình thường. Vì vậy, người tiêu dùng nên kết hợp quan sát, kiểm tra và lựa chọn nơi mua uy tín thay vì chỉ dựa vào một dấu hiệu riêng lẻ.
1. Quan sát vỏ trứng: Ưu tiên quả nguyên vẹn, sạch và không có dấu hiệu bất thường
Khi chọn trứng, hãy quan sát kỹ toàn bộ bề mặt vỏ. Nên ưu tiên những quả không bị nứt, vỡ, rò rỉ hoặc có dấu hiệu ẩm mốc. Nếu vỏ dính chất bẩn bất thường, có mùi lạ hoặc xuất hiện những vùng đổi màu đáng ngờ, tốt nhất nên chọn quả khác. Lương y đa khoa Bùi Đắc Sáng, Nhà nghiên cứu khoa học thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Hội Đông y Hà Nội chia sẻ trên VnExpress.
2. Cầm và lắc nhẹ: Chỉ nên xem là dấu hiệu tham khảo
3. Ngửi mùi: Hữu ích khi phát hiện trứng đã hỏng, nhưng không phát hiện được mọi nguy cơ
4. Muốn chọn trứng tươi, hãy chú ý cả cách bảo quản
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