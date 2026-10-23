4 mẹo nhận biết trứng gà tươi khi đi chợ, không cần đập vỏ, nhìn biết ngay trứng 'xịn'

Trứng gà là thực phẩm giàu protein, vitamin và khoáng chất, thường xuyên xuất hiện trong bữa ăn gia đình. Tuy nhiên, trứng có thể giảm chất lượng trong quá trình bảo quản, còn trứng nhiễm vi khuẩn gây bệnh đôi khi vẫn có vẻ ngoài hoàn toàn bình thường. Vì vậy, người tiêu dùng nên kết hợp quan sát, kiểm tra và lựa chọn nơi mua uy tín thay vì chỉ dựa vào một dấu hiệu riêng lẻ.

1. Quan sát vỏ trứng: Ưu tiên quả nguyên vẹn, sạch và không có dấu hiệu bất thường

Khi chọn trứng, hãy quan sát kỹ toàn bộ bề mặt vỏ. Nên ưu tiên những quả không bị nứt, vỡ, rò rỉ hoặc có dấu hiệu ẩm mốc. Nếu vỏ dính chất bẩn bất thường, có mùi lạ hoặc xuất hiện những vùng đổi màu đáng ngờ, tốt nhất nên chọn quả khác. Lương y đa khoa Bùi Đắc Sáng, Nhà nghiên cứu khoa học thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Hội Đông y Hà Nội chia sẻ trên VnExpress.

Màu sắc và độ nhám của vỏ không phải tiêu chí đáng tin cậy để xác định trứng tươi hay cũ. Trứng gà có thể có vỏ trắng, nâu hoặc các sắc độ khác nhau tùy giống gà. Lớp phấn tự nhiên trên vỏ cũng không chứng minh chắc chắn rằng trứng mới đẻ hay có chất lượng tốt.

Nếu mua trứng đóng hộp, nên kiểm tra hạn sử dụng, thông tin nguồn gốc và tình trạng bao bì. Tránh chọn hộp có nhiều quả nứt vỡ hoặc bị bẩn do trứng rò rỉ.

2. Cầm và lắc nhẹ: Chỉ nên xem là dấu hiệu tham khảo

Trứng còn tươi thường có cấu trúc bên trong ổn định hơn. Khi lắc thật nhẹ gần tai, quả trứng không phát ra tiếng động rõ rệt có thể là dấu hiệu tích cực. Ngược lại, nếu nghe thấy tiếng chất lỏng chuyển động mạnh, trứng có thể đã để lâu hoặc phần bên trong bị biến đổi.

Tuy nhiên, phương pháp này không đủ chính xác để kết luận trứng còn tươi hay đã hỏng. Không nên lắc mạnh hoặc gõ các quả trứng vào nhau vì có thể làm nứt vỏ, tạo điều kiện cho vi khuẩn xâm nhập.

3. Ngửi mùi: Hữu ích khi phát hiện trứng đã hỏng, nhưng không phát hiện được mọi nguy cơ

Trứng hỏng có thể xuất hiện mùi hôi, thối hoặc mùi bất thường. Nếu phát hiện mùi lạ, không nên sử dụng. Tuy vậy, ngửi vỏ trứng khi còn nguyên không phải cách đáng tin cậy để đánh giá chất lượng bên trong, bởi nhiều quả trứng hư hỏng hoặc nhiễm vi khuẩn vẫn chưa có mùi rõ rệt.

Nếu đã đập trứng ra để chế biến và phát hiện mùi bất thường, màu sắc khác thường hoặc dấu hiệu hư hỏng, cần loại bỏ quả trứng đó. Không nên nếm thử để kiểm tra.

4. Muốn chọn trứng tươi, hãy chú ý cả cách bảo quản

Một quả trứng có vỏ đẹp chưa chắc đã an toàn tuyệt đối. Khi mua, người tiêu dùng nên ưu tiên nơi bán uy tín, có thông tin nguồn gốc rõ ràng và bảo quản trứng theo hướng dẫn của nhà sản xuất. Nếu trứng được bán trong điều kiện cần giữ lạnh, nên chọn sản phẩm đang được bảo quản lạnh đúng cách. Thông tin trên VTC News cho hay.

Tại nhà, nên bảo quản trứng theo hướng dẫn trên bao bì, giữ nhiệt độ ổn định và tránh để trứng ở nơi nóng ẩm. Trứng cần được nấu chín kỹ, đặc biệt khi phục vụ trẻ nhỏ, người cao tuổi, phụ nữ mang thai và người có hệ miễn dịch suy yếu.

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