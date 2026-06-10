Tuyết Lan bị nghi ăn trộm báo cáo khoa học, Khuê và Cương tranh cãi quyết liệt

Trong trích đoạn giới thiệu tập 9 phim "Phía bên kia thành phố", Khuê sang nhà tìm thì biết chuyện Cương đã đi phụ giúp mẹ dọn vệ sinh. Nhưng Cương có những biểu hiện vô cùng bất ổn.

"Anh ấy phụ mẹ đi làm mà lại còn đi làm rác nữa, thế mà anh ấy lại mặc một bộ đồ bảnh nhất của anh ấy luôn. Nói chung là em thấy rất là bất thường", Thảo kể lại cho Khuê nghe.

Việc Cương mặc đồ bảnh nhất để đi dọn rác phụ mẹ vì nghĩ rằng có thể tình cờ gặp được Tuyết Lan.

Cương đi dọn rác giúp mẹ để được tình cờ gặp Tuyết Lan. Ảnh VTV

Trong khi đó, sóng gió ập đến với Tuyết Lan. Một bài báo có nội dung nghi án nữ sinh Tuyết Lan ăn trộm báo cáo nghiên cứu khoa học được lan truyền rất nhanh trong trường, ai cũng nhìn Tuyết Lan bằng con mắt tò mò, phán xét.

Tuyết Lan trở thành tâm điểm của những lời bàn tán ác ý. Nhóm bạn nam xì xào, mỉa mai: "Có điều kiện đi mà ăn trộm, sao mà trông xinh xắn mà lại đi ăn cắp nhỉ?". Còn các nữ sinh trong lớp cũng không bỏ lỡ cơ hội bêu rếu cô ngay trước mặt: "Tớ tưởng cậu giỏi thế nào, tớ suýt mang sách vở sang học cậu đấy… Tưởng thanh cao như nào, đồ ăn cắp".

Tuyết Lan bị chế giễu vì bị nghi ngờ ăn trộm báo cáo khoa học. Ảnh VTV

Khi Tuyết Lan bị chế giễu, Thái đã bất ngờ đứng ra bảo vệ cô. Cậu không ngần ngại đáp trả đám bạn gái hay soi mói: "Hai bà làm như hai bà chưa bao giờ gian lận ấy". Sau đó, Thái quay sang khẳng định tin tưởng với Tuyết Lan: "Tuyết Lan, dù có thế nào đi chăng nữa, tớ vẫn sẽ luôn đứng về phía cậu". Đáp lại sự tin tưởng đó, Tuyết Lan chỉ để lại một câu khẳng định ngắn gọn: "Tớ không ăn trộm".

Cương cũng đứng ra bênh vực Tuyết Lan, cho rằng đó là bài báo chưa được kiểm chứng và đặc biệt hơn cả. Cương chất vấn: "Tao quá thất vọng vì mày, tao không nghĩ mày là người như thế Khuê ạ. Mày nghi ngờ người ta thì mày phải đi hỏi. Đây mày làm cái trò đấy tao biết, tao biết mày không thích nó, nhưng mày không nên làm như thế. Như thế đang bắt nạt đấy Khuê ạ".

Khuyê và Cương xảy ra tranh cãi vì chuyện của Tuyết Lan. Ảnh VTV

Trước những lời lẽ nặng nề này, Khuê tỏ ra vô cùng phẫn nộ và uất ức. Cậu thẳng thắn đáp trả: "Tao cũng quá thất vọng với mày. Chỉ vì một đứa con gái mà mày dám nghi ngờ tao, dám xúc phạm tao. Mày thử nghĩ lại xem có đáng không?"

Tập 9 phim "Phía bên kia thành phố" phát sóng lúc 21h ngày 10/6 trên VTV1.

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