Về quê 'làm màu', Hoa hậu Vi Minh bị bố đẻ bóc mẽ

Trong tập 4 phim "Lời hứa đầu tiên" đã được phát sóng, khi ông Tài không đồng ý cho Hoa hậu Vi Minh ở lại trang trại. Hoa hậu Vi Minh hiểu bố mình là người như thế nào, một khi ông không muốn mà vẫn cố tình làm trái ý ông thì hậu quả sẽ vô cùng khó lường.

Hoa hậu Vi Minh đã mở một cuộc gặp gỡ với bà con ở bản như một buổi lễ chào hỏi sau khi cô đăng quang hoa hậu. Tại đây, cô nói về tình yêu của mình với mảnh đất này và rằng cô muốn cống hiến, xây dựng quê hương...

"Sắp tới, con sẽ về trang trại Ánh Dương của bố con để thực hiện một dự án vì cộng đồng. Con sẽ đưa những nét đẹp về văn hoá, nét đẹp về lao động, về chăn nuôi, trồng trọt của bản mình đến với mọi người, đến với thế giới... Con rất mong được sự ủng hộ của mọi người ạ", Vi Minh nói trước và con dân bản.

Hoa hậu Vi Minh bày tỏ mong muốn phát triển quê hương. Ảnh VTV

Vi Minh kết thúc câu nói, ông Tài cất tiếng: "Ai cho phép con về trang trại?". Vi Minh khựng lại trước câu hỏi của bố, cô không nghĩ ông vẫn tiếp tục phản đối trước đông đảo mọi người như vậy. Những người dân bản cũng bất ngờ về phản ứng của ông Tài, cho rằng ông khắt khe với con gái... Nhiều người nói nếu ông Tài không đồng ý thì họ sẽ cho Vi Minh ở nhà họ.

Khi Vi Minh được một người lớn tuổi kêu xuống nói chuyện, ủng hộ cô... Cô đi xuống và liếc mắt về phía ông Tài với ánh mắt ánh lên sự đắc thắng. Nhưng sự thật không như Vi Minh mong đợi. Bất chấp việc bị mọi người chỉ trích, ông Tài nói lớn: "Mọi người ơi, nó không như mọi người nghĩ đâu". Sau đó, ông quay người bỏ đi.

Hoa hậu Vi Minh bất lực vì không được bố đẻ ủng hộ. Ảnh VTV

Trên thực tế, ông Tài đúng. Vi Minh không hề yêu quê hương bản làng như những gì cô nói với mọi người. Điều này được thể hiện rất rõ trong thái độ khó chịu của cô với Quang Lee khi cả hai trên đường về trang trại. Vi Minh nói: "Nếu không vì chị Mai ép buộc thì có chết tôi cũng không về đây".



Vi Minh còn tỏ ra khó hiểu khi thấy Quang liên tục quay quay chụp chụp trên suốt quãng đường đi. Đáp lại, Quang nói cậu làm thế vì mục đích cả hai về đây là "để xây dựng hình ảnh".

Trong rất nhiều cảm xúc bực bội từ khi trở về, Vi Minh sau đó cũng đỡ khó chịu hơn khi về đến trang trại. Ông của cô ra tận cổng đón, vui mừng khi thấy cô trở về.



Hoa hậu Vi Minh được ông chào đón khi cô trở về. Ảnh VTV

Tuy nhiên, cảm xúc vui vẻ ấy nhanh chóng tan biến khi Vi Minh kéo va li lên gian của mình và phát hiện nơi ấy đã có người khác ở. Cô ngay lập tức thay đổi thái độ, chạy xuống gặp ông bày tỏ sự khó chịu. Đúng lúc này Ngân Khánh chạy tới với vẻ bối rối, nói cô sẽ chuyển đồ đi ngay. Nhưng ông Tài xuất hiện ngay sau đấy, nói cô không phải chuyển đi đâu.

"Sao lại không ạ? Đó vốn là gian làm riêng cho con. Lúc con đòi bố không đồng ý vì nó không phù hợp với phong tục của người Tày. Nhưng chính ông và mẹ đồng ý cho con một gian riêng mà?", Vi Minh cự cãi với bố.

"Cho dù là như thế thì sao? Con đã từng tuyên bố đây không phải là nhà mình. Nếu không phải là nhà mình thì làm gì có phòng riêng", ông Tài đáp lại.

Biết không thể dành được điều mình muốn trước thái độ cương quyết của ông Tài, Vi Minh đành chấp nhận ở cùng với Ngân Khánh.



Vi Minh bực bội nhưng đành chấp nhận ở chung phòng với Ngân Khánh. Ảnh VTV

Ở diễn biến khác trong tập phim, thiếu gia Hải Đăng của Tập đoàn Bất động sản Hải Minh đến gặp Quỳnh Mai để thương thảo công việc. Hải Đăng nói anh biết Quỳnh Mai đẩy Vi Minh về quê để rảnh tay lo cho "gà" của mình là Thanh Hương. Nhưng anh muốn Quỳnh Mai đầu tư cho Vi Minh, đưa cô đi thi Hoa hậu quốc tế và nếu cô chiến thắng, cô sẽ trở thành gương mặt đại diện cho Hải Minh, khi đó Hải Minh sẽ trở thành nhà tài trợ kim cương cho cuộc thi Hoa hậu mùa 2 do công ty của Quỳnh Mai tổ chức.



Kết thúc buổi thương thảo, Quỳnh Mai hỏi mục đích của Hải Đăng là gì khi quyết định đầu tư vào Vi Minh. Đáp lại, Hải Đăng trả lời đầy khéo léo: "Dù mục đích của tôi là gì thì cũng có lợi cho công ty của chị".

Quỳnh Mai và Hải Đăng hợp tác với nhau để đưa Hoa hậu Vi Minh đi thi quốc tế. Ảnh VTV

Mặc dù không hề thích Vi Minh nhưng Quỳnh Mai nói cấp dưới "hãy đáp ứng tất cả những yêu cầu của anh ta".

