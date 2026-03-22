Hòa Minzy liên tiếp nhận tin vui lớn

Ban tổ chức (BTC) giải thưởng Cống hiến lần thứ 20, năm 2026 vừa chính thức công bố các đề cử trên cả 2 hệ thống giải là Giải Âm nhạc Cống hiến và Giải Thể thao Cống hiến. Cùng với đó, BTC cũng mở vòng bình chọn chung cuộc dành cho công chúng, để cùng với lá phiếu của các Nhà báo và Hội đồng bầu chọn, tìm ra những người chiến thắng cuối cùng.

Với Giải Âm nhạc cống hiến, Hòa Minzy gây chú ý khi có tới 3 để cử chính thức ở các hạng mục Bài hát của năm (Bắc Bling), Video âm nhạc của năm (Bắc Bling) và Nữ ca sĩ của năm.

Ban tổ chức cho biết, trên cơ sở top 5 đề cử chính thức, hệ thống bình chọn để xác định người chiến thắng cuối cùng trên từng hạng mục. Thời gian bầu chọn kéo dài từ từ 20h00 ngày 20/3/2026 đến 23h59' ngày 05/4/2026. Lễ trao giải Cống hiến lần 20 - 2026 sẽ diễn ra ngày 15/4/2026 tại Cung Văn hoá Lao động Hữu nghị Việt Xô (Hà Nội).

Hòa Minzy nhận 3 đề cử Giải Cống hiến 2026.

Trước đó, Hòa Minzy đón nhận tin vui khi Ban Bí thư Trung ương Đoàn công bố quyết định công nhận Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2025 đối với 10 cá nhân có thành tích xuất sắc ở 9 lĩnh vực: Học tập; Nghiên cứu khoa học; Lao động sản xuất; Kinh doanh khởi nghiệp; Quốc phòng; An ninh trật tự; Thể dục thể thao; Văn hoá nghệ thuật; Hoạt động xã hội. Trong số 10 gương mặt trẻ tiêu biểu có ca sĩ Hòa Minzy (sinh năm 1995) nằm trong số các Gương mặt trẻ tiêu biểu năm 2025.

Trưa ngày 21/3, MV "Bắc Bling" của cô chính thức chạm mốc 300 triệu lượt xem trên YouTube, đồng thời đạt 1,9 triệu lượt thích. Đây là thành tích được thiết lập tròn một năm sau khi ca khúc ra mắt, đánh dấu cột mốc quan trọng trong sự nghiệp của nữ ca sĩ cũng như khẳng định sức sống bền bỉ của một sản phẩm âm nhạc mang màu sắc riêng biệt.

MV "Bắc Bling" của Hòa Minzy chính thức chạm mốc 300 triệu lượt xem trên YouTube.



Ca sĩ Hòa Minzy tên thật là Nguyễn Thị Hòa (sinh năm 1995, quê Bắc Ninh). Học hết cấp ba, cô xin mẹ lên Hà Nội, đi hát ở các phòng trà, quán cà phê để có tiền học thanh nhạc. Ca sĩ được khán giả biết đến khi giành quán quân Học viện Ngôi sao 2014. Thời điểm đó, Hòa Minzy nổi tiếng với ca khúc "Thư chưa gửi anh" (Nguyễn Hải Phong), phô diễn chất giọng cao, nội lực.



Năm 2018, cô tuyên bố rút lui khỏi làng nhạc nếu không có bài hit. Sau đó, ca sĩ ra mắt MV "Rời bỏ" (Vũ Huy Hoàng). Tác phẩm đạt hiệu ứng tốt, giúp cô có niềm tin tiếp tục gắn bó nghề. Phát hành sản phẩm "Không thể cùng nhau suốt kiếp" (Mr Siro) năm 2020, Hòa Minzy được đánh giá cao và sau đó thắng giải MV của năm tại Làn Sóng Xanh. Sự nghiệp của cô thăng hoa hơn với loạt hit "Bật tình yêu lên", "Thị Mầu".

Hồi tháng 1/2024, Hòa Minzy lần đầu nhận giải Mai Vàng sau 10 năm ca hát, thắng hạng mục Nữ ca sĩ được yêu thích nhất. Năm 2025 cô gặt hái nhiều thành công với MV "Bắc Bling", "Nỗi đau giữa hòa bình"...

