Số phận phim 'Đại tiệc trăng máu 8' có Miu Lê đóng chính sẽ ra sao?

Thứ ba, 09:05 12/05/2026 | Giải trí
Đỗ Quyên
GĐXH - Việc Miu Lê bị bắt vì ma túy khi đang có phim điện ảnh chiếu ở rạp đã khiến dư luận đặt câu hỏi về số phận của bộ phim này.

Trong dự án điện ảnh "Đại tiệc trăng máu 8" (phần tiếp nối của vũ trụ Tiệc trăng máu ra mắt dịp lễ 30/4/2026), Miu Lê đảm nhận vai nữ chính là một TikToker có tính cách đỏng đảnh, tham gia vào một dự án phim táo bạo. Trong phim, nhân vật của cô đóng cặp cùng Liên Bỉnh Phát.

Tuy nhiên, vào ngày 11/5, Công an xã Cát Hải (TP Hải Phòng) xác nhận đã nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về việc một số đối tượng có hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định nhóm đối tượng có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy gồm 6 đối tượng, trong đó có những người nổi tiếng như Lê Ánh Nhật (SN 1991, tức ca sĩ Miu Lê, trú tại TPHCM); Vũ Khương An (SN 1995, trú tại TPHCM); Trần Đức Phong (SN 1993, trú tại Hà Nội)...

Số phận phim 'Đại tiệc trăng máu 8' có Miu Lê đóng chính sẽ ra sao? - Ảnh 2.

Miu Lê khi bị bắt.

Trong quá trình làm việc, các đối tượng đã thừa nhận hành vi sử dụng trái phép chất ma túy. Lực lượng chức năng đang tiếp tục xác minh, làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.

Thông tin này đã khiến dư luận xôn xao bàn cãi về số phận của phim "Đại tiệc trăng máu 8" do Miu Lê đóng chính. Liên quan đến vấn đề Miu Lê đóng chính trong phim "Đại tiệc Trăng máu 8", báo chí đã đặt câu hỏi về cách xử lý của Cục Điện ảnh, Cục trưởng Đặng Trần Cường cho biết: Bộ phim "Đại tiệc Trăng máu 8" đã được cấp Giấy phép phân loại phim số 14/GPPLP-CĐA/2026VN ngày 30 tháng 3 năm 2026 theo đúng quy định tại Luật Điện ảnh 2022. 

Hiện tại, các cơ chức năng đang tiếp tục xác minh, làm rõ về việc diễn viên Miu Lê dính líu đến sử dụng trái phép chất ma túy, xử lý theo quy định của pháp luật. Quá trình điều tra vẫn đang diễn ra và chưa có kết luận chính thức từ cơ quan công an về phương án xử lý cụ thể.

Sau khi có kết luận cuối cùng từ cơ quan điều tra, Cục đánh giá mức độ ảnh hưởng để xử lý trên cơ sở Quy tắc ứng xử của người hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành.

Số phận phim 'Đại tiệc trăng máu 8' có Miu Lê đóng chính sẽ ra sao? - Ảnh 3.

Miu Lê tại cuộc họp báo ra mắt phim "Đại tiệc trăng máu 8".

Hiện tại, "Đại tiệc trăng máu 8" tuy chưa bị cơ quan chức năng xử lý nhưng đang đứng trước một kịch bản khủng hoảng truyền thông đặc biệt nhạy cảm nếu diễn viên nổi bật như Miu Lê vướng vòng lao lý trong thời điểm phim vẫn còn chiếu rạp. Trong bối cảnh bộ phim do đạo diễn Phan Gia Nhật Linh thực hiện, Charlie Nguyễn sản xuất, đang có dấu hiệu hụt hơi doanh thu sau gần ba tuần công chiếu với hơn 32 tỷ đồng – thấp hơn đáng kể so với kỳ vọng hòa vốn khoảng 70 tỷ đồng – bất kỳ biến cố nào liên quan đến nghệ sĩ cũng có thể trở thành đòn giáng trực tiếp vào sức mua vé và giá trị thương mại của dự án.

Miu Lê (tên thật: Lê Ánh Nhật, sinh năm 1991) là một nữ ca sĩ kiêm diễn viên nổi tiếng tại Việt Nam. Cô ghi dấu ấn mạnh mẽ trong lòng khán giả qua nhiều bản hit âm nhạc và các vai diễn đình đám, nổi bật nhất là vai chính trong bộ phim điện ảnh ăn khách Em là bà nội của anh (2015).

