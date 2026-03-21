Sơn Tùng khiến khán giả rơi nước mắt

Thứ bảy, 13:59 21/03/2026 | Giải trí
GĐXH - Diễn viên Sơn Tùng nhận được "cơn mưa" lời khen từ khán giả khi hóa thân vào vai Minh trong "Bước chân vào đời".

Xuất hiện từ những tập đầu "Bước chân vào đời" cho đến các tập phim gần đây, diễn viên trẻ Sơn Tùng đã hóa thân xuất sắc vào vai Minh, lột tả chân thực và sống động một cậu học sinh cấp 3, 17 tuổi nổi loạn và bốc đồng. Minh luôn không muốn mình là gánh nặng của các chị để rồi càng nỗ lực vươn lên, càng gây ra nhiều sai lầm ảnh hưởng đến những người mà cậu quan tâm.

Trong tập 12, Minh lấy nước mắt của người xem khi chính cậu bật khóc vì hành động sai lầm mình vừa gây ra - phá xe của bà Dung, đẩy cả 3 chị em vào những rắc rối. Giọt nước mắt vừa có sự ân hận của Minh khi nhận ra việc làm của mình là sai, vừa chất chứa sự phẫn nộ khi bị mọi người hiểu lầm là trộm tiền trong xe. Đặc biệt, Minh càng buồn hơn khi hai chị ruột cũng nghi ngờ cậu, mặc dù cậu đã khẳng định rằng mình không ăn trộm.

Sơn Tùng bật khóc khiến khán giả xúc động khi xem. Ảnh VTV

Diễn xuất của Sơn Tùng tiếp tục được đông đảo khán giả yêu phim khen ngợi với phân đoạn tiếp sau đó ở tập 12 chỉ dài khoảng 2 phút. Khi cô giáo Giang (Lê Bống) một lần nữa phải thuyết phục các bậc phụ huynh, phải "cứu" Minh khỏi nguy cơ bị đuổi học, Minh lại rơi nước mắt. Cậu khóc vì nhận ra sai lầm của mình và cũng khóc vì có một người chị - một cô giáo chủ nhiệm tốt như cô Giang.

Minh khóc khi nhận lỗi với cô giáo Giang, người chị thân thiết của mấy chị em Minh.

Cô Giang bao dung và khích lệ Minh vượt qua sai lầm

Diễn viên Sơn Tùng tên đầy đủ là Nguyễn Sơn Tùng, sinh năm 2006, hiện đang là sinh viên Trường Khoa học Liên ngành và Nghệ thuật (Đại học Quốc gia Hà Nội). Sinh ra và lớn lên ở Hà Nội, một mình rẽ hướng theo đuổi nghệ thuật, Sơn Tùng khẳng định chỉ cần sự ủng hộ của người thân và đam mê.

Theo Sơn Tùng, may mắn khi có mẹ là hậu phương vững chắc. Mẹ luôn hỗ trợ và đồng hành, cũng là khán giả khó tính. Trước vai Minh trong "Bước chân vào đời", Sơn Tùng từng gây chú ý khi góp mặt trong "Cách em 1 milimet" với vai Viễn hồi học cấp 3. Sơn Tùng được khán giả đánh giá cao với vai diễn này, nhất là các phân đoạn nói về mối tình đầu trong sáng, đầy mộng mơ giữa Viễn và Ngân.

Sơn Tùng trong phim "Cách em 1 milimet". Ảnh VTV

Trước đó, Sơn Tùng từng casting phim và thất bại nhiều tới nỗi không đếm được. Nam diễn viên lạc quan mỗi thất bại là một bài học, mỗi con đường mình đi là trải nghiệm. Thậm chí, lần đầu đến phim trường, nam diễn viên bị mắng vì diễn không ra, thiếu sự tập trung. Sơn Tùng bén duyên với diễn xuất từ những năm học cấp hai, niềm đam mê này nảy nở ngay từ những vai diễn phim ngắn vào năm lớp 6. Bước ngoặt đầu tiên trên truyền hình đến với Tùng khi cậu có cơ hội thử sức với vai diễn Sinh lúc nhỏ trong bộ phim "Hương vị tình thân".

