Hòa thượng Thích Thanh Quyết cũng trao tặng Tủ sách Phật Quang cho các trường học

Mới đây, Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội tổ chức lễ khai giảng năm học mới 2026 - 2027, đồng thời trao bằng thạc sĩ, cử nhân Phật học.

Phát biểu tại buổi lễ, hòa thượng Thích Thanh Quyết - Viện trưởng Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội cho biết, từ những ngày đầu gian khó, đến nay cơ sở vật chất của Học viện đã hoàn thiện đồng bộ, tiện nghi, khép kín, đủ khả năng phục vụ thường xuyên cho hơn 1.000 tăng ni sinh trong các hoạt động tu học, sinh hoạt, rèn luyện và nghiên cứu khoa học.

Để đảm bảo chất lượng giảng dạy, Học viện đã mời chư Tôn đức có uy tín hàng đầu cả nước, cùng các giáo sư từ Đại học Quốc gia Hà Nội, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam (KHXHVN) trực tiếp tham gia đào tạo, hướng dẫn. Ảnh: BTC

Năm học này, Học viện chia tay gần 300 tăng ni sinh khóa IX và chào đón gần 400 tăng ni sinh khóa X cùng hệ sau đại học. Sau khi khóa IX ra trường, Học viện hiện duy trì quy mô đào tạo 950 vị, bao gồm 450 vị theo học hệ cao đẳng, liên thông, cử nhân và 500 vị theo học hệ sau đại học (thạc sĩ, tiến sĩ).

Đặc biệt, kỳ tuyển sinh sau đại học năm 2026 ghi nhận mức cao kỷ lục với 160 hồ sơ phát ra, thu về 135 hồ sơ và 102 vị trúng tuyển (gồm 91 vị thạc sĩ, 11 vị nghiên cứu sinh tiến sĩ).

Là thủ khoa hệ Cử nhân Phật học khóa IX, sư cô Thích Nữ Như Pháp gây ấn tượng với đề tài nghiên cứu "Giới Bồ Tát trong đời sống tu tập hiện nay của Tăng Ni và Cư sĩ Phật tử".

Sư cô Thích Nữ Như Pháp nhận bằng khen vì thành tích học tập xuất sắc - thủ khoa đầu ra năm 2026 Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội. Ảnh: BTC

Chia sẻ về quan điểm tu học, sư cô Thích Nữ Như Pháp cho rằng tinh thần Bồ Tát cần được thể hiện qua các việc làm cụ thể như bố thí, chăm sóc người bệnh hiểm nghèo, hay hỗ trợ đồng bào vùng thiên tai bão lũ. Đặc biệt, sư cô Thích Nữ Như Pháp nhấn mạnh tầm quan trọng của việc hội nhập thời đại đối với người xuất gia.

"Người tu hành cần thường xuyên trau dồi cả kiến thức Phật học lẫn thế học. Trong bối cảnh công nghệ 5.0 hiện nay, người tu hành rất cần biết sử dụng công nghệ số, Internet vào việc quảng bá Phật pháp, để mọi người có thể hiểu và tiếp cận giáo lý một cách dễ dàng, gần gũi hơn", thủ khoa khóa IX bày tỏ.

Trong khuôn khổ lễ khai giảng, Hòa thượng Thích Thanh Quyết cũng trao tặng Tủ sách Phật Quang cho các trường học. Tủ sách Phật Quang là dự án do Hòa thượng Thích Thanh Quyết khởi xướng, hàng năm, Học viện đều trao tặng tủ sách đến các trường học nhằm gửi gắm, lan toả văn hóa đọc, để nâng cao tri thức, gieo mầm từ bi cho thầy cô giáo và các em học sinh.

Hòa thượng Thích Thanh Quyết trao tặng Tủ sách Phật Quang cho đại diện các trường.



