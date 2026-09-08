Cuộc sống phía sau sân khấu của 'hoa hậu cải lương' Như Huỳnh

Theo “hoa hậu cải lương”, đôi khi những cuộc trò chuyện chỉ xoay quanh các vấn đề rất nhỏ trong cuộc sống, nhưng chính những khoảnh khắc đời thường ấy lại mang đến cảm giác bình yên.

“Tôi thích tự tay pha trà. Từ lúc làm nóng ấm, chiêm ngưỡng trà, cho trà vào, rót nước, chờ trà ngấm rồi chậm rãi rót ra từng chén nhỏ…tất cả những điều ấy khiến mình có cảm giác được sống chậm lại”, cô chia sẻ.

Thú vui phía sau sân khấu của NSƯT Như Huỳnh là ở nhà thưởng trà.

Với Như Huỳnh, điều níu giữ cô với trà không chỉ nằm ở hương vị mà còn ở khoảng thời gian con người dành cho nhau. “Tôi nghĩ, điều quý giá nhất của một chén trà không nằm ở trà ngon đến đâu, mà nằm ở người mình được ngồi cùng khi thưởng trà”, nữ nghệ sĩ nói.

NSƯT Như Huỳnh nói càng trưởng thành, cô càng nhận ra những điều tưởng chừng rất đỗi quen thuộc lại là những điều đáng trân trọng. Đó có thể là một buổi ngồi bên mẹ, nghe lại một câu chuyện cũ hay đơn giản là khoảng thời gian các thành viên trong gia đình cùng ngồi bên nhau. Những khoảnh khắc ấy, theo cô, có thể trở thành ký ức được lưu giữ lâu dài.

Giọng ca cải lương cũng tìm thấy sự đồng điệu giữa trà và nghề hát mà cô theo đuổi. Một câu hát muốn chạm đến người nghe cần những khoảng lặng; một chén trà cũng cần thời gian để hương vị từ từ lan tỏa. Cả hai đều không dành cho sự vội vàng.

Thời gian qua, NSƯT Như Huỳnh tất bật với nhiều hoạt động nghệ thuật. Cuối tháng 8, Như Huỳnh mang tiết mục Dạ cổ hoài lang biểu diễn tại Lễ hội khinh khí cầu Cà Mau lần thứ nhất. Trong dịp lễ 2/9, cô cũng là một trong số những nghệ sĩ được chọn tham gia chương trình nghệ thuật phục vụ lễ Quốc khánh.

NSƯT Như Huỳnh được mệnh danh là “hoa hậu cải lương”.

NSƯT Như Huỳnh là gương mặt quen thuộc với khán giả yêu dòng nhạc cải lương. Sở hữu nhan sắc xinh đẹp cùng giọng hát ngọt ngào, Như Huỳnh được nhiều khán giả ưu ái gọi là “hoa hậu cải lương”. Cô đang là diễn viên Nhà hát Cao Văn Lầu của tỉnh Bạc Liêu.

Như Huỳnh được đánh giá cao trên sân khấu cải lương và nhận nhiều giải thưởng lớn. Cô từng giành Huy chương vàng tại Liên hoan sân khấu Thủ đô, Huy chương vàng tại Liên hoan kịch nói toàn quốc...

Năm 2024, NSƯT Như Huỳnh gặt hái nhiều giải thưởng lớn, cô được vinh danh “Gương mặt Nghệ sĩ tiêu biểu” lĩnh vực cải lương, bằng khen “Diễn viên cải lương xuất sắc” tại Lễ trao giải thưởng sân khấu năm 2024… Tháng 3/2024, Như Huỳnh vinh dự được trao tặng danh hiệu NSƯT.