Đêm nhạc kỷ niệm 5 năm ngày mất của nhạc sĩ Phú Quang: Ba người con sẽ lần đầu xuất hiện trên sân khấu

Ba người con của nhạc sĩ Phú Quang tiếp nối di sản của cha

5 năm kể từ ngày người nhạc sĩ tài hoa rời xa cõi tạm (nhạc sĩ Phú Quang qua đời ở tuổi 72, ngày 8/12/2021 sau gần hai năm nằm viện vì biến chứng bệnh tiểu đường) những giai điệu âm nhạc của ông vẫn tiếp tục vang lên.



Khi còn sống, nhạc sĩ Phú Quang thường tự mình tổ chức các đêm nhạc của chính mình. Các con ông dù là nghệ sĩ hay làm kinh doanh cũng chưa từng tham gia khâu nào trong các đêm nhạc của bố; thì nay, họ cùng chung tay thực hiện.

Giáng Hương và nghệ sĩ piano Trinh Hương tại buổi họp báo công bố chương trình. Còn em út Phú Vương hiện sinh sống và học tập tại Canada.



Trong 3 người con của nhạc sĩ Phú Quang, chỉ có con gái đầu là Nguyễn Trinh Hương theo nghệ thuật. Chị là nghệ sĩ piano nổi tiếng, được đào tạo bài bản tại Học viện âm nhạc Quốc gia từ năm 7 tuổi. Sau đó sang Nga học tại Trường Âm nhạc Gnessin và tiếp tục tốt nghiệp cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ tại Nhạc viện Quốc gia Tchaikovsky. Còn hai người con của người vợ thứ 2 là Nguyễn Giáng Hương, Nguyễn Phú Vương không nối nghiệp nhưng nay, đã cùng chị gái đảm nhiệm những vai trò quan trọng của đêm nhạc.

Cũng như đêm nhạc Miền ký ức được thực hiện năm 2022 – một năm sau ngày mất của ông, đêm nhạc lần này "Phú Quang – Còn mãi một tình yêu" vẫn do Trinh Hương chỉ đạo nghệ thuật, Giáng Hương giữ vai trò biên tập, sản xuất; còn Phú Vương (hiện sinh sống và học tập tại Canada) chỉ đạo thiết kế - mỹ thuật. Các con ông không chỉ là người thừa kế hợp pháp di sản âm nhạc đồ sộ của cha mà còn nhờ âm nhạc, đã gắn kết hơn, cùng gìn giữ và tiếp tục phát triển di sản ấy để nó được tiếp diễn trong đời sống hôm nay.

Âm nhạc Phú Quang đánh thức ký ức của khán giả

Dù là đêm nhạc kỷ niệm 5 năm ngày mất nhưng chương trình không được xây dựng như một hồi ức dành cho quá khứ, mà hướng tới khẳng định sức sống của một di sản: không chỉ được lưu giữ mà tiếp tục được trao truyền.

Chia sẻ về chương trình, nghệ sĩ Nguyễn Trinh Hương xúc động: "Còn mãi một tình yêu trước hết là tình yêu của những người con dành cho cha. Nhưng càng đi sâu vào quá trình thực hiện, chúng tôi càng nhận ra rằng ý nghĩa của chương trình lớn hơn rất nhiều. Đó là tất cả tình yêu mà cha đã để lại cho cuộc đời qua âm nhạc – tình yêu dành cho Hà Nội, dành cho con người, dành cho nghệ thuật và dành cho những khán giả đã yêu quý ông suốt nhiều thập kỷ".

"Các con mới là nhân vật chính mà khán giả cần nhìn thấy. Đêm nhạc cũng là lần đầu tiên cả 3 người con cùng xuất hiện", đạo diễn Phạm Hoàng Nam nói.

Ở vai trò đạo diễn, ông Phạm Hoàng Nam tiết lộ: "Tôi không muốn dựng một sân khấu để khán giả chỉ ngồi xem một đêm nhạc. Tôi mong họ bước vào một không gian mà ở đó, mỗi giai điệu đều có thể đánh thức một phần ký ức của chính mình". Ông cũng cho biết, chương trình lần này sẽ kể câu chuyện dưới góc độ rất khác: Chân dung người cha qua tình yêu của các con. "Các con mới là nhân vật chính mà khán giả cần nhìn thấy. Đêm nhạc cũng là lần đầu tiên cả 3 người con cùng xuất hiện. Chúng tôi sẽ lồng ghép những tư liệu, những câu chuyện kỷ niệm bám sát từng bài hát để khắc họa trọn vẹn tình yêu hai chiều giữa người cha và các con", đạo diễn Phạm Hoàng Nam chia sẻ.

Thiếu tướng NSND Nguyễn Công Bẩy, Phó Cục trưởng Cục Công tác chính trị, Bộ Công an, Giám đốc Nhà hát Hồ Gươm cho hay: "Khi nhắc đến Phú Quang là nhắc đến Thủ đô Hà Nội".

Nói về ký ức, đêm nhạc sẽ không thể thiếu những ca khúc về Hà Nội - tình yêu lớn của nhạc sĩ lúc sinh thời và cũng là nguồn cảm hứng để ông cho ra đời nhiều tuyệt phẩm - Thiếu tướng NSND Nguyễn Công Bẩy, Phó Cục trưởng Cục Công tác chính trị, Bộ Công an, Giám đốc Nhà hát Hồ Gươm cho hay: "Khi nhắc đến Phú Quang là nhắc đến Thủ đô Hà Nội. Tình yêu của ông dành cho Hà Nội được thể hiện qua rất nhiều bài hát. Dưới góc độ tiết tấu và nhịp điệu trong sáng tác, không phải ai cũng nắm bắt được độc đáo như ông. Những người học sáng tác sẽ cảm nhận rất rõ điều này. Nhịp điệu trong âm nhạc Phú Quang vô cùng riêng biệt, không pha trộn, và đó chính là nguyên nhân cốt lõi tạo nên sự thành công rực rỡ của ông".

Phát triển di sản âm nhạc thành chuỗi chương trình về Phú Quang

Là đêm nhạc kỷ niệm nên các ca sĩ trong đêm nhạc phần lớn là những người đã gắn bó với nhạc sĩ Phú Quang và để lại nhiều dấu ấn trong rất nhiều chương trình như: nghệ sĩ saxophone Trần Mạnh Tuấn, danh ca Bảo Yến, NSND Thanh Lam, NSND Tấn Minh, Thùy Dung, Hồng Nhung, Trọng Tấn… Trong khi đó, ca sĩ Ngọc Anh 3A – người mà nhắc đến Phú Quang là nhắc đến giọng hát của cô – lần này sẽ không có mặt.

Nghệ sĩ piano Nguyễn Trinh Hương cho biết, gia đình sẽ xây dựng thành chuỗi các chương trình đêm nhạc Phú Quang.

Giải đáp thắc mắc này, nghệ sĩ piano Nguyễn Trinh Hương cho biết: "Mỗi nghệ sĩ sẽ được đặt vào những dự án phù hợp. Lần này, chúng tôi mời lại những ca sĩ trước đây, nhất là những người đã đồng hành với bố từ những ngày đầu. Ví dụ như danh ca Bảo Yến - người làm việc với bố từ thời kỳ đầu khi bố bước chân vào Sài Gòn, cùng hát trên những sân khấu chỉ được dựng lên bằng gỗ. Đó là giai đoạn đầu bố lập nghiệp ở Sài Gòn. Tiếp đó là hành trình từ Sài Gòn ra Hà Nội... Với ca sĩ Ngọc Anh, chúng tôi sẽ mời trong tương lai, bởi chúng tôi đã lên kế hoạch phát triển di sản của bố thành một series, để âm nhạc của ông vẫn được tiếp nối trong tình yêu của khán giả".

Ngoài các ca sĩ tên tuổi, trong những chương trình tiếp theo, gia đình sẽ mời những giọng ca trẻ để âm nhạc của Phú Quang tiếp cận lứa khán giả mới thay vì chỉ dừng lại ở những cái tên quen.

Dù đã rời xa cõi tạm nhưng di sản âm nhạc của nhạc sĩ Phú Quang vẫn sống mãi trong lòng khán giả.

Ngoài các ca khúc, "Còn mãi một tình yêu" còn giới thiệu những tác phẩm giao hưởng của nhạc sĩ Phú Quang, dưới sự chỉ huy của Nhạc trưởng Trần Nhật Minh. Phú Quang có nhiều tác phẩm khí nhạc tiêu biểu như: Niềm tin, Khát vọng, Chuyện kể về tình yêu, Câu chuyện truyền thuyết, Cõi người…

NSND Lê Khanh tiếp tục được lựa chọn là người dẫn chuyện trong đêm nhạc lần này của Phú Quang. Không chỉ nhiều lần xuất hiện trong những đêm nhạc của ông, giữa hai người còn có sự đồng điệu về mỹ cảm nghệ thuật, chiều sâu văn hóa và những giá trị mà cả hai cùng trân trọng.

Chương trình diễn ra một đêm duy nhất vào lúc 20h00 ngày 12/10/2026, trước sinh thần nhạc sĩ Phú Quang một ngày (13/10), tại Nhà hát Hồ Gươm.

Ông Hải Đăng – cố vấn nghệ thuật đêm nhạc cho biết, trong di sản âm nhạc của Phú Quang có một phần rất giá trị là ca khúc nhạc phim. Vì thế, trong tương lai gia đình nên hệ thống lại và làm cho nó được vang lên trên sân khấu. Được biết, nhạc sĩ Phú Quang từng viết nhạc cho rất nhiều bộ phim điện ảnh nổi tiếng như: Bao giờ cho đến tháng Mười, Tình khúc 68, Vị đắng tình yêu, Ai xuôi vạn lý, Hải Nguyệt, Có một tình yêu như thế, Băng qua bóng tối, Huyền thoại về người mẹ… Phim truyền hình có Ông cố vấn, Dốc tình...