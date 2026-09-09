Việt Anh tiết lộ chuyện ít biết khi được chọn vai Cao Thanh Lâm trong 'Chạy án'

Trong chương trình Ấn tượng VTV, NSƯT Việt Anh nhắc lại cơ duyên đến với Chạy án - bộ phim đánh dấu bước ngoặt lớn trong sự nghiệp của anh.

15 phút và vai diễn không thể quên

Nam diễn viên kể vào một buổi chiều khoảng 17h, anh nhận được cuộc gọi của NSND Khải Hưng. Khi đến gặp, Việt Anh được giới thiệu với đạo diễn Vũ Hồng Sơn, khi đó đang chuẩn bị thực hiện Chạy án và muốn xem anh có phù hợp với một vai diễn hay không.

NSƯT Việt Anh kể về vai “Cao Thanh Lâm” trong bộ phim “Chạy án”.

Cuộc trò chuyện còn có biên kịch Thùy Linh, khi ấy là Phó Giám đốc Hãng phim truyền hình Việt Nam. Chỉ khoảng 15 phút sau, Việt Anh được nhận vai.

Diễn viên Việt Anh thừa nhận anh khá bất ngờ vì đây là vai chính đầu tiên trong sự nghiệp. Áp lực càng lớn khi những diễn viên xung quanh đều là các nghệ sĩ gạo cội, trong đó, nhiều người là nghệ sĩ nhân dân.

“Lúc đấy tôi cảm thấy choáng”, nam diễn viên nhớ lại.

Cao Thanh Lâm là công tử được sinh ra trong nhung lụa, lớn lên trong sự nuông chiều của mẹ. Nhân vật có những biểu hiện của người nghiện, trong khi đây lại là trải nghiệm hoàn toàn xa lạ với Việt Anh thời điểm đó.

Để chuẩn bị cho vai diễn, anh tự tìm hiểu trên mạng về biểu hiện của người nghiện, từ cách lên cơn đến những phản ứng trong đời sống. Tuy nhiên, phần tính cách và màu sắc của Cao Thanh Lâm được anh lựa chọn thể hiện theo bản năng.

Vai Cao Thanh Lâm giúp tên tuổi anh được đông đảo khán giả biết đến.

NSND Hương Dũng, người đóng mẹ Cao Thanh Lâm cho biết ban đầu, chị nghĩ vai diễn này khá nặng đối với Việt Anh. Tuy nhiên, chị đánh giá cao sự tự nhiên của nam diễn viên, đặc biệt trong những cảnh nhân vật nũng nịu, vòi tiền hay dựa dẫm vào mẹ.

Theo chị, đó là biểu hiện rất thật của đứa con được nuông chiều quá mức, góp phần khiến Cao Thanh Lâm trở thành nhân vật bị khán giả “ghét cay ghét đắng”.

“Chạy án” trở thành bệ phóng sự nghiệp

Sau khi lên sóng, Cao Thanh Lâm nhanh chóng trở thành nhân vật được khán giả nhớ đến. Chạy án đồng thời mang đến cho Việt Anh giải thưởng truyền hình đầu tiên - Diễn viên truyền hình ấn tượng của Đài Truyền hình Việt Nam.

Nam diễn viên xem thành công của bộ phim như “bàn đạp”, giúp anh thêm động lực và sự tự tin để tiếp tục con đường diễn xuất.

Từ dấu mốc này, anh liên tục thử sức với những hình tượng khác nhau. Việt Anh gây chú ý với Phan Hải trong Người phán xử , Mai Hồng Vũ trong Sinh tử, góp mặt trong Mê cung cùng nhiều phim truyền hình khác.

Nam diễn viên từng nhận giải Diễn viên truyền hình ấn tượng với bộ phim này.

Đặc biệt, vai Phan Hải cho thấy khả năng biến hóa của Việt Anh khi anh chuyển từ một Cao Thanh Lâm là công tử nhà giàu sang hình tượng nóng nảy, bản năng, đậm màu sắc giang hồ. Những vai diễn sau đó giúp nam diễn viên từng bước thoát khỏi việc chỉ được nhớ tới bởi một nhân vật.

Dù đảm nhận nhiều vai diễn, Việt Anh cho biết anh vẫn thường được khán giả gọi là Cao Thanh Lâm. Nam diễn viên xem đó là điều phiền toái như một ký ức đẹp trong hành trình làm nghề.

“Đến bây giờ đi ra ngoài đường vẫn rất nhiều người gọi mình là Cao Thanh Lâm. Đó là kỷ niệm mà mình nghĩ rằng là có lẽ là không bao giờ quên được trong đời” , anh nói.

Việt Anh dành lời cảm ơn tới NSND Khải Hưng, đạo diễn Vũ Hồng Sơn và toàn bộ ê-kíp Chạy án - những người đã trao cho anh cơ hội đặc biệt ở thời điểm đầu sự nghiệp. “Với Cao Thanh Lâm thì mình nói một câu là mình cảm ơn Lâm”, nam diễn viên chia sẻ.